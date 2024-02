Politika po jihočesku

5. 2. 2024 / Richard F. Vlasák

Ležím s odcházející chřipkou doma, na jihu Čech, a tak si říkám, co se v mé milované vlasti bude dít, až za pár týdnů vypuknou volby do evropského a za pár měsíců do toho krajského parlamentu. Vlastně jsem mohl dál spát, nevzrušovat se, asi bych udělal pro své zdraví lépe. Ale stará strašidla obchází a demokracie na jihu Čech tak slabá...

Senátorská poznámka...

Jsme už za prahem 21. století, ale to jihočeskou politickou elitu nevzrušuje - Temelín jako krajská kasička oligarchů pojede dál, jedinou inovací budou modulární reaktory, téma tacheles mezi naším premiérem a místním gubernátorem M. Kubou. Co je to tacheles?



Slovo z jidiš, v překladu něco jako odvážný rozhovor, na způsob cimrmanovského: "napsali císaři odvážnou žádost". Otázku: kdo z těch dvou je pán, a kdo kmán?, lze z našeho regionálního pohledu jednoznačně zodpovědět. Šéf místní ODS, za jejíž značku se raději stydí, a proto kampaň postaví jen na svém jménu, tahá za delší konec provaz a všichni to vědí: premiér Fiala to ví, M. Kuba to ví - jen někdejší stoupenci Milionu chvilek pro demokracii to ne a ne pochopit.





I jinak místní politické elity a jejich sveřepí antibabišovští voliči prokazují fantazii jako právě narozené tele, což dokazuje nedávné hlasování o Istanbulské úmluvě - zaručený ochránce starých časů i myšlení, další "geroj" ze slavné trojky jihočeské vrchnosti, T. Jirsa všem ukázal, kam sahá jeho intelektuální portfolio - od ruských zájmů, čínské diplomaty, až po po radostné schvalování ponižování žen a menšin.





Jeho vystupování si nezadalo s jiným titánem jihočeského politického myšlení, poslancem Šimonem Hellerem (KDU-ČSL), jehož výroky o hovězím patří ke stálému repertoáru politické satiry, ačkoliv byly myšleny smrtelně vážně.





Zůstaňme ještě vteřinku u našich senátorů - kromě pana Jirsy, který odmítá přeměnu společnosti lidštějším i ekologičtějším směrem, tady máme pana Faktora, který při posledních volbách nahradil, za silné podpory "neznámých sil" kvalitního Jiřího Šestáka. Pan Faktor se projevuje maximálně tím, že na svém profilu pozve občas na buřty na rozhlednu Kleť, kde provozuje menší občerstvovnu - to je celé. Snad se vrátí pan Šesták, občanská společnost tady na jihu by to moc potřebovala... Další z našich hrdinů - M. Slabý potěšil svou podporou úmluvy, ale přál bych si od něj větší podporu občanských iniciativ, například soběslavského odboje proti "věčnému" starostovi Bláhovi a jeho betonářské lobby. Byť jsem teolog, nechci zázraky: s jakou tváří kandidoval M. Slabý do Senátu? Správně, s tváří nevinného, krásného a schopného M. Kuby. Beru zpět, nechci zázraky a měli by je přestat chtít voliči všech liberálních uskupení (Tábor 2020 atp).





Vláda jedné strany





V jihočeském krajském klání je jedna strana, byť má mnoho jiných jmen: ODS. Trochu to připomíná kandidátku Národní fronty, jen chybí 4 článek Ústavy - není nutný, místní vladaři si to umí zařídit. O Táboru 2020 jsem už hovořil. Jihočeši s panem Hrochem rozhodně nezklamou a ANO má na ODS tak silné vazby, že už to nemá potřebu ani tajit. O TOP 09 netřeba mluvit, někteří lidé těžko zakrývají ambice - vzpomenu na senátní volby roku 2016, kdy se do do horní parlamentní komory dostal kandidát J. Větrovský místo J. Fišera, právě díky tiché podpoře TOP 09.





Pokud by někdo chtěl zmínit SocDem (dříve ČSSD), tak jen letmý pohled na lídra podzimního volebního klání, ukazuje, proč byl před měsíci pan Šmarda na Hluboké, zřejmě jako turista, že. Každopádně výsledkem je, že za jihočeskou sociální demokracii kandiduje Tomáš Polanský, ředitel destinační společnosti Českobudějovicko - Hlubocko a krajský předseda SOCDEM. To je náhodička - jihočeská sociální demokracie je prolezlá jak ementál, tedy nevolitelná. Shrnuji: chcete-li volit podle svého rozumu, nechoďte ke kováříčkovi a jděte rovnou ke kovářovi, tím umožníte očistu všech těch pravých politických stran, potřebují to jako prase drbání. Mimo krajské zastupitelstvo budou mít dost času na očistu, nebudou dělat nikomu fíkový list, anebo zmizí v propadlišti dějin. Dobře jim tak.





Koho tedy volit?





Piráti jsou pro mne kvůli svému angažmá v antisociální vládě Petra Fialy nevolitelní. Asi budu volit Zelené, jedinou stranu čestných lidí, stranu pro budoucnost, odpovědnost a solidaritu. Právě naději pro budoucnost, odpovědnost a solidaritu v současnosti potřebujeme, pokud se chceme jako společnost posunout z místa, kde to smrdí korupcí (1/5 HDP našeho státu se ztrácí v této bezedné díře), a zápecnictvím T. Jirsy a Š. Hellera. Chtěl bych žít v zemi, která bude peníze dávat na své seniory, školky a zdravotnictví, a ne na to, aby si banda kamarádů žila jako prasátka v žitě, a nám říkala, koho máme milovat, a že mlátit ženský je ok...







