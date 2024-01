Krize na Blízkém východě: Katar obviňuje Netanjahua z maření zprostředkování; počet obětí útoku na přístřešek UNRWA stoupl na 12

25. 1. 2024

Izraelský premiér označil stát Katar za "problematický"; výcvikové středisko provozované agenturou OSN pro uprchlíky bylo ve středu zasaženo tankovým ostřelováním



Katar obvinil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua z podkopávání jeho zprostředkovatelského úsilí ve válce v Gaze poté, co se nechal slyšet na uniklé nahrávce, na níž zřejmě označil tento stát za "problematický".

- Katar je "zděšen" údajnými Netanjahuovými výroky



Katar obvinil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že maří zprostředkovatelské úsilí ve válce v Gaze a upřednostňuje svou kariéru poté, co na uniklé nahrávce bylo zaznamenáno, že Netanjahu nazývá stát v Perském zálivu "problematickým".



Mluvčí katarského ministerstva zahraničí Majed Al Ansari napsal na Twitteru:



"Jsme zděšeni údajnými výroky, které jsou izraelskému premiérovi připisovány v různých mediálních zprávách o zprostředkovatelské roli Kataru. Tyto výroky, pokud se potvrdí, jsou nezodpovědné a destruktivní pro úsilí o záchranu nevinných životů, ale nejsou překvapivé ....."



Pokud by se údajné výroky ukázaly jako pravdivé, izraelský premiér by pouze bránil a podkopával zprostředkovatelský proces z důvodů, které zřejmě slouží jeho politické kariéře, místo aby upřednostňoval záchranu nevinných životů, včetně izraelských rukojmích.



V uniklé nahrávce ze setkání s rodinami rukojmích, kterou v úterý odvysílal izraelský zpravodajský kanál 12, Netanjahu označil Katar za "problematický", uvedla agentura Associated Press. Netanjahu údajně uvedl: "Neviděli jste mě děkovat Kataru, všimli jste si? Nepoděkoval jsem Kataru. Proč? Protože Katar se pro mě v podstatě neliší od OSN, od Červeného kříže a svým způsobem je ještě problematičtější. Nicméně jsem teď ochoten využít jakéhokoli prostředníka, který mi je [rukojmí] pomůže přivést domů."



Katar, kde sídlí několik politických vůdců Hamásu, sloužil v konfliktu jako hlavní prostředník mezi hnutím, které vládne v Gaze, a izraelskými představiteli.



V listopadu Katar pomohl zajistit sedmidenní přestávku v bojích, během níž bylo z Gazy propuštěno 110 izraelských a zahraničních rukojmích výměnou za 240 Palestinců propuštěných z izraelského zajetí.



Netanjahu v nahrávce dále uvedl, že Katar má na Hamás vliv, protože hnutí financuje. Rodinám rukojmích řekl, že se nedávno "velmi rozzlobil na Američany" za obnovení dohody o prodloužení americké vojenské přítomnosti na základně v Kataru.



- V Chán Júnisu bylo za posledních 24 hodin zabito nejméně 50 Palestinců, uvedlo ministerstvo zdravotnictví



Izraelské údery zabily v Chán Júnisu za posledních 24 hodin nejméně 50 Palestinců, říká Ašraf al-Kidra, mluvčí ministerstva zdravotnictví v Gaze, které řídí Hamás.



Al-Džazíra uvádí, že nejméně tři lidé včetně dvou dětí byli zabiti při izraelském ostřelování oblasti al-Satar al-Gharbi v Chán Júnisu.



- Mezinárodní soudní dvůr v pátek vydá předběžné rozhodnutí v případu genocidy proti Izraeli Jihoafrický ministr zahraničí Naledi Pandor odlétá do Haagu, aby byl v pátek přítomen vynesení rozsudek Mezinárodního soudního dvora ve věci žádosti Jihoafrické republiky o předběžné rozhodnutí v případu genocidy proti Izraeli.



Rozhodnutí, pokud mu bude vyhověno, bude mít pravděpodobně podobu příkazu Izraeli, aby vyhlásil příměří v Gaze a umožnil větší přísun humanitární pomoci OSN do země.



Oznámení Pandorových cestovních plánů nemusí nutně znamenat, že Jihoafrická republika ví, že verdikt bude v její prospěch, ale odráží důvěru Pretorie, že její žádosti bude alespoň částečně vyhověno.



- Íránský prezident na setkání v Turecku vyzval k "přerušení záchranných linek" s Izraelem, informuje Al-Džazíra

Köseoğlu uvedla, že Erdogan na tiskové konferenci po středečním setkání řekl, že spolu hovořili o ukončení "nelidských" útoků Izraele na Gazu a o potřebě spravedlivého a trvalého míru v regionu.



"Shodli jsme se na tom, že je důležité zdržet se kroků, které dále ohrožují bezpečnost a stabilitu našeho regionu," uvedl. Dodal také, že se dohodli na pokračování spolupráce proti přeshraničním hrozbám.



- Palestinská společnost Červeného půlměsíce ve čtvrtek ráno převezla do nemocnice několik zraněných poté, co izraelské síly zaútočily na obytný dům v Rafáhu na jihu Gazy, uvedla humanitární organizace v aktualizované zprávě na Twitteru.



Při zásahu, ke kterému došlo za úsvitu ve čtvrti Tal as-Sultan, byla nejméně jedna osoba zabita, informuje Al-Džazíra.



- Dvaasedmdesátiletá Izraelka, kterou bojovníci Hamásu drželi v zajetí téměř 50 dní, řekla izraelskému televiznímu kanálu, že byla dlouho držena v temném a vlhkém tunelu, kde se setkala s vůdcem Hamásu Jahjou Sinwarem. Informuje o tom agentura Associated Press:



Adina Mošeová byla zajata 7. října v kibucu Nir Oz. Na svobodu se dostala koncem listopadu v rámci dohody, podle níž bylo zhruba 100 rukojmích, většinou žen a dětí, propuštěno výměnou za dočasné příměří a propuštění Palestinců vězněných Izraelem.



"Dobrý den. Jak se máte? Je všechno v pořádku?" řekl rukojmím Sinwar hebrejsky, kteroužto řeč se naučil během dlouhého věznění v Izraeli. V rozhovoru pro izraelský kanál 12 uvedla, že rukojmí sklonili hlavy a neodpověděli. Další návštěva podle ní následovala o tři týdny později.



Mošeová řekla, že militanti vtrhli do domu, který sdílela s manželem Davidem, který byl postřelen do nohy. Vytáhli ji z okna bezpečné místnosti v domě a další ozbrojenec se vrátil dovnitř, aby zastřelil jejího manžela, uvedla. Předtím, než byl zabit, jí dal polibek na rozloučenou, řekla.



Poté ji odvezli do Gazy na motorce, kterou doprovázeli dva ozbrojení bojovníci. Řekla, že jeden z nich jí bolestivě vytrhl náušnici z ucha a že než jí stačil vytrhnout druhou, nabídla mu ji. Vzal jí všechny šperky a jeden z kolemjdoucích jí ukradl brýle, uvedla.



Mošeová a skupina dalších rukojmích byli přivedeni do rozsáhlé sítě tunelů Hamásu a pět hodin šli pěti podzemními patry temnými šachtami bez vzduchu, dokud nedošli do podzemní místnosti, kde jim bylo řečeno, že budou v příštích dnech propuštěni.



"Věřili jsme jim. Věřili jsme, že to bude první věc, kterou Izrael udělá," řekla.



Nakonec trvalo téměř 50 dní, než byla osvobozena.



"Všem jsem řekla: 'Budeme tady nejméně dva měsíce, a to ne kvůli Hamásu,'" řekla a naznačila, že v sobě chová hněv vůči Izraeli, že nezajistil její propuštění dříve.



Mošeová strávila dny s dalšími rukojmími - muži, ženami a dětmi -, zatímco ozbrojené stráže stály opodál. Podle jejích slov jedli malé porce konzerv a rýže, kterých časem ubývalo. Místnost osvětlovalo jen malé LED světlo.



- Počet obětí útoku na úkryt UNRWA stoupl na 12, sděluje OSN



Podle prohlášení Thomase Whitea, zástupce humanitárního koordinátora pro okupované palestinské území, vzrostl počet obětí útoku na přístřešek Agentury OSN pro pomoc a práci v Gaze, v němž jsou ubytovány tisíce vysídlených osob, na 12 osob.



White uvedl, že řada misí, které se měly dostat k mrtvým a zraněným, selhala, aniž by přímo řekl, že pokusy byly blokovány Izraelem. Uvedl, že týmy OSN se na místo dostaly až večer.



Dalších 75 lidí bylo zraněno, z toho je 15 v kritickém stavu. Izrael odmítl odpovědnost za útok, při němž dva tankové granáty zasáhly výcvikové středisko UNRWA.



White uvedl, že izraelské útoky na Chán Júnis - kam Izrael předtím vyzval civilisty , aby se tam uchýlili - přinutily nemocnici al-Khair k uzavření, přičemž "ženy, které právě podstoupily operaci císařského řezu ... byly uprostřed noci evakuovány".



Dvě další nemocnice, al-Amal a Nasser - největší zbývající nemocnice v Gaze a jedna ze dvou v jižní polovině území, která stále může léčit kriticky nemocné pacienty - jsou nyní obklíčeny těžkými boji a "vyděšený personál, pacienti a vysídlení lidé uvízli uvnitř", uvedl White.



Pokračoval:



Situace v Chán Júnisu podtrhuje soustavné nedodržování základních zásad mezinárodního humanitárního práva: rozlišování, přiměřenosti a opatrnosti při provádění útoků. To je nepřijatelné a odporné a musí to skončit.



- Smrtelná střelba na americko-palestinského teenagera, který řídil automobil na Západním břehu Jordánu, byla nevyprovokovaná, uvedl jediný spolujezdec a popsal, že zjevná izraelská palba zasáhla zadní část vozidla, než se několikrát převrátilo na polní cestě.



Nákladní vůz, který viděla agentura Associated Press, zasáhlo nejméně 10 kulek poté, co jej prozkoumali izraelští vyšetřovatelé.Většina z nich zasáhla zadní sklo a zadní prostor nákladního automobilu, což potvrzuje výpověď šestnáctiletého Mohammeda Salameha o incidentu, při němž zahynul jeho kamarád, sedmnáctiletý Tawfic Abdel Jabbar z Louisiany.



V původním prohlášení izraelská policie uvedla, že cílem páteční střelby byly osoby "údajně zapojené do házení kamenů podél dálnice 60," hlavní dopravní tepny na Západním břehu Jordánu. Policie neurčila, kdo střílel, ale popsala incident jako "údajně spojený s policistou mimo službu, vojákem a civilistou".



V rozhovoru s agenturou Associated Press Salameh popřel domněnky, že by on a Abdel Jabbar házeli kameny, a uvedl, že nedošlo k žádnému pokusu o jeho zatčení.



Salameh, s nímž byl v úterý veden rozhovor spolu s Abdel Džabbarovým otcem Hafethem v rodinné vesnici Al-Mazra'a aš-Šarkíja, uvedl, že se svým přítelem jeli po polní cestě několik set metrů od dálnice 60. V úterý se Salameh dostavil na místo činu, kde se ho pokusili zadržet. Uvedl, že do zadní části nákladního vozu náhle dopadly výstřely a zasáhly Abdel Jabbara.



Salameh uvedl, že se pickup několikrát převrátil a jemu se podařilo vystoupit a běžet zpět do vesnice pro pomoc.



Hafeth Abdel Jabbar uvedl, že když dorazil na místo, našel v pickupu bezvládné tělo svého syna uprostřed rozbitého skla a krvavých skvrn. Tvrzení, že jeho syn házel kameny, odmítl jako "velkou lež". I kdyby teenageři házeli kameny, nepředstavovali podle něj bezprostřední hrozbu - pro policii, armádu ani civilisty.





Bílý dům požadoujetransparentní vyšetření úmrtí, které přišlo po opakovaných varováních USA, že Izrael musí omezit rostoucí násilí vůči Palestincům na tomto území. Rodina teenagera uvedla, že úředníci amerického velvyslanectví navštívili vesnici, vyfotografovali auto a vyslechli příbuzné.



Hafeth Abdel Jabbar uvedl, že když on a další příbuzní dorazili, izraelští vojáci na ně namířili zbraně a dva z nich donutili, aby si sundali trička a ukázali, že nepředstavují hrozbu.



Řekl, že vojáky ignoroval a běžel k autu.. Popsal, že tělo jeho syna leželo na straně spolujezdce, kde se krev hromadila na podlaze a šířila se na zadní sedadlo.



Řekl, že spolu s ostatními začal vytahovat synovo tělo a nakládat ho do sanitky.



Tawfic Abdel Jabbar byl po příjezdu do nemocnice v Ramalláhu prohlášen za mrtvého. Video, které poskytl jeho otec, ukazuje auto asi 500 metrů od dálnice.



"Je to scéna, která se, doufám, už nikdy nebude opakovat," řekl v úterý Hafeth. "Míří na vás šest nebo sedm izraelských vojáků. Říkají vám, abyste nejezdili za svým synem. Váš sedmnáctiletý syn je v autě, mrtvý od nich, střelený zezadu."



- V noci na pátek došlo na Západním břehu Jordánu k násilným střetům při zásahu izraelských sil ve městě Dženin, informovala místní média.



Místní palestinská militantní skupina Brigády Jenin uvedla, že její muži se zapojili do ostré přestřelky s izraelskou armádou, informoval izraelský list Haaretz, zatímco Al-Džazíra napsala, že jeden Palestinec byl zatčen.



Katarská televizní stanice rovněž citovala palestinskou tiskovou agenturu Wafa, která uvedla, že izraelské síly zničily pomníky mrtvých Palestinců a že ulice města byly rozryty izraelskými buldozery.



Podle OSN izraelská armáda a osadníci od útoku Hamásu na Izrael 7. října zabili na celém Západním břehu 360 Palestinců, včetně 92 dětí.



- V reakci na prohlášení mluvčího katarského ministerstva zahraničí Majeda Al Ansariho obvinil izraelský krajně pravicový ministr financí Bezalel Smotrich Dauhá z "podpory a financování terorismu".



Ve svém příspěvku na Twitteru Smotrich obvinil Katar, že je "do značné míry zodpovědný" za útok Hamásu na Izrael ze 7. října, a vyzval západní země, aby na něj vyvinuly větší tlak s cílem dosáhnout okamžitého propuštění rukojmích. Ve skutečnosti se všeobecně uvádí, že katarské platby Hamásu podporoval Izrael.



Deník New York Times minulý měsíc poznamenal, že Benjamin Netanjahu již v roce 2012 prohlásil, že je důležité udržet Hamás silný jako protiváhu Palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu a že silné konkurenční palestinské skupiny sníží tlak na něj, aby vyjednával o palestinském státu.





- Od 7. října bylo při izraelských úderech v Gaze zabito více než 25 700 Palestinců, uvedly ve středu místní úřady. Nejnovější údaje zahrnují 210 Palestinců zabitých a téměř 400 zraněných za posledních 24 hodin. Asi 85 % z 2,3 milionu obyvatel obléhaného pásma bylo vyhnáno ze svých domovů a nyní se potýká s chladem, hladem a nemocemi v nehygienických a chaotických provizorních vysídleneckých táborech.



- Izraelská armáda ve středu oznámila, že po dvou dnech těžkých bojů "obklíčila" Chán Júnis, druhé největší město v Gaze, což izraelští představitelé označili za poslední velký pozemní útok v tříměsíční válce před přechodem na operace "nižší intenzity". V Chán Júnisu žije přibližně 88 000 Palestinců, kteří zde rovněž žije přibližně 425 000 lidí vysídlených v důsledku bojů na jiných místech tohoto malého pobřežního území.



- Tisíce lidí, kteří se ukrývají v nemocnicích v Chán Júnisu, jsou nyní v pasti izraelského útoku na toto jižní město. Podle humanitární agentury OSN Ocha se ve středu ráno zuřivé boje dostaly až k branám tří hlavních nemocnic v Chán Júnisu - al-Aksá, Násir a al-Amal - a ztěžují civilistům útěk. Podle agentury Ocha se jen v areálu nemocnice Nasser ukrývá asi 18 000 lidí a 850 pacientů. Lidé prchající z okolí Násirovy nemocnice byli podle zpráv ostřelováni izraelskými tanky i útočnými drony. Palestinská společnost Červeného kříže, která provozuje nemocnici al-Amal, uvedla, že vojáci zablokovali její zaměstnance uvnitř. Izrael tvrdí, že v nemocnicích a jejich okolí operují bojovníci Hamásu, což personál nemocnic i Hamás popírají.



- Bílý dům odsoudil středeční smrtící ostřelování krytu OSN na jihu Gazy a zopakoval své stanovisko, že Izrael má "odpovědnost za ochranu civilistů", když vede válku s Hamásem. Ředitel Agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) v Gaze dříve ve středu uvedl, že dvě tankové střely zasáhly budovu ukrývající 800 lidí ve městě Chán Júnis, přičemž podle zpráv zemřelo devět lidí a dalších 75 bylo zraněno.



- Při izraelském útoku na budovu UNRWA, v níž jsou ubytováni vysídlení Palestinci ve městě Chán Júnis, došlo k požáru budovy a nejméně devět lidí zahynulo.



Generální komisař UNRWA Philippe Lazzarini uvedl, že počet zabitých je "pravděpodobně vyšší", a dodal, že incident byl "opět hrubým nedodržováním základních pravidel války". Mezitím bylo podle zpráv nejméně osm lidí těžce zraněno poté, co izraelské síly zaútočily na školu v Chán Júnisu, která ukrývala stovky vysídlených Palestinců.



- Regionální ředitel Světové zdravotnické organizace pro východní Středomoří uvedl, že Izrael pokračuje v útocích na zdravotnická zařízení v Gaze. Ahmed Al-Mandhari uvedl, že bylo zaznamenáno 660 útoků na zdravotnická zařízení, z toho přibližně polovina v severní Gaze, a dodal, že útoky na zdravotnická zařízení jsou hrubým porušením mezinárodního humanitárního práva.



- Dvě lodě plující v blízkosti Adenského zálivu byly nuceny vyhledat podporu amerického námořnictva poté, co se v jejich blízkosti ozvaly výbuchy, neboť skupina Húsíů pokračovala v útoku na obchodní lodní dopravu u jemenského pobřeží. Húsíové rovněž písemně požádali OSN, aby všichni zaměstnanci Spojeného království a USA do měsíce opustili zemi.



- Mezinárodní soudní dvůr v Haagu uvedl, že tento týden vydá rozhodnutí o tom, zda udělí či neudělí mimořádná opatření proti Izraeli. Soud OSN uvedl, že senát složený ze 17 soudců vydá své rozhodnutí v pátek ve 12:00 hodin světového času. Soud by mohl nařídit Izraeli, aby zastavil vojenskou kampaň v Gaze, ačkoli nemá možnost své příkazy vymáhat.



- Mluvčí izraelské vlády vyloučil příměří v Gaze, přestože se objevily zprávy, že jednání o propuštění rukojmích pokračují, a opakované mezinárodní výzvy, aby Izrael zastavil několik měsíců trvající bombardování pásma Gazy. "Izrael se nevzdá zničení Hamásu, návratu všech rukojmích... Žádné příměří nebude," řekl ve středu mluvčí izraelské vlády.



- Egyptský prezident Abdel Fatah al-Sisi obvinil Izrael, že zadržuje dodávky pomoci do Gazy. Přechod Rafáh mezi Egyptem a Pásmem Gazy je otevřen "24 hodin denně", ale postupy Izraele, které mají umožnit vstup pomoci, tento proces brzdí, řekl ve středu Sísí a dodal, že "je to součást toho, jak vyvíjejí nátlak v otázce propuštění rukojmích".



- Podle údajů zveřejněných palestinským úřadem pro záležitosti vězňů zatkly izraelské síly ve středu na okupovaném Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě 35 Palestinců, včetně jedné ženy a bývalých vězňů, čímž se celkový počet Palestinců zatčených na okupovaném Západním břehu Jordánu od 7. října zvýšil na 6 255. Mezitím izraelské jednotky ve středu údajně zdemolovaly dům Palestince obviněného z napomáhání při červnovém zabití čtyř Izraelců poblíž osady na okupovaném Západním břehu Jordánu.



- Členské státy OSN musí zastavit dodávky zbraní Izraeli a palestinským ozbrojeným skupinám, vyzvalo ve středu ve společném prohlášení více než deset mezinárodních humanitárních organizací a organizací pro lidská práva. Vyzvaly země, aby "přestaly rozdmýchávat krizi v Gaze a zabránily další humanitární katastrofě a ztrátám na životech civilistů".



- Americké údery proti milicím v Iráku vyvolaly zatím nejostřejší kritiku ze strany Bagdádu a úřad premiéra obvinil Washington, že přispívá k "bezohledné eskalaci" regionálního násilí. Pentagon již dříve ve středu oznámil, že provedl noční odvetné údery proti třem zařízením spojeným s milicemi podporovanými Íránem v reakci na to, že jeho vlastní síly byly o víkendu napadeny na irácké letecké základně.



Íránský prezident Ebrahim Raisi prohlásil, že konflikt v Gaze ukazuje, že OSN a další světové orgány ztratily svou účinnost, a vyzval muslimské země a další národy, aby se sjednotily pro nový "spravedlivý světový řád", informuje Al-Džazíra.Novinářka Sinem Köseoğlu z Al Džazíry při reportáži z Ankary, kde se Raisi ve středu setkal se svým tureckým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem, uvedla, že hlavním bodem jednání byla izraelská válka v Gaze.Raisi podle ní požadoval politickou a ekonomickou izolaci Izraele, přičemž íránský prezident uvedl, že "přerušení životních linek" by bylo účinným způsobem, jak ukončit "izraelský útlak a vraždění". Dodal, že Izrael bude ve válce v Gaze "poraženou stranou".