"Cancel culture" - levice nebo pravice: pokrytectví dělej to, co říkám, ne to, co dělám

Jak může být pravicové zakazovat muslimkám nosit jejich tradiční oděv? Opravdová pravice se hlásí k tomu, že usiluje o stát, který zasahuje do individuálních životů lidí jen v případech krajní nutnosti. (V Brazílii by byli zatčeni Češi, kdyby praktikovali ten nudismus, který je tak běžný na jejich říčních plážích a veřejných koupalištích).

Vůbec pravicové není ani zasahování do milostných a sexuálních vztahů dospělých lidí. Zákaz kodifikace svazků mezi dospělými je v rozporu s právem jednotlivce na osobní svobodu chování a projevu. Zakazovat, aby tito dospělí byli dětmi vnímáni nebo prezentováni jako normální součást společnosti, je také zcela proti skutečným pravicovým zásadám. Zákaz rodičům rozhodovat o tom, zda jejich děti mohou nebo mají podstoupit léčbu indikovanou a odsouhlasenou lékaři, je zcela protichůdný tomu, co znamená být skutečně pravicový. Chtít, aby autokratičtí vůdci rozhodovali o životech druhých, není pravicové.

Být pravicový by mělo znamenat být zastáncem fiskálního konzervatismu (snaha utrácet méně, než se vybere, vybírat málo daní, neregulovat ekonomické vztahy) a svobody jednotlivce. Zakazovat dospělým lidem užívat látky nebo produkty, které jim přinášejí potěšení (konopí, drogy obecně), není vůbec pravicové, protože to nerespektuje toto právo na svobodu dospělých lidí dělat si, co chtějí, pokud to nemá vliv na ostatní lidi (zákaz určitých činností, jako je řízení automobilů pod vlivem látek, ano, ale ne úplný a všeobecný zákaz konzumace a komercionalizace těchto látek).

Současná pravice by se tedy měla přejmenovat. Stejně jako levice. Tato dualita skončila v minulém století. To, co máme dnes, je monarchistické hnutí (voliči populistů, jako jsou Trump a Orbán, chtějí, aby jejich vůdci vládli jako despotové), antidemokratické, xenofobní, sexistické a homofobní (zejména transfobní), na jedné straně převlečené za pravici, a na druhé straně je falešná levice, která se ve skutečnosti stala identitárním fašistickým hnutím, jež bez šance na obranu likviduje každého, kdo se odchyluje od jejího zaměření na znevýhodněné menšiny.

Pokud se historie opakuje, pak již opouštíme obdobu 30. let 19. století a vstupujeme do 40. let - takže do války. Co bude následovat?





Problém je v tom, že ultrakonzervatismus, který v té době po celé planetě zastávali Hitler, Mussolini, Franco a jim podobní (dokonce i Franklin D. Roosevelt, protože ten vládl autokraticky a populisticky a donekonečna se nechával znovu volit, a to doslova až do své smrti) - který byl reakcí na libertariánství poválečných dvacátých minulého století, zvítězil, i když nacisté a fašisté válku prohráli. Místo svobody ženského chování, oblékání a sexuálního jednání, která přišla do módy po skončení první světové války, jsme totiž po druhé světové válce byli svědky návratu k tradičním ženským rolím a vzniku rigidního a ortodoxního kodexu společenského chování, jehož příkladem byla americká kultura života na předměstí v 50. letech.