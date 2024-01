Zmatená výzva za Mír a spravedlnost

16. 1. 2024 / Jan Čulík







Uznejme, že jsou pánové motivováni chvályhodnou snahou postavit se proti zabíjení. Bohužel je jejich argumentace nebezpečná a zmatená, A to nejsem žádný válkychtivec.







Zabíjení na Ukrajině i v Gaze je šokující. Bohužel jsou to dva naprosto nesrovnatelné případy násilí.





V Ukrajině jsou ruským bombardováním a ruskými raketami zabíjeny děti a nevinní civilisté, protože se ruský režim Vladimíra Putina svévolně a kriminálně rozhodl okupovat zcela samostatnou, cizí zemi, jíž před lety garantovalo Rusko nezávislost, poté, co se Ukrajina dobrovolně vzdala jaderných zbraní.







Naprosto trestuhodně, krátkozrace a hloupě Západ Ukrajinu zrazuje a neposkytuje ji efektivní obranné prostředky, jimiž by ruské agresi mohla zabránit. Povšimněte si prosím, že Ukrajina neválčí na ruském území. Snaží se pouze hájit a zabezpečit území vlastní.







Naivní představa pánů Hořejšího, Kavana a Stropnického, že by měla Ukrajina s Putinem vyjednávat, je nepoužitelná. Putin nikdy nedodržel žádnou dohodu. Nelze s ním vyjednávat. Na ukrajinské území nemá Rusko žádný nárok. Putin je zločinec a musí být postaven před soud. Pánové Hořejší, Kavan a Stropnický by také vyjednávali s Hitlerem? Třeba o koncentráku v Osvětimi? Že by tam nacisti mohli zabít méně židů? Třeba jen půl milionu?







Není jiné možnosti, než aby Západ řádně, rychle a efektivně vyzbrojil Ukrajinu, aby byla schopna znovu dobýt a zabezpečit své vlastní území a plně se chránit před teroristickými útoky raketami a drony.