Rusko "teprve začíná pociťovat plnou váhu sankcí"

31. 1. 2024

Jednou z největších tragédií naší doby je stále kratší doba, kterou vnímají lidé a vlády ohledně toho, co dělají a co se děje. Pokud politika nedosáhne svých cílů rychle a pokud možno okamžitě, stále více lidí a úředníků je připraveno prohlásit ji za neúspěch a požadovat, aby se změnila. Jednou z největších tragédií naší doby je stále kratší doba, kterou vnímají lidé a vlády ohledně toho, co dělají a co se děje. Pokud politika nedosáhne svých cílů rychle a pokud možno okamžitě, stále více lidí a úředníků je připraveno prohlásit ji za neúspěch a požadovat, aby se změnila.

Tento přístup je v ostrém kontrastu s případy, kdy vlády a jednotlivci zaujali dlouhodobější postoj a uskutečňovali politiku, o níž si málokdo myslel, že by mohla být někdy účinná. Až po mnoha letech se ukázalo, že měli pravdu – jako v případě amerického neuznání sovětské anexe pobaltských zemí nebo obecněji zadržování komunismu.

Dnes krátkodobá perspektiva vede některé lidi na Západě k tomu, aby zpochybňovali podporu Ukrajiny – koneckonců, říkají, slíbená ukrajinská ofenzíva loni v létě neuspěla – a zpochybnili hodnotu západních sankcí – vzhledem k tomu, že ještě nepřiměly Vladimira Putina, aby ukončil svou agresivní válku.

V obou případech je takové krátkodobé uvažování nebezpečné a hraje Putinovi do karet. Přesvědčuje ho, že bez ohledu na to, co udělá, Západ se nakonec rozhodne, že jakýkoli pokus o jeho zastavení by měl být zrušen a měl by se vrátit k "běžnému provozu". Bude-li mít kremelský vůdce důvod tomu věřit, bude mít i důvod neskončit na Ukrajině.

Rusko teprve nyní začíná pociťovat plnou váhu sankcí. Dříve bylo chráněno vysokými cenami ropy, které však klesly, a rezervními fondy, které rychle mizí. Moskevští představitelé navíc přiznávají, že se ukázalo, že ruská ekonomika je mnohem závislejší na dovozu, než si mnozí mysleli.

V důsledku toho není čas přemýšlet o uvolňování sankcí nebo snížení podpory pro Ukrajinu.

