Britský profesor byl diskriminován kvůli svému antisionistickému přesvědčení, rozhodl tribunál

6. 2. 2024

Akademik z Bristolské univerzity, který byl propuštěn poté, co byl obviněn z antisemitských výroků, zvítězil "přelomovým" rozhodnutím tribunálu





Profesor sociologie, kterého Bristolská univerzita propustila po obvinění z antisemitských výroků, vyhrál "průlomovým" rozhodnutím, že byl kvůli svému antisionistickému přesvědčení diskriminován. Profesor sociologie, kterého Bristolská univerzita propustila po obvinění z antisemitských výroků, vyhrál "průlomovým" rozhodnutím, že byl kvůli svému antisionistickému přesvědčení diskriminován.



Pracovní tribunál rozhodl, že profesor David Miller byl propuštěn nespravedlivě a že jeho "antisionistické přesvědčení je kvalifikováno jako filozofické přesvědčení a jako chráněná charakteristika podle § 10 britského zákona o rovnosti z roku 2010".



Právní firma Rahman Lowe, která Millera zastupovala, to přivítala jako "průlomové rozhodnutí". Uvedla: "Tento rozsudek vůbec poprvé stanoví, že antisionistické přesvědčení je na pracovišti chráněno."



Unie židovských studentů uvedla, že pondělní rozsudek "může vytvořit nebezpečný precedens ohledně toho, co lze na univerzitní půdě legálně říkat o židovských studentech a spolcích, které jsou centrem jejich společenského života. V konečném důsledku to povede k tomu, že židovští studenti budou méně v bezpečí".



Miller původně vyvolal kontroverzi v roce 2019, když v přednášce uvedl sionismus jako jeden z pěti zdrojů islamofobie a ukázal diagram spojující židovské charitativní organizace se sionistickým lobbingem. Stížnosti, že to připomínalo antisemitský trop, že židé mají skrytý vliv na politické záležitosti, univerzita zamítla z důvodu akademické svobody.



Od té doby Millerovy výroky v online přednáškách, v nichž popisoval Izrael jako "nepřítele světového míru", a jeho popis židovské společnosti jako "izraelské lobbistické skupiny", která "vyrobila hysterii" ohledně jeho výuky, ještě více rozdmýchaly napětí.



Akademici z celého světa podepsali konkurenční dopisy. Jeden z nich označil Millerovy názory na sionismus za "morálně zavrženíhodnou" konspirační teorii, která ohrožuje vztahy s komunitou na univerzitě, zatímco jiný varoval, že vyšetřování jeho osoby podněcuje "kulturu autocenzury a strachu", a vyzval univerzitu, aby bránila svobodu slova.



Millerova žaloba argumentovala, že byl předmětem organizované kampaně skupin a jednotlivců, kteří se stavěli proti jeho antisionistickým názorům a jejichž cílem bylo dosáhnout jeho propuštění. Univerzita ho podrobila "diskriminačnímu a nespravedlivému řízení o přestupku, které nakonec vyvrcholilo jeho okamžitým propuštěním", uvedl.



Univerzita tehdy uvedla, že ačkoli právní poradce zjistil, že Millerovy údajné výroky "nepředstavují nezákonný projev", disciplinární slyšení dospělo k závěru, že "nesplňuje normy chování, které od našich zaměstnanců očekáváme".



V pondělním 108stránkovém rozsudku bristolský pracovní tribunál rozhodl, že Miller zažil diskriminaci na základě svého filozofického přesvědčení a uspěl se svou žalobou na neoprávněné propuštění.



Zillur Rahman, Millerův právník, uvedl, že tento případ "představuje klíčový okamžik v historii naší země pro ty, kteří věří v dodržování práv Palestinců".



Rozsudek by "uvítali mnozí, kteří v současné době čelí na svých pracovištích perzekuci za to, že vystupují proti zločinům izraelského státu a genocidě probíhající v Gaze".



Miller bude požadovat "maximální odškodnění", uvedl.



Tribunál rozhodl, že případná odměna bude snížena na polovinu, "protože propuštění žalobce bylo způsobeno jeho vlastním jednáním nebo k němu přispělo".



Miller uvedl, že je "velmi hrdý na to, že se nám podařilo prokázat, že antisionistické názory lze považovat za chráněné přesvědčení podle britského zákona o rovnosti. To byl nejdůležitější důvod, proč jsme žalovali, a doufám, že se to stane prubířským kamenem precedentu ve všech budoucích bitvách, kterým budeme čelit s rasistickou a genocidní ideologií sionismu a hnutím, k němuž se váže."



Bristolská univerzita uvedla, že je "zklamaná", a dodala: "Uznáváme, že tyto záležitosti vyvolaly u mnoha lidí hluboké znepokojení a že členové naší komunity zastávají navzájem velmi odlišné názory. Rádi bychom proto všechny vyzvali, aby v současné atmosféře reagovali zodpovědně a citlivě."



Slyšení tribunálu se konalo v říjnu, jen několik dní poté, co se Hamás dopustil zvěrstev vůči Izraelcům žijícím v blízkosti hranic Gazy a vyvolal válku, která zpustošila Gazu a zanechala po sobě více než 27 000 mrtvých. V uplynulých čtyřech měsících došlo ve světě k hořkému konfliktu v těchto otázkách.





Dlouhodobější pozadí Millerova tribunálu se však odehrávalo zejména na univerzitních kampusech ve Velké Británii, USA i jinde, kde se soustředilo na svobodu slova, definici antisemitismu a na to, zda antisionismus rovná se protižidovství.







