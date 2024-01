Jsme v situaci jako těsně před začátkem první světové války

13. 1. 2024

Evropa prožívá nejnebezpečnější okamžik od konce studené války v roce 1989. Je to možná nejnebezpečnější okamžik od doby, kdy se Franklin D. Roosevelt v roce 1941 dohodl s Winstonem Churchillem, že se Spojené státy zavážou k obraně Evropy, varuje Nick Cohen.

Americké spojenectví s Evropou je nyní vážně ohroženo. A Evropa, která se od konce druhé světové války těšila volné jízdě na zádech americké moci, by se brzy mohla ocitnout sama. Rusko napadlo Ukrajinu a jeho propagandisté běžně vyhrožují, že přenesou válku do ostatní Evropy. Pokud Donald Trump vyhraje americké prezidentské volby, Amerika nebude mít zájem zasahovat.



Francouzský eurokomisař Thierry Breton v úterý popsal, jak byl na setkání mocných v Davosu v roce 2020 svědkem konfrontace mezi Trumpem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.



"Musíte pochopit, že pokud bude Evropa napadena, nikdy vám nepřijdeme na pomoc a nepodpoříme vás," řekl jí Trump. "Mimochodem, NATO je mrtvé a my odejdeme, vystoupíme z NATO".



Na závěr jí Trump předložil účet za americké obranné služby. "Dlužíte mi 400 miliard dolarů, protože jste nezaplatili, vy Němci, to, co jste měli zaplatit za obranu". (Moc se mi líbilo to narcistické "já" v tomto výlevu. Němci dlužili Trumpovi osobně, ne americkým daňovým poplatníkům).



Pokud Trump vyhraje, což by klidně mohl, nestane se, aby USA vyzbrojovaly Ukrajinu nebo vyhrožovaly válkou, pokud Rusko napadne zaútočit na pobaltské státy nebo Polsko. Republikáni v Kongresu nám to dávají najevo svou ochotou blokovat plány prezidenta Bidena na vyslání pomoci Ukrajině.



Nikdo nyní nepopírá, že jejich nenávist k Demokratům je tak velká, že se postaví proti čemukoli, co Biden podpoří. A stačí sledovat chválu Tuckera Carsona na adresu Putina, abyste si všimli, jak jsou někteří příslušníci americké krajní pravice nadšeni, když vidí, jak jejich hrdina pronásleduje ruské gaye a liberály.



Přesto, ačkoli si to Evropané nechtějí připustit, existuje vážný argument pro to, aby se Amerika stáhla z Evropy a soustředila se na Čínu. To, že Donald Trump něco říká, ještě neznamená, že je to špatně. A i když Trump prohraje, jeho myšlenky mohou přesto zvítězit.



Vzhledem k tomu, že vojenská a výrobní síla USA klesá, mají Američané plné právo se ptát, proč by měli být světovým policistou.



V době, kdy píšu tento článek, se americké válečné lodě snaží udržet Suezský průplav otevřený. Americký izolacionista by mohl říci, že USA nepotřebují ropu z Blízkého východu; díky břidlicové revoluci mají USA vlastní zásoby. Stejně tak je relevantní, že hlavním příjemcem volného obchodu přes průplav je americký rival Čína, která chce mít otevřené námořní cesty, aby mohla posílat své zboží do Evropy.



Prčo by nemohli bojovat proti Húsíům a vysloužit si tak nenávist arabských příznivců Palestiny Evropané nebo Číňané Proč by neměli bojovat Egypťané? Je to přece jejich průplav.



Pokud Trump zvítězí, víme, jaká bude odpověď na tyto otázky.



Nebo bychom to spíš měli vědět, ale nějak to nevíme. Začátek roku 2024 je jako začátek roku 1914. Všechno pokračuje jako obvykle, aniž bychom si uvědomovali, jak snadno se mohou samolibé předpoklady rozpadnout



Když poslouchám hvězdy politických rozhovorů, myslím, že bude potřeba zásah ruskou raketou do rozhlasu a do televize, aby tam pochopili, v jakém světě žijí.



Standardní otázky, které dnešní novináři kladou, jsou stejné jako před 30 lety.





Neslyšel jsem, že by se někdo z nich zeptal, jak se vypořádáme s obrovským nárůstem vojenských výdajů, který budeme pravděpodobně potřebovat, a se škrty ve výdajích a zvyšováním daní, které si to vyžádá. Jen jedou ve stejných otřepaných kolejích a kladou stejné otřepané otázky, jako by se nikdy nic nezměnilo.



Zdroj v angličtině

