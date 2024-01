Šéf OSN kritizuje "nepřijatelný" rozsah úmrtí v Gaze, kde bylo podle zpráv zabito 25 000 lidí

Podle ministerstva zdravotnictví jsou většinu obětí ženy a děti a další tisíce lidí mohou ležet pod troskami





Izraelská válka proti Hamásu v Gaze zabila 25 000 Palestinců, oznámilo ministerstvo zdravotnictví na tomto území, zšéf OSN označil rozsah zabíjení civilistů za "srdcervoucí a naprosto nepřijatelný".



Většinu obětí tvoří ženy a děti, uvedlo ministerstvo, a další tisíce těl pravděpodobně zůstanou nespočítány pod sutinami po celé Gaze.



"Izraelské vojenské operace rozsévají masové ničení a zabíjejí civilisty v rozsahu, který nemá za dobu mého působení ve funkci generálního tajemníka obdoby," řekl Guterres při zahájení summitu G77+Čína, koalice 135 rozvojových zemí.



"Je to srdcervoucí a naprosto nepřijatelné. Blízký východ je jako sud prachu. Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom zabránili vzplanutí konfliktu v celém regionu."







Mediální úřad vlády Hamásu uvedl, že mrtví a zranění "nemohli být převezeni do nemocnic kvůli pokračujícímu dělostřeleckému ostřelování na Chán Júnis a oblast Tal al-Hawa ve městě Gaza a na severu".

Jako malý ústupek Washingtonu Izrael v neděli oznámil, že souhlasil s plánem, aby zmrazené palestinské daňové fondy byly v držení třetí země.





Hizballáh uvedl, že jeho kampaň přeshraničních úderů pomohla Palestincům tím, že roztáhla izraelské síly a vyhnala desítky tisíc Izraelců z jejich domovů.





Íránská média zdůraznila nestabilitu v regionu a uvedla, že při sobotním izraelském útoku na Damašek byl zabit šéf špionáže Revolučních gard v Sýrii a čtyři další členové gard.







Izrael ignoruje mezinárodní rozhořčení nad tím, jakou daň si v Gaze vyžádala jeho ofenziva, která byla zahájena v reakci na útok Hamásu na jižní Izrael, při němž bylo zabito 1 200 lidí, většinou civilistů v jejich domovech a na hudebním festivalu. Hamás se také zmocnil asi 250 rukojmích, z nichž 132 zůstává v Gaze, i když se předpokládá, že nejméně 27 jich bylo zabito.Izraelské síly postupují do jižních částí Gazy přeplněných lidmi, kteří uprchli před boji jinam. Předpokládá se, že nejméně milion vysídlených osob našlo útočiště v malém městě Rafáh na hranicích s Egyptem, kde žijí v provizorních táborech, přístřešcích spravovaných OSN a soukromých bytech.Nad hlavním jižním městem Chán Júnis se v neděli ráno vznášel hustý dým, když izraelská armáda oznámila, že zde "zlikvidovala několik teroristů".Objevily se také zprávy o obnovení bojů na severu, který se izraelské jednotky snaží vyčistit od bojovníků Hamásu, kteří využívají rozsáhlou síť tunelů k překvapivým útokům.Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Ašrafa al-Kidry bylo za posledních 24 hodin do nemocnic v Gaze přivezeno nejméně 178 těl a téměř 300 zraněných.Na brífinku v sobotu večer mluvčí izraelské armády Daniel Hagari uvedl, že vojáci našli v Chán Júnisu tunel, v němž byli dříve drženi někteří rukojmí.Mezi důkazy o jejich přítomnosti byly podle něj i malby, mimo jiné pětiletého zajatce.Podle jeho slov zde bylo v různých obdobích drženo asi 20 rukojmích "v těžkých podmínkách bez denního světla ... s malým množstvím kyslíku a strašnou vlhkostí".Vojáci vstoupili do zaminovaného tunelu a svedli s ozbrojenci bitvu, v níž "byli teroristé zlikvidováni", uvedl Hagari.V průběhu války izraelská armáda vyjádřila lítost nad úmrtími civilistů, ale obvinila Hamás, že operuje v hustě obydlených oblastech a využívá civilisty jako lidské štíty, což skupina popírá.Benjamin Netanjahu opakovaně slíbil, že bude v ofenzivě v Gaze pokračovat až do "úplného vítězství", ale komentátoři v Izraeli zpochybňují vedení války, tvrdí, že cíle ofenzivy jsou nereálné, a obviňují izraelského premiéra z nerozhodnosti.V sobotu Netanjahu opět odmítl výzvu Joea Bidena, aby po válce vznikl palestinský stát. Jeho kancelář uvedla, že Netanjahu při pátečních rozhovorech s americkým prezidentem "zopakoval svou politiku, že po zničení Hamásu si Izrael musí ponechat bezpečnostní kontrolu nad Gazou, aby zajistil, že Gaza již nebude představovat hrozbu pro Izrael, což je požadavek, který je v rozporu s požadavkem na palestinskou suverenitu".Grant Shapps, britský ministr obrany, uvedl, že Netanjahuovo odmítnutí je "zklamáním", ale nikoli "překvapením". "Nemyslím si, že se dostaneme k řešení, pokud nebude existovat řešení dvou států," řekl BBC.Netanjahu je pod rostoucím domácím tlakem, aby zajistil návrat rukojmích a vysvětlil bezpečnostní nedostatky spojené s říjnovým útokem.Tisíce lidí v sobotu večer protestovaly po celém Izraeli a požadovaly propuštění rukojmích a předčasné volby, které by Netanjahua sesadily.Avi Lulu Šamriz, otec Alona Šamrize, rukojmího omylem zabitého izraelskými jednotkami na začátku války, řekl, že Netanjahuova strategie je špatná. "Tímto způsobem zemřou všichni rukojmí. Ještě není pozdě je osvobodit," řekl.Humanitární činitelé opakovaně vyzývali k tomu, aby do Gazy proudilo více pomoci, protože hrozí nemoci a hladomor.Diplomatické úsilí se snaží zajistit větší dodávky a příměří podobné týdennímu zastavení bojů v listopadu, během něhož Hamás propustil desítky rukojmích výměnou za palestinské vězně zadržované Izraelem.Guterres prohlásil, že Netanjahuovo odmítání přijmout dvoustátní řešení pro Izraelce a Palestince je naprosto nepřijatelné a že upírání práva Palestinců na státnost "by donekonečna prodlužovalo konflikt, který se stal hlavní hrozbou pro světový mír a bezpečnost".Na neklidném okupovaném Západním břehu izraelská armáda uvedla, že v Hebronu zdemolovala dva domy patřící dvěma palestinským ozbrojencům, kteří v listopadu provedli útok na silnici mezi Jeruzalémem a Betlémem.Rostoucí napětí a násilí na Blízkém východě vyvolávají obavy z širšího požáru, do něhož se zapojí Íránem podporované skupiny v Libanonu, Iráku, Sýrii a Jemenu.Největší obavy panují z nového konfliktu na severní hranici Izraele, kde v posledních týdnech zesílily střety, které začaly v říjnu. Analytici tvrdí, že Izrael i Hizballáh pečlivě kalibrují použití násilí, ale že došlo k jeho výraznému nárůstu, což s sebou nese mnohem větší riziko neúmyslné eskalace vedoucí k válce.Podle bezpečnostních zdrojů byli v neděli zabiti dva bojovníci Hizballáhu, když izraelský dron zasáhl jejich vozidlo v jižním Libanonu. Jednalo se o poslední úder v oblasti, kde se Izrael zaměřil na desítky bojovníků Hizballáhu. Izraelská armáda uvedla, že zahraniční zprávy nekomentuje.Již dříve obyvatelé a bezpečnostní představitelé uvedli, že dron zabil dva lidi a nejméně čtyři další zranil poblíž vesnice Kafra, pět kilometrů od hranic.Vyžádalo si to oběti: bylo zabito přibližně 140 bojovníků Hizballáhu a nejméně 25 libanonských civilistů, jakož i nejméně devět izraelských vojáků a jeden civilista.