Gaza: Izrael stále bombarduje civilisty, sanitky a nemocnice

11. 1. 2024

Profesionální televizní zpravodajstí, jaké v českých televizích neuvidíte:

"Byly dny, kdy na pohotovosti v nemocnici nebyla žádná úleva od bolesti. A více než 50 % těchto těžkých úrazů, které přicházely, jsou děti, často velmi malé, a dovedete si představit, jak nepopsatelně hrozné je být svědkem toho, že tyto malé děti mají úrazově amputované nohy a nejsme schopni jim poskytnout žádnou úlevu od bolesti, žádné umrtvení, a my jsme toho všeho svědky, v mnoha dnech nebyla na sálech vůbec žádná úleva od bolesti. Prostředky byly často velmi nedostatečné. Jeden den jsme neměli tekoucí vodu, takže jsme se nemohli pořádně umýt."

"Nepochybuji o tom, že existuje jasný cíl rozbít celou strukturu zdravotnictví v Gaze."

Moderátorka, Channel 4 News, středa 10. ledna 2024, 19 hodin: Palestinský Červený půlměsíc oznámil, že čtyři jeho členové byli zabiti při útoku na sanitku v centru Gazy. Ve středu večer se prý také sejde izraelský válečný kabinet, aby projednal návrh na propuštění rukojmích a příměří. Hamás tvrdí, že nevrátí žádného z izraelských rukojmích, pokud nedojde k úplnému ukončení války. Náš zahraniční zpravodaj Sekunder Karmani přináší reportáž a varování: v této reportáži jsou znepokojivé záběry.













Reportér: Vybírání trosek po včerejším izraelském útoku na dům v Rafáhu. Vzpomínání na zničené životy. V nemocnici se řadí mrtvá těla. Proudí slzy. Bolest je příliš velká na to, aby se dala snést.









Muž: Je to masakr. Co je to za masakr? Je to budova. Pět pater, v každém dva domy. Takže asi 14 domů, 14 domů plných dětí a žen plných mužů a novorozenců.













Protestující vítali amerického ministra zahraničí Anthonyho Blinkena při jeho návštěvě okupovaného Západního břehu Jordánu. Amerika doufá, že palestinská samospráva vedená Mahmúdem Abbásem může po válce hrát v Gaze vedoucí úlohu. Tento šéf je však starý a postrádá důvěryhodnost u občanů, zatímco pravicoví Izraelci včetně premiéra Netanjahua nechtějí, aby Palestinská samospráva byla v čele země.









Konflikt v Gaze se nadále odráží v celém regionu. Hútíové v Jemenu, podporovaní Íránem zahájili v noci na středu svůj dosud největší raketový útok na Rudé moře, jehož cílem byly podle nich USA. Některé rakety a drony byly sestřeleny tímto britským námořním plavidlem, což však stojí miliony liber a útoky narušují jednu z nejrušnějších obchodních tras na světě.





V Izraeli zůstává prioritou osud více než 130 rukojmích, které stále drží Hamás v Gaze. Tisíce lidí se shromáždily u Západní zdi v Jeruzalémě, aby se modlily za jejich bezpečný návrat. Izraelská delegace je v Káhiře, kde jedná o možné dohodě, ale Hamás výměnou za to požaduje všeobecné příměří.













V Gaze dnes odpoledne panuje další panika a strach. Izraelský úder v blízkosti nemocnice Ale Aksa v centru pásma. Jen v rukou se snaží vytáhnout přeživší. Z trosek? Více než 23 100 Gazanů bylo již zabito. To je přibližně každý stý člověk.









A v bezpečí není ani zdravotnický personál. Dnes zahynuli také 4 členové záchranného týmu. Snažili se zachránit zraněné, říká místní šéf Červeného půlměsíce. Podle něj se stali záměrným terčem útoku. Izraelská armáda zatím nereagovala. V Gaze panuje smutek a hněv. A utrpení nemá konce.









Mezinárodní soudní dvůr, nejvyšší právní orgán Organizace spojených národů, se chystá v Haagu projednávat případ, který podala Jihoafrická republika a který obviňuje Izrael z genocidy ve válce v Gaze a žádá o mimořádné pozastavení jeho vojenské kampaně. Hovoří aše mezinárodní redaktorka Lindsay Hilsumová, která je v Haagu. Lindsay.









Reportérka: Kathy, myslím, že jde o velmi významný případ, a to jak z právního, diplomatického, tak i historického hlediska, který se bude ve čtvrtek projednávat u Mezinárodního soudního dvora a v Paláci míru za mnou. Tento soud vznikl po 2. světové válce, stejně jako Úmluva o genocidě. Izrael je obviňován, že ji porušuje.





Úmluva o genocidě, kterou Izrael podepsal hned ve čtyřicátých letech, existuje jen kvůli holocaustu, kvůli masakrům Židů za 2. světové války, takže chápete, proč je Izrael kvůli tomuto případu tak rozzuřený a proč mu věnuje tolik pozornosti.





Ale víte, genocida je slovo, které se používá velmi široce, divoce často, ale má velmi přesný právní význam. Je to pokus o zničení, zcela nebo zčásti, náboženskou národnostní etnickou skupinu, a to je to, z čeho je Izrael obviněn v Gaze, že se snaží zničit Palestince, což Izrael samozřejmě popírá.









Moderátorka: Mohla byste nám přiblížit význam toho, že Jihoafrická republika podala žalobu?





Reportérka: Zajímavé je, že na Channel 4 News nemluvíme moc latinsky, i když jsem si jistá, že vy ji plynně ovládáte, Kathy, ale jde o toto, Erga omnes partes. To znamená, že kterýkoli člen soudního dvora, a to všechny země Organizace spojených národů, mohou podat žalobu proti jiné zemi. Soud si nelze plést s Mezinárodním trestním soudem, který podává žaloby proti jednotlivcům.





Myslím si, že Jihoafrická republika má k palestinskému soudu velmi blízko kvůli své minulosti, kdy žila v apartheidu. Také má Jihoafrická republika jedny z nejlepších soudců na světě. O tom víte své. Mám tady ten dokument. Toto je ta žádost. Má 84 pečlivě vyargumentovaných stran.









Ale samozřejmě, stejně jako má Jihoafrická republika tyto, tyto druhy těchto velmi efektivních právníků, má je i Izrael a Izrael se bude velmi důrazně bránit.







Moderátorka: A stručně, co bude dál?





Reportérka: Zítra ve čtvrtek si vyslechneme jihoafrický případ, který bude trvat asi dvě hodiny, a následující den si vyslechneme izraelskou obhajobu. A pak soudci, je jich patnáct, plus ad hoc jihoafrický soudce , pak ad hoc izraelský soudce odejdou a rozhodnou o tom předběžném opatření, zda bude Izrael vyzván, aby během příštích několika týdnů zastavil to, co dělá v Gaze.





Moderátorka: Lindsey, děkuji mnohokrát. Britský chirurg Nick Maynard se právě vrátil z Gazy, kde vedl záchranný tým, který dva týdny pracoval v nemocnici al-Aksa v centru Gazy, dokud se situace nestala tak nebezpečnou, že se museli stáhnout. Nyní se ke mně připojuje z Oxfordu. Nicku Maynarde, dnes došlo k útoku poblíž nemocnice Al Aksa, kde jste pracoval. Zajímalo by mě, zda byste mohl popsat, čeho jste byl svědkem. Opravdu rozsah toho utrpení.









Nick Maynard: Ano. Děkuji vám za pozvání. Právě jsem strávil dva týdny prací v naší nemocnici Al Aksa a scény, kterých jsem tam byl svědkem, byly scény, abych byl upřímný, nikdy jsem si nepředstavoval, že bych to mohl vidět v nemocnici. Přeplněnost byla ohromující, a to jak před nemocnicí, kde si tisíce místních obyvatel fakticky postavily nové město ze stanů nebo, nebo to nejsou stany, jsou to stany vyrobené lidmi z igelitu a plátů z umělé hmoty, protože hledali útočiště tam, kde si myslí, že je bezpečnější místo k životu, tak uvnitř nemocnice, opět je to na naše poměry relativně malá nemocnice. Má asi 150 lůžek a kapacita po celou dobu, co jsem tam byl, byla hodně přes 600 pacientů, takže hrubě přeplněná a v nemocnici a na jejím pozemku žilo také mnoho tisíc lidí, příbuzných, místních lidí ze střední Gazy, kteří tam hledali útočiště, takže každý metr čtvereční nemocnice, recepce, schodiště, stěny byly pokryty pacienty ležícími na zemi.





Moderátorka: A vzhledem k tomu, že znáte ta čísla, když WHO, Světová zdravotnická organizace dnes řekla, že v tuto chvíli není možné dostat do Izraele humanitární pomoc, ztížilo to vaši práci, vaši schopnost léčit ty pacienty?





Nick Maynard: Zcela jistě. Něco se tam dostane, ale zdroje jsou velmi omezené. Já jsem pracoval hlavně na operačním sále, ale trochu i na pohotovosti a dva moji kolegové byli celou dobu na pohotovosti. Ale byly dny, kdy na pohotovosti nebyla žádná úleva od bolesti. A více než 50 % těchto těžkých úrazů, které přicházely, jsou děti, často velmi malé, a dovedete si představit, jak nepopsatelně hrozné je být svědkem toho, že tyto malé děti mají úrazově amputované nohy a nejsme schopni jim poskytnout žádnou úlevu od bolesti, žádné umrtvení, a my jsme toho všeho svědky, v mnoha dnech nebyla na sálech vůbec žádná úleva od bolesti. Prostředky byly často velmi nedostatečné. Jeden den jsme neměli tekoucí vodu, takže jsme se nemohli pořádně umýt. Museli jsme používat alkoholový gel, abychom se pokusili sterilizovat si ruce při operaci.





Moderátorka: Neuvěřitelně těžké podmínky. Chci říct, že jste samozřejmě lékař, ne právník. Zdravotní péče by měla být chráněna mezinárodním právem. Co si tedy myslíte o bombardování zdravotnických zařízení, jako je Al Aksa, nebo jejich blízkosti?







Nick Maynard: Že nepochybuji o tom, že existuje jasný cíl rozbít celou strukturu zdravotnictví v Gaze. Viděli jsme, co se stalo s nemocnicí Šifa, v níž jsem v posledních letech mnohokrát pracoval. Vypadá to, že totéž se děje i v nemocnici al-Aksa. Byl jsem tam minulý pátek, můj poslední den v nemocnici Al Aksa a celý den jsem operoval těžce zraněného výbuchem zraněného do břicha od bomby a z operačního sálu jsem vyšel asi ve tři čtvrtě na tři a dozvěděli jsme se, že došlo k raketovému útoku na jednotku intenzivní péče nemocnice Al Aksa, a večer nám pak bylo řečeno, že oblast už není dekonfliktována a že nám bylo důrazně doporučeno, abychom tam už nepracovali, a přímo od kolegů na místě jsme se dozvěděli, že izraelské pozemní síly jsou velmi blízko nemocnice a většina národních lékařů, personálu nyní odešla.







Ale tento případ si myslím, že bude v tomto ohledu nesmírně významný, ne proto, že by o něm soudci rozhodovali okamžitě, ale proto, že soudci mohou rozhodnout o takzvaných předběžných opatřeních, pokud si myslí, že je případ hodnověrný, mohou říci, že Izrael je povinen přestat dělat to, co dělá, například znovu pustit vodu v Gaze. Povolit větší dodávky humanitární pomoci, případně i uzavřít příměří. Takže si myslím, že z toho je vidět, jak je to důležité, protože soudci by o tom mohli rozhodnout do týdne.