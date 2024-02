Při izraelských úderech v noci na neděli v Gaze zahynuly desítky lidí

4. 2. 2024

Ministerstvo zdravotnictví v Gaze, které je řízeno Hamásem, v neděli brzy ráno uvedlo, že přes noc bylo zabito nejméně 92 lidí, zatímco skupina zvažuje návrh, který by zastavil válku s Izraelem na obléhaném palestinském území, informuje agentura AFP.



Mediální úřad Hamásu uvedl, že mezi údery patřilo i izraelské bombardování mateřské školy v Rafáhu, kde se ukrývali vysídlení lidé.



Mezinárodní zprostředkovatelé vyvíjejí plný tlak na uzavření navrhované dohody o příměří, která byla minulý týden dohodnuta v Paříži.



Vysoký představitel Hamásu v Libanonu Usáma Hamdan však v sobotu prohlásil, že v navrhovaném rámci chybí některé detaily.



Hamdan řekl, že Hamás potřebuje více času, aby "oznámil naše stanovisko", "založené na ... naší touze co nejrychleji ukončit agresi, kterou trpí náš lid".

- USA a Británie zahájily údery proti desítkám húsíjských cílů v Jemenu



Spojené státy a Velká Británie v sobotu v rámci další vlny útoků, jejichž cílem je dále zneškodnit Íránem podporované skupiny, které v reakci na izraelské útoky v Gaze zaútočily na americké a mezinárodní zájmy, zasáhly nejméně 30 húsíjských cílů v Jemenu.



Lodě a stíhačky v sobotu podnikly údery proti Húsíům. Následovaly tak páteční letecké útoky v Iráku a Sýrii zaměřené na další Íránem podporované milice a íránské Revoluční gardy, které byly odvetou za útok bezpilotního letounu, při němž minulý víkend v Jordánsku zahynuli tři američtí vojáci - William Jerome Rivers, Kennedy Ladon Sanders a Breonna Alexsondria Moffettová.



Americký ministr obrany Lloyd Austin uvedl, že vojenská akce "vysílá Húsíům jasný vzkaz, že pokud neukončí své nezákonné útoky na mezinárodní námořní a válečné lodě, ponesou i nadále další následky".



- Ománský ministr zahraničí Sajjid Badr al-Busajdí podle Al-Džazíry řekl ománské tiskové agentuře, že eskalace v regionu pokračuje bez řešení "nespravedlivé války" v Gaze a smrti desítek tisíc nevinných civilistů.



Uvedl, že uznání nezávislého palestinského státu a stažení izraelských vojáků z okupovaného palestinského území jsou způsoby, které by mohly pomoci válku zastavit.



- Podle odborníků a skupin hájících práva, kteří hovořili s agenturou AFP, izraelské síly v Gaze systematicky ničí budovy ve snaze vytvořit nárazníkovou zónu uvnitř palestinského území, což vyvolává obavy z civilních obětí.



Zdá se, že plán, který Izrael veřejně nepotvrdil, předpokládá odnětí značného kusu území z již tak malého pásma Gazy ovládaného Hamásem, před čímž varovali odborníci i zahraniční spojenci Izraele.



Od 7. října, kdy bojovníci Hamásu vtrhli přes hranici, se izraelské síly zaměřily na stavby v Gaze v okruhu jednoho kilometru od hranice, uvedl Adi Ben Nun, profesor Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, který provedl analýzu satelitních snímků.



Podle něj bylo v této oblasti během války poškozeno nebo zničeno více než 30 % všech budov.



"Vidíme stále více důkazů, že Izrael zřejmě činí velké části Gazy neobyvatelnými," řekla Nadia Hardmanová, odbornice na práva uprchlíků z organizace Human Rights Watch.



"Jedním z velmi jasných příkladů může být nárazníková zóna - to se může rovnat válečnému zločinu."



Izraelská armáda se k nárazníkové zóně odmítla vyjádřit.



- Po společném úderu USA a Velké Británie přislíbili Húsiové reakci



Jemenští Húsíové prohlásili, že americké a britské nálety "nás neodradí", a přislíbili reakci poté, co byly zasaženy desítky cílů v odvetě za opakované útoky Íránem podporovaných povstalců v Rudém moři, informuje agentura AFP.



Společné nálety v Jemenu v pozdních sobotních hodinách následovaly po samostatné vlně jednostranných amerických úderů proti cílům v Iráku a Sýrii napojeným na Írán v reakci na útok dronu, při němž byli v Jordánsku zabiti tři američtí vojáci.



Sobotní údery zasáhly "36 húsíjských cílů na 13 místech v Jemenu v reakci na pokračující útoky Húsíů proti mezinárodní a obchodní lodní dopravě i námořním plavidlům proplouvajícím Rudým mořem", uvedly Spojené státy, Velká Británie a další země, které poskytly operaci podporu, v prohlášení.



Americký ministr obrany Lloyd Austin uvedl, že cílem úderů "je dále narušit a degradovat schopnosti Íránem podporovaných húsíjských milicí provádět jejich bezohledné a destabilizující útoky".



Austin ani společné prohlášení neidentifikovali konkrétní místa, která byla zasažena, ale mluvčí húsíjské armády Yahya Saree uvedl, že cílem bylo hlavní město Saná a další oblasti ovládané povstalci.



Saree informoval o celkem 48 náletech a na Twitteru uvedl, že "tyto útoky nás neodradí od našeho ... postoje na podporu nezlomného palestinského lidu v pásmu Gazy", kde od začátku října zuří izraelská válka v Gaze.



Poslední údery "nezůstanou bez odezvy a trestu", uvedl Saree.



- Mluvčí iráckého premiéra Mohammed Shia al-Sudani varoval, že odvetné údery USA v Sýrii a Iráku budou mít pro region katastrofální důsledky. Irácké operační velitelství v Anbáru oznámilo 16 mrtvých a 25 zraněných, oficiální počet obětí však nebyl zveřejněn. Vysoce postavený představitel americké administrativy uvedl, že Irák byl v krátké době varován, že USA udeří. Bagdádská vláda tato tvrzení odmítla jako "lži".



- Podle zpráv se v pondělí odpoledne uskuteční mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN k americkým úderům v Iráku a Sýrii. Zasedání, o které požádal stálý člen OSN Rusko, se uskuteční v pondělí v 16 hodin východního času, bylo oznámeno.



- Syrská armáda v sobotu uvedla, že americká okupace syrského území "nemůže pokračovat" poté, co Washington provedl smrtící údery. Syrské ministerstvo obrany uvedlo, že "zjevná letecká agrese" amerických sil vedla k usmrcení řady civilistů a vojáků, zranění dalších osob a značným škodám na veřejném i soukromém majetku.



- Podle palestinského ministerstva zdravotnictví izraelské síly v noci z pátku na sobotu zasáhly hustě obydlené oblasti ve střední a jižní části pásma Gazy a zabily nejméně 25 lidí. Izraelské stíhačky zasáhly město Deir al-Balah v centrální části pásma Gazy a také město Rafáh na jihu. Palestinské ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že přes noc bylo zabito nejméně 107 lidí a 165 jich bylo zraněno. Podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo od 7. října při izraelských úderech v Gaze zabito nejméně 27 238 Palestinců a 66 452 jich bylo zraněno.





- Vysoce postavený představitel Hamásu potvrdil, že obdržel rámcový návrh na příměří ve válce mezi Izraelem a Gazou, ale uvedl, že konečné dohody zatím nebylo dosaženo. "Brzy oznámíme naše stanovisko", řekl Usáma Hamdan na sobotní tiskové konferenci v Bejrútu. Katarští představitelé, kteří rozhovory zprostředkovávají spolu s egyptským šéfem špionáže Abbásem Kamelem, vyjadřovali v průběhu tohoto týdne nově nabytý optimismus, že dohoda je na dohled.







