Krize na Blízkém východě: Další mrtví a ranění civilisté v Gaze

1. 2. 2024

- Palestinská tisková agentura Wafa uvádí, že při posledních izraelských útocích na Gazu "zahynuly desítky palestinských civilistů a další byli zraněni".



Píše: "Několik lidí bylo zabito a desítky byly zraněny při izraelském raketovém a dělostřeleckém ostřelování a střelbě v západní oblasti města Gazy. Sanitky se k nim nemohly dostat, aby je převezly do nemocnice al-Šifa."



Dále se v něm uvádí, že: "Izraelské dělostřelectvo pokračuje v ostřelování čtvrti al-Amal a okolí Palestinské společnosti Červeného půlměsíce západně od města Chán Júnis v jižní části pásma Gazy již jedenáctý den v řadě."



- Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (Ocha) vydal poslední aktualizované informace o válce mezi Izraelem a Gazou.



Upozornil na intenzivní boje probíhající v Chán Júnisu a uvedl:



V Chán Júnisu byly boje obzvláště intenzivní, těžké boje byly hlášeny v blízkosti nemocnic Násir a al-Amal a objevily se zprávy o útěku Palestinců do jižního města Rafáh, které je již přeplněné, přestože zde není bezpečno.



Zpráva rovněž uvádí, že pozemní operace a boje mezi izraelskými silami a palestinskými ozbrojenými skupinami byly hlášeny na většině území Gazy.



Izraelská armáda podle agentury Reuters uvedla, že její vojáci během uplynulého dne v bojích po celém pásmu Gazy zabili "desítky teroristů".





. USA zasáhly základnu Húsíů dalšími údery bezpilotních letounů na území Jemenu.



Podle americké armády provedly americké síly v Jemenu údery proti 10 útočným bezpilotním letounům a pozemní řídicí stanici patřící Íránem podporovaným húsíjským povstalcům.



Ve čtvrtek brzy ráno místního času se americké síly zaměřily na "pozemní řídicí stanici húsijských bezpilotních letounů a 10 húsijských jednosměrných bezpilotních letounů", které "představovaly bezprostřední hrozbu pro obchodní plavidla a lodě amerického námořnictva v regionu", uvedl Centcom s použitím zkratky pro bezpilotní letoun.



Centcom dříve oznámil, že USS Carney sestřelil protilodní balistickou raketu vypálenou Hútíi a o necelou hodinu později pak sestřelil tři íránské bezpilotní letouny.



Neupřesnila, zda byly drony sestřelené námořním torpédoborcem určeny k útoku nebo ke sledování.



Americké síly ve středu rovněž zničily húsijskou raketu země-vzduch, která podle Centcomu představovala bezprostřední hrozbu pro "americká letadla". Podle agentury France-Presse je toto vyjádření odklonem od předchozích náletů, které se zaměřovaly na snížení schopnosti povstalců ohrožovat mezinárodní lodní dopravu.



Neidentifikovala typ letadel, která byla ohrožena, ani přesné místo úderu, pouze uvedla, že k němu došlo v "oblastech kontrolovaných Húsíi v Jemenu".



Húsíové začali útočit na lodní dopravu v Rudém moři v listopadu s tím, že zasahují plavidla napojená na Izrael, aby podpořili Palestince v Gaze, která je zpustošena válkou.



Americké a britské síly odpověděly údery na Húsíje, kteří mezitím prohlásili, že legitimními cíli jsou i americké a britské zájmy.



- Palestinská tisková agentura Wafa informuje, že izraelské bezpečnostní síly v noci zastřelily dva Palestince a zranily je při zásahu v Izraelem okupovaném městě Tubas na Západním břehu Jordánu.



- Ve své poslední operační zprávě izraelská armáda prohlásila, že zničila odpalovací zařízení raket dlouhého doletu a že pokračuje v operacích v severní a střední části Gazy, přičemž zabila desítky osob, které označila za "teroristy".



Ve zprávě zveřejněné na Telegramu Izraelské obranné síly uvedly:



Izraelské obranné síly pokračují v operační činnosti v severní a střední části pásma Gazy a v centru města Gazy. Během uplynulého dne jednotky zlikvidovaly desítky teroristů. V severní části pásma Gazy jednotky IDF pokračují ve vnikání do vojenských komplexů Hamásu a likvidují teroristy.



Jednotky IDF pokračují v rozsáhlých aktivitách v západním Chán Júnisu. Během uplynulého dne jednotky IDF zlikvidovaly v oblasti teroristy v boji zblízka. Kromě toho jednotky IDF řídily několik letadel, která zasáhla a zlikvidovala řadu teroristů v různých oblastech.





Tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena.



Novinářům se nepodařilo nezávisle ověřit údaje o počtu obětí, které byly během konfliktu zveřejněny.



- Vůdce Hamásu má ve čtvrtek přijet do Káhiry na jednání o navrhovaném příměří v Gaze.



Zdroj agentury Agence France-Presse uvedl, že Hamás přezkoumává návrh na šestitýdenní příměří ve válce s Izraelem poté, co se v Paříži sešli zprostředkovatelé a mezinárodní úsilí o nové zastavení ničivé války nabírá na obrátkách.



Podle zdroje by třífázový plán začal počátečním šestitýdenním zastavením bojů, které by umožnilo zvýšit dodávky pomoci do pásma Gazy.



Během této fáze by byly propuštěny pouze "ženy, děti a nemocní muži starší 60 let" zadržovaní bojovníky v Gaze výměnou za palestinské vězně v Izraeli, uvedl zdroj, který si vzhledem k citlivosti jednání přál zůstat v anonymitě.



Dále se bude jednat o "stažení izraelských sil", přičemž je možné, že další fáze budou zahrnovat další výměny rukojmích a vězňů, uvedl zdroj a dodal, že mezi otázkami, kterými se bude dohoda zabývat, je také obnova území.



V Gaze pokračují boje s Hamásem a letecké bombardování Izraelem, přičemž v současné době se boje soustřeďují v hlavním jižním městě Chán Júnis, kde se podle Izraele ukrývají přední bojovníci Hamásu.



Svědci uvedli, že přes noc zasáhlo město několik izraelských náletů, zatímco humanitární a zdravotničtí pracovníci již několik dní hlásí těžké boje, zejména v okolí dvou nemocnic.







- Šéf íránských Islámských revolučních gard (IRGC) přislíbil, že se země nebojí války s USA. Vrchní velitel, generálmajor Hossein Salami, řekl: "Od amerických představitelů slýcháme výhrůžky, že se zaměří na Írán. Říkáme jim, že jste nás vyzkoušeli a že se navzájem známe. Žádnou hrozbu nenecháme bez odpovědi a válku nevyhledáváme, ale nebojíme se jí. To je známá pravda."





