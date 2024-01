F2 LOOK UP GALLERY: Vladimír Turner - Mock up

10. 1. 2024

čas čtení 4 minuty

Střecha hudebního klubu Fuchs2, ostrov Štvanice, Praha 10. 1. - 25. 3. 2024 Vernisáž: 9. 1. v 18 h

F2 LOOK UP GALLERY představuje první letošní dočasnou uměleckou instalaci na střeše hudebního klubu Fuchs2 umělce Vladimíra Turnera Mock up. Dílo vzešlo z otevřené výzvy na téma (Ne)udržitelná doprava, kterou společně vyhlásily tři subjekty - Fuchs2, Culture for Future a Poslední generace. Sedmimetrová kinetická instalace s nafukovací konstrukcí, která je poháněna malou solární elektrárnou. Maketa ropného čerpadla se houpe pouze tehdy, když je dostatek sluneční energie k jeho naplnění. Druhá pozice je moment kolapsu. Kolapsu, který zažíváme kvůli fosilnímu kapitalismu.





Klub se nachází v prostorách funkcionalistického domu od architekta Josefa Fuchse, kolem něhož proudí jedna z nejfrekventovanějších silnic v Praze – Severojižní magistrála, po které projede kolem 67 tisíc aut za den. Pokud nepočítáme menšinu těch, která už nemají spalovací motor, téměř všechna mají něco společného s konkrétním ropným vrtem. A jedna z čerpadlových hlav jim teď přikyvuje na pozdrav nečekaně uprostřed města. Vypadá hravě – trochu jako dětský skákací hrad, trochu jako balónek z oslavy, který je třeba čas od času dofouknout, aby se vzpomínky z večírku hned nevytratily a zabránilo se tak příchodu tvrdé kocoviny.

Sedm metrů vysoká kinetická instalace je poháněna solární elektrárnou. Pokud má dostatek sluneční energie, pohupuje chápavě hlavou, je naplněná. Pokud jej nemá, zbortí se sama do sebe. Vzpomínky z mejdanu vyprchaly, nastala deziluze, kolaps a kocovina proudí bolestivou silou všemi nervy našeho planetárního těla. Zhroucený kozlík symbolizuje selhání fosilních vizí, konec dinosaurů, přičemž těm opravdovým bychom měli nechat klid pod zemí a ty lidmi vytvořené dinosauří korporace bychom měli dohnat před soudy. Vždycky se totiž dá propadnout ještě hlouběji, i když je to v danou chvíli už nepředstavitelné. Mock Up se dá do češtiny přeložit jako „model nebo replika stroje nebo konstrukce používané pro výukové nebo experimentální účely“, “kulisa” - “kulisa udržitelnosti” a zároveň i jako sloveso „vysmívat se“. Experimentální a výukový účel Turnerovy sochy dohnaný do absurdity je jasný: má upozornit na to, čemu se s radostí a úlevou (protože to prý není náš problém a nic nezmůžeme) vyhýbáme: potřebě apelovat na politické struktury k rychlé a důsledné energetické transformaci a klimatické spravedlnosti. Protože jinak se jakékoli naše sny o budoucnosti můžou rozplynout jedním kývnutím hlavy. A výsměch, který je na nás uplatňován, bychom měli odrazit a, i když se nám to zdá absurdní, rozkrývat způsobený zmatek jasnými a cílenými gesty a činy. A věřit, že perpetuum mobile opravdu neexistuje – a co jsme zapnuli, můžeme i vypnout.

—

Fuchs2 pracuje s řadou výtvarných umělců, kteří pracují na atmosféře a light designu jednotlivých hudebních produkcích. V roce 2020 vznikla v rámci širší spolupráce dočasná umělecká instalace na střeše budovy od Jana Poše. V roce 2021 byla doplněna prostorovým objektem Jana Zdvořáka, obměněna v roce 2022 instalací Lukáše Kalivody. Rok 2024 zahájí Vladimír Turner. Jedná se o nabídku prostoru pro umělce, kteří dostávají šanci oslovit nejen návštěvníky klubu a kolemjdoucí, ale především všechny, kdo se denně ocitají v pasti automobilových kolon Severojižní magistrály.

Culture for Future je nová umělecká platforma s cílem vybudovat a podporovat komunitu progresivních tvůrkyň a tvůrců z umělecké sféry a propojovat je nad tématem klimatické krize a její reflexe v umění. Skrze tvůrčí činnost chceme zásadně ovlivnit veřejnou debatu. Kde selhává věda a data, musí nastoupit cit. Báseň, píseň, film, obraz, scénář, či představení může na veřejnost zapůsobit víc než průzkum nebo analýza. Kultura je nastupující síla v globálním klimatickém boji.

Poslední generace je skupina aktivních, která zahájila činnost zhruba před dvěma lety. Založili ji členové uskupení Extinction Rebellion, jehož činnost v té době víceméně ustala. Hlavním zaměřením Poslední generace je boj za systémové řešení propukající klimatické katastrofy. Skupina však své aktivity cílí i na lokální témata, jako je udržitelná doprava. V poslední době o sobě dala Poslední generace vědět kampaní “30 pro Prahu”, ve které žádala omezení rychlosti v centru města, nebo právě probíhající kampaní za humanizaci magistrály.

Kontakt Culture for Future: Anna Provazník Gümplová, +420 608 943 528, cultureforfuturecz@gmail.com

Další informace:

https://www.fuchs2.cz/look-up-gallery

https://www.instagram.com/cultureforfuturecz/

https://fb.me/e/4OYnyC1Ns





0