Krize na Blízkém východě: Další brutální izraelské bombardování

18. 1. 2024

čas čtení 16 minut



Palestinská tisková agentura Wafa uvádí, že počet obětí izraelského leteckého útoku na Rafáh vzrostl na 19. Oběti popisuje jako "převážně ženy a děti".



V Ramalláhu na okupovaném Západním břehu Jordánu Wafa uvádí, že dva Palestinci byli zraněni ostrou střelbou izraelských sil, které podle ní "během náletu prohledávaly a kontrolovaly vozidlo Červeného půlměsíce".

- Al-Džazíra informuje, že v Gaze, kde již sedmý den trvá výpadek komunikací, bylo při izraelském ostřelování v Rafáhu zabito 16 lidí včetně malých dětí.



Vysílací společnost uvedla, že má ověřené záběry, na nichž jsou vidět těla tří dětí zabitých při ostřelování domu východně od Rafáhu, která byla dopravena do nemocnice.

Hani Mahmoud, který pro Al-Džazíru připravuje reportáž z Rafáhu, popsal "další noc plnou smrti a ničení". Pro tuto televizi píše:



Rafah je stále nebezpečnější. Díváme se na přeplněná evakuační centra a přelidněné domy. Lidé jsou všude - na chodnících i ve stanech - a snaží se uniknout hrůze z bomb a raket. Protože je Rafáh tak přelidněný, může jediná raketa zabít velké množství lidí. Proto jsme svědky tolika obětí každého leteckého útoku. Většinu obětí tvoří ženy a děti.



- Podle nejnovějších údajů ministerstva zdravotnictví bylo od 7. října, kdy válka v Gaze začala, zabito nejméně 24 448 Palestinců a 61 504 jich bylo zraněno. Dalších 355 Palestinců, včetně 90 dětí, bylo zabito izraelskými silami a osadníky na okupovaném Západním břehu Jordánu.



Jedenáct lidí včetně dvou dětí bylo ve středu zabito izraelskými silami na okupovaném Západním břehu Jordánu, uvedli palestinští představitelé a OSN. Agentura OSN OCHA uvedla, že při leteckém útoku na uprchlický tábor Tulkarem bylo zabito šest lidí včetně dvou dětí. Při samostatném izraelském náletu poblíž uprchlického tábora Balata východně od města Nábulus bylo zabito pět bojovníků Brigád mučedníků Al-Aksá, ozbrojeného křídla strany Fatah palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse, uvedla agentura.



- Rostou obavy, že Násirova nemocnice v Chán Júnisu, největší dosud částečně fungující nemocnice v Gaze, bude nucena být kvůli izraelským útokům uzavřena



Palestinští zdravotníci uvedli, že v noci na středu bylo při izraelských náletech na domy v blízkosti nemocnice zabito sedm lidí.



Podle humanitární organizace Lékaři bez hranic (MSF) izraelské síly "bez předchozího příkazu k evakuaci silně bombardovaly oblast v blízkosti nemocnice, což způsobilo, že pacienti a mnoho z tisíců vysídlených civilistů, kteří hledali útočiště v Násirovi, v panice uprchli".



Agentura OSN OCHA uvedla, že izraelské síly se z oblasti stáhly ve středu kolem sedmé hodiny ráno a že podle prvních zpráv a videozáznamů byl nedaleký hřbitov Al Namsawi zničen a některé hroby prázdné, přičemž těla údajně chyběla.



V prohlášení izraelská armáda podle agentury AFP uvedla, že se z oblasti dostala pod palbu.



Vedoucí mise Lékařů bez hranic pro Palestinu Léo Cans při úterní návštěvě nemocnice uvedl: "Boje jsou velmi blízko. Slyšíme kolem sebe bombardování a spoustu střelby. Včera [v pondělí] došlo 150 metrů od vchodu do nemocnice k leteckému útoku, při kterém zahynulo osm lidí a více než 80 osob bylo zraněno. Mezi nimi byli i dva chlapci, čtyřletý a pětiletý, kteří byli zabiti.





Řekl, že nemocnice funguje na 300 % své kapacity, a dodal: "Situace je katastrofální. Pacientů je příliš mnoho na to, aby je personál zvládl."





Při středečním útoku na lodní dopravu v Rudém moři narazil dron vypuštěný Húsíi do lodi pro přepravu volně ložených nákladů Genco Picardy a způsobil požár, který byl podle organizace United Kingdom Maritime Trade Operations brzy uhašen. Plavidlo a jeho posádka jsou prý v bezpečí a pokračují do dalšího přístavu.





- Při pákistánských úderech na ozbrojence v Íránu zahynuly tři ženy a čtyři děti, hlásí zprávy

Úředník dodal, že žádná z žen a dětí nebyla íránské národnosti.





- Na základě dohody zprostředkované Katarem a Francií přišla ve středu do Gazy zásilka léků pro izraelské rukojmí a palestinské civilisty, potvrdil mluvčí katarského ministerstva zahraničí. Dohoda představuje první významný pokrok v nepřímých rozhovorech mezi Izraelem a Hamásem od prosince, kdy se zhroutilo krátkodobé příměří.



- Pravděpodobnost války v Libanonu je "vyšší než dříve", uvedl šéf Izraelských obranných sil (IDF). Ve středečním projevu k vojákům v severním Izraeli náčelník generálního štábu IDF generálporučík Herzi Halevi uvedl, že izraelská armáda "zvyšuje připravenost na boj v Libanonu".



- Podle skupiny NetBlocks, která monitoruje internet, vstoupil ve středu výpadek telekomunikací v pásmu Gazy do šestého dne, což je nejdelší nepřetržitý výpadek od začátku války. V pátek došlo ke kolapsu internetových a telefonních služeb v celé Gaze, což představuje již devátý výpadek, který toto území od 7. října zažilo.



- Izraelské ministerstvo zdravotnictví nařídilo lékařům, aby nemluvili se zástupci OSN, kteří vyšetřují útoky Hamásu ze 7. října. Členové nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise OSN v oblastech včetně východního Jeruzaléma a Izraele kontaktovali vedoucí lékaře a nemocniční personál, kteří ošetřovali oběti ze 7. října, a žádali je o informace a rozhovory pro její vyšetřování možných válečných zločinů spáchaných od 7. října.



- Jordánská armáda uvedla, že její vojenská polní nemocnice ve městě Chán Júnis v Gaze byla těžce poškozena v důsledku izraelského ostřelování v okolí. Ve středečním prohlášení armáda uvedla, že činí Izrael odpovědným za "hrubé porušení mezinárodního práva".





uvedla americká televizní stanice NBC s odvoláním na anonymní americké představitele.Netanjahua to údajně nijak nedojalo. Odmítl také nabídku Saúdské Arábie na normalizaci vztahů v rámci dohody o obnově Gazy, pokud bude Izrael souhlasit s tím, že Palestincům poskytne cestu ke státnosti, uvedli úředníci.Bidenova administrativa je údajně izraelským premiérem stále více frustrována a spolu s dalšími izraelskými představiteli a představiteli občanské společnosti připravuje půdu pro vytvoření vlády po Netanjahuovi.V rámci této strategie a ve snaze obejít Netanjahua se Blinken individuálně setkal se členy jeho válečného kabinetu a dalšími izraelskými představiteli, včetně opozičního lídra a bývalého premiéra Jaira Lapida, uvedli úředníci pro NBC.Televizní stanice dále napsala:Vysocí představitelé administrativy připustili, že Bidenovy vznešené naděje na přetvoření Blízkého východu jsou nyní neoddělitelně spjaty s vytvořením palestinského státu.Pákistán již úterní útoky, při nichž bylo zabito a zraněno nejméně šest osob, odsoudil jako "nezákonné" a varoval Teherán před "vážnými důsledky". Pákistán rovněž omezil své diplomatické vztahy s Íránem, odvolal svého velvyslance z Teheránu a vyhostil íránského vyslance v Islámábádu.Prohlášení pákistánského ministerstva zahraničí ze čtvrtka potvrdilo, že Pákistán podnikl "sérii vysoce koordinovaných a specificky zaměřených přesných vojenských úderů proti teroristickým úkrytům v íránské provincii Siestán-o-Balúčistán". Během operace založené na zpravodajských informacích - s krycím názvem 'Marg Bar Sarmachar' - bylo zabito několik teroristů."Raketové a bezpilotní údery Íránu byly reakcí na sebevražedný bombový útok, který provedla Isis-K, afghánská odnož Islámského státu, a při němž 3. ledna zahynulo 85 Íránců ve městě Kermán na jihovýchodě země. Írán rovněž provedl údery proti Sýrii, Iráku a Kurdistánu.Írán dlouhodobě obviňuje Pákistán, že umožňuje separatistickým teroristům ukrývat se v pohraničním regionu Balúčistán, který byl cílem úderů.Rozhodnutí Pákistánu odpovědět odvetnými údery vyvolává obavy z další eskalace napětí a násilí, které se šíří po celém Blízkém východě a Asii od útoků Hamásu 7. října a izraelského bombardování Gazy."Pákistán za to bude muset zaplatit," varovala skupina. "Balúčská osvobozenecká armáda nyní nebude mlčet. Pomstíme se a vyhlašujeme válku státu Pákistán."Zástupce guvernéra íránské provincie Sístán-Balúčistán Alí Réza Marhamátí uvedl, že mezi mrtvými jsou tři ženy a čtyři děti a že se nejedná o íránské občany.V Íránu a Pákistánu působí několik povstaleckých skupin. Všechny mají společný cíl, kterým je nezávislý Balúčistán pro etnické Balúčské oblasti v Afghánistánu, Íránu a Pákistánu.Írán a Pákistán mají společnou hranici dlouhou 900 km.V rozhovoru pro rozhlasovou stanici Kan řekl:V procesu, jako je tento, je nejprve třeba učinit humanitární krok, a pak nás to může posunout k dohodě. Je to také první známka od ukončení dřívější dohody, že v otázce rukojmích je něco možné.Předpokládá se, že v Gaze je stále asi 132 rukojmích z odhadovaných 240, kteří byli zadrženi 7. října. Předpokládá se, že asi 27 z nich bylo zabito.Konkrétně tvrdí, že zabila "přibližně 40 teroristů" v Chán Júnisu, kde se podle ní nacházely "granáty, pušky AK-47, vojenské vybavení a technologické prostředky".Tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena.Zdroje v Islámábádu uvedly, že rozhodnutí bylo přijato po silném politickém a vojenském tlaku na nejvyšší armádní velení, aby ukázalo sílu proti Teheránu.Rozhodnutí armády odpovědět Íránu odvetnými údery vyvolává obavy z další eskalace napětí, které se od útoků Hamásu ze 7. října a následného izraelského bombardování Gazy šíří po celém Blízkém východě i mimo něj.Izraelský smrtící nálet na město Tulkarem na Západním břehu Jordánu pokračuje druhým dnem, informuje Al-Džazíra a OSN uvádí, že bylo zabito nejméně sedm lidí - včetně dvou dětí.Vysílatel uvedl, že obyvatelé okupovaného města ještě ve čtvrtek brzy ráno hlásili zvuky výbuchů a střelby a že izraelská armáda zablokovala všechny vchody do uprchlického tábora a na střechy rozmístila odstřelovače.Humanitární agentura OSN OCHA ve středu ve své každodenní zprávě o bojích uvedla, že při izraelském náletu na Tulkarem byli rovněž zraněni dva zdravotníci a další dva byli zadrženi. Informovala o tom:V časných ranních hodinách izraelské síly vpadly do tábora, kde došlo ke střetům mezi izraelskými silami a Palestinci, včetně přestřelky, a bylo hlášeno použití výbušných zařízení ze strany Palestinců.Následně izraelské letectvo zasáhlo skupinu Palestinců a čtyři z nich, včetně dvou dětí, zabilo.Během operace bylo zraněno sedm Palestinců, včetně dvou zdravotníků PCRS, a jeden izraelský voják.Jedna sanitka byla vážně poškozena střepinami a dva zdravotníci Palestinské společnosti Červeného půlměsíce (PRCS) byli zadrženi izraelskými silami.Izraelská armáda potvrdila, že během náletu v Tulkaremu provedla letecký útok, a dodala, že "při něm bylo zabito několik teroristů".Podle OCHA izraelské síly a osadníci od útoku Hamásu na Izrael 7. října do středy zabili 355 Palestinců včetně 90 dětí.Americká armáda provedla další vlnu raketových úderů na místa kontrolovaná Húsíi, čímž již počtvrté během jednoho týdne přímo zasáhla tuto skupinu v Jemenu.Údery byly vedeny z Rudého moře a zasáhly více než desítku míst - uvedli představitelé pro tiskovou agenturu AP - a přišly poté, co dron vypuštěný z oblastí kontrolovaných Húsíi zasáhl plavidlo vlastněné USA v Adenském zálivu.Tisková agentura Saba kontrolovaná Húsíi uvedla, že terčem útoku byly oblasti Hodeidah, Taiz, Dhamar, al Bayda a Saada. Tato mediální skupina tvrdila, že se na úderech podílela také letadla Spojeného království, ale toto tvrzení nebylo možné ověřit.Americká armáda uvedla, že její síly provedly údery na 14 húsijských raket, které byly naloženy k odpálení z Jemenu a že představovaly bezprostřední hrozbu pro obchodní plavidla a lodě amerického námořnictva v regionu.Útoky Íránem podporovaných húsijských milicí na lodě v regionu od listopadu zpomalily obchod mezi Asií a Evropou a znepokojily hlavní mocnosti. Húsíové, kteří ovládají většinu území Jemenu, tvrdí, že jednají ze solidarity s Palestinci v Gaze.Při odvetných úderech Pákistánu na ozbrojence v Íránu byly zabity nejméně tři ženy a čtyři děti, informovala agentura Reuters.Několik raket zasáhlo pohraniční vesnici v íránské provincii Sístán-Balúčistán, sdělil íránským státním médiím místní bezpečnostní představitel, uvedla agentura.