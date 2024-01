Krize na Blízkém východě: Írán popírá, že by se podílel na útoku bezpilotního letounu v Jordánsku, při kterém zahynuli američtí vojáci

29. 1. 2024

Palestinská tisková agentura Wafa uvádí, že při nejnovějším izraelském bombardování pásma Gazy byly zabity "desítky civilistů, převážně dětí a žen".



Izraelské vojenské síly provedly intenzivní a prudké nálety zaměřené na čtvrť Al-Zaytoun jižně od města Gazy a na oblast Tal Al-Hawa západně od města, které vedly k zabití několika lidí a způsobily mnohočetné ztráty na životech.

V neděli v noci bylo nejméně 23 civilistů zabito a další zraněni při izraelském náletu, jehož cílem byl obydlený dům patřící rodině Al-Mutwi západně od tábora Nuseirat.



Mezinárodní soudní dvůr v Haagu v pátek sdělil Izraeli, že musí "přijmout veškerá opatření, která jsou v jeho moci", aby upustil od zabíjení Palestinců v rozporu s úmluvou o genocidě.



- Izraelští ministři vyzývají k přesídlení Gazy Izraelci a "dobrovolnému odchodu" Palestinců



Krajně pravicoví izraelští ministři a ministři patřící ke straně Likud Benjamina Netanjahua se zúčastnili konference o přesídlení Gazy, na které ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir prohlásil, že Izraelci musí "najít legální způsob dobrovolné emigrace (Palestinců)", informoval deník Haaretz.



Konference, která se konala v neděli v Jeruzalémě, se zúčastnily tisíce lidí včetně ministra financí Bezalela Smotricha a dalších členů Knesetu a koaliční vlády, rabínů, aktivistů za osady a rodin vojáků bojujících v Gaze.



Ben Gvir ve svém projevu řekl:



Pokud nechceme další 7. říjen, musíme se vrátit domů a ovládnout [Gazu]. Musíme najít legální způsob dobrovolné emigrace [Palestinců] a vynést rozsudky smrti nad teroristy ... Obracím se na vás, pane premiére [Benjamine] Netanjahu: nastal čas odvážných rozhodnutí.



Členové strany Likud, kteří o "dobrovolné emigraci" Palestinců otevřeně hovoří od začátku války, se podle Haaretzu na konferenci k tomuto tématu vrátili.



Ministr pro komunikaci Šlomo Karhi řekl, že ve válce "'dobrovolný' je občas stav, který [někomu] vnucujete, dokud nedá souhlas".



Ministr cestovního ruchu Haim Katz mezitím prohlásil: "Dnes, po 18 letech [od stažení z Gazy], máme možnost obnovit a rozšířit území Izraele. Je to naše poslední příležitost."

- Teherán tvrdí, že "nemá nic společného" s útokem u syrských hranic poté, co americký prezident slíbil, že Washington bude reagovat "v čase a způsobem, který si sami zvolíme"



Írán popírá, že by se podílel na smrtícím útoku jordánského dronu na americkou základnu



Teherán popřel jakoukoli účast na útoku bezpilotního letounu, při němž zahynuli tři američtí vojáci na základně v Jordánsku nedaleko hranic se Sýrií, poté, co americký prezident Joe Biden obvinil Íránem podporované milice a přislíbil odvetu.



V prohlášení zveřejněném státní tiskovou agenturou Irna teheránská mise OSN uvedla: "Írán nemá žádnou spojitost a nemá nic společného s útokem na americkou základnu," dodala: "V regionu probíhá konflikt mezi americkými silami a odbojovými skupinami, které oplácejí odvetné útoky."



Sobotní útok bezpilotního letounu na vojenskou základnu Tower 22 byl prvním smrtícím úderem proti americkým silám od říjnového vypuknutí izraelsko-hamasovské války a vyvolal šokové vlny na celém Blízkém východě.



K odpovědnosti za úder se přihlásila Íránem podporovaná zastřešující skupina Islámský odpor, která se dlouhodobě snaží vyhnat americké jednotky z Iráku a Sýrie a válku v Gaze využila jako kulisu k zintenzivnění těchto snah a rozšíření bojiště.



Od 7. října, kdy Hamás zaútočil na Izrael, čelí americké síly v Iráku a Sýrii téměř každodenní palbě dronů a raketových úderů. Tento incident však USA výrazně přibližuje k přímému konfliktu s Íránem, což je výsledek, kterému se obě strany chtějí vyhnout, ale kterému nyní možná nebudou schopny zabránit, neboť incidenty se množí a jejich dopady se stupňují.



- Představitelé USA odmítli tvrzení jemenských Húsíů, že zaútočili na plavidlo amerického námořnictva.



Dříve mluvčí Húsíů uvedl, že se zaměřili raketou na USS Lewis B Puller.



Představitel americké obrany, který hovořil s agenturou Associated Press pod podmínkou zachování anonymity, aby mohl hovořit o zpravodajských záležitostech, uvedl, že k žádnému útoku nedošlo.



- Rakousko oznámilo, že je další zemí, která pozastavila platby pro UNRWA, Agenturu OSN pro pomoc a práci s palestinskými uprchlíky.





Izrael tvrdí, že až 12 zaměstnanců UNRWA bylo zapojeno do útoku Hamásu 7. října na území jižního Izraele.





O víkendu více než deset dárcovských zemí - včetně Austrálie, USA a Velké Británie - pozastavilo financování UNRWA.











Generální tajemník OSN António Guterres prohlásil, že Palestinci v zoufalé nouzi by neměli být postihováni kvůli údajným činům desítky zaměstnanců. Uvedl, že devět zaměstnanců UNRWA již bylo propuštěno kvůli údajnému zapojení do útoku Hamásu.USA, Spojené království, Francie a Německo patří mezi země, které pozastavily financování UNRWA.Ve výčtu několika bojů uvádí, že v pásmu Gazy "lokalizovala velké množství zbraní, včetně RPG, vojenského vybavení a technologických prostředků", a zabila podle svého tvrzení "čtyři teroristy, kteří se připravovali na útok na jednotky IDF v sousedství nemocnice Al-Amal".Tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena.nformoval izraelský list Haaretz.Další informace z nejnovější zprávy humanitární agentury OSN OCHA o konfliktu mezi Gazou a Izraelem, ve které se uvádí, že Izrael stále častěji blokuje dodávky pomoci do severní a centrální části Gazy. Zpráva uvádí:V druhé polovině ledna humanitární partneři nadále pozorují klesající tendenci při pokusech o přístup do severních a centrálních oblastí Gazy.Důvodem jsou nadměrná zdržení konvojů s humanitární pomocí před izraelskými kontrolními stanovišti nebo na nich a zvýšená vojenská aktivita v centrální Gaze.Komise uvedla, že v období od 1. do 25. ledna bylo naplánováno 51 misí s dodávkami pomoci, ale pouzez nich bylo povoleno a 29 zamítnuto, zatímco ostatní byly pouze "částečně usnadněny" nebo odloženy. Uvedla, že většina schválených misí se týkala dodávek potravinové pomoci, aleDodala, že podle "vznikajícího vzorce" bylo dalších osm plánovaných misí původně schváleno, ale poté "znemožněno", protože se ukázalo, že trasy určené izraelskou armádou jsou neprůjezdné, nebo se mise před odjezdem nebo na kontrolních stanovištích příliš zdržely.Rovněž uvedla, že humanitární dodávky do centrální části Gazy byly od poloviny ledna stále častěji odkládány kvůli zvýšené vojenské aktivitě. Dodala:Žádná z 22 žádostí OSN adresovaných izraelské armádě o předčasné otevření kontrolních stanovišť pro přístup do oblastí severně od Vádí Gazy [v lednu] nebyla vyřízena. Vzhledem k velkému přetížení okolí skladů OSN a vysoké úrovni potřeb je včasný přesun nezbytný z bezpečnostních, programových a ochranných důvodů.V posledních dvou dnech pokračovaly těžké boje v okolí nemocnic ve městě Chán Júnis na jihu Gazy, uvedla humanitární agentura OSN OCHA ve své nejnovější zprávě o konfliktu s tím, že pouze 14 z 36 nemocnic v Gaze je nyní částečně funkčních.Násirova nemocnice v Chán Júnisu, donedávna největší nemocnice, která ještě přijímala pacienty na jihu Gazy, je nyní pouze "minimálně funkční", uvedla OCHA, "poskytuje dostupné služby pacientům ve své péči, ale není již schopna přijímat pacienty ani zásoby, protože je obklíčena izraelskou armádou a zažívá intenzivní boje".OCHA uvedla, že intenzivní boje probíhají také v okolí nemocnice al-Amal, rovněž v Chán Júnisu, a Palestinská společnost Červeného půlměsíce (PRCS) v sobotu oznámila, že izraelské síly pokračují v ostřelování jejího okolí a také sídla pobočky PRCS v Chán Júnisu. OCHA napsala:PRCS uvedla, že v průběhu bojů, které probíhaly v předchozích čtyřech týdnech, byly v těchto dvou zařízeních a v jejich blízkosti zabity a zraněny desítky lidí.OCHA rovněž uvedla, že v neděli ráno "byly údajně vypáleny granáty do blízkosti Evropské nemocnice v Chán Júnisu, přičemž byly hlášeny oběti, uprostřed intenzivních bojů v oblasti."V nedělním tweetu PRCS uvedla, že její týmy pohřbily těla tří lidí na nádvoří nemocnice al-Amal "kvůli obtížím s jejich převozem na oficiální hřbitov v důsledku pokračující blokády uvalené na nemocnici".Uvedla, že dva byli zabiti v neděli před budovou PRCS a třetí byl zabit v sobotu u vchodu do přijímacího a pohotovostního oddělení nemocnice al-Amal.informovala podle agentury Reuters íránská státní média.Obžalovaní byli obviněni z nelegálního vstupu na íránské území z iráckého Kurdistánu, aby provedli bombovou operaci v továrně v Isfahánu, která vyrábí vybavení pro íránské ministerstvo obrany.Jejich operace se měla uskutečnit v létě 2022 jménem izraelského Mossadu a podle zprávy ji odvrátila íránská rozvědka.Írán a Izrael jsou dlouholetými nepřáteli a v současné době jsou ve sporu ohledně íránského jaderného programu. Izrael obviňuje Írán z podpory militantních útoků proti němu, zatímco Írán tvrdí, že Izrael provedl řadu vražd íránských úředníků a vědců. Izrael tyto akce nepotvrzuje ani nepopírá., informuje Al-Džazíra.Vysílací společnost již dříve informovala, že izraelské síly provádějí razie v Džanínu a že střety vypukly také v nedaleké vesnici Muthalath al-Shuhada a že izraelští vojáci vtrhli do obytných čtvrtí ve městě Ya'bad jihozápadně od Džanínu.Katarská vysílací společnost uvedla, že rovněž ověřila záběry kolující na sociálních sítích, na nichž izraelští vojáci bijí muže, který je údajně zdravotníkem Palestinské společnosti Červeného půlměsíce, i když drží ruce nad hlavou.Podle OSN bylo od neděle na okupovaném Západním břehu izraelskou armádou a osadníky zabito 362 Palestinců včetně 92 dětí.nepočítaje v to tisíce lidí, o nichž se předpokládá, že jsou pohřbeni pod troskami zřícených budov. Obrovský počet mrtvých přichází navzdory prozatímnímu rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora z minulého týdne, že Izrael musí udělat vše pro to, aby se vyhnul zabíjení palestinských civilistů."V nemocnicích Násir a Al-Amal došlo k úplnému selhání zdravotnického systému," uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ašraf al-Kidra.Guterres uvedl, že devět zaměstnanců UNRWA již bylo propuštěno kvůli údajnému zapojení do útoku Hamásu na Izrael 7. října a každý zaměstnanec OSN, který se podílel na teroristických činech, bude pohnán k odpovědnosti, a to i prostřednictvím trestního stíhání. Humanitární agentury v posledních týdnech opakovaně varovaly, že obyčejným obyvatelům Gazy hrozí hladomor poté, co Izrael zastavil vstup většiny potravinové pomoci na území a přerušil dodávky vody.uvádí se v prohlášení úřadu izraelského premiéra. Američtí představitelé údajně navrhli počáteční třicetidenní dočasné příměří, které by umožnilo propuštění zbývajících izraelských rukojmích ženského pohlaví, starších osob a zraněných. Následovalo by druhé třicetidenní přerušení, kdy by byli propuštěni izraelští vojáci a mužští rukojmí a zároveň by se zvýšil přísun pomoci do Gazy.