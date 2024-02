Trumpova zrada Ukrajiny

7. 2. 2024

čas čtení 5 minut

Odmítnutí republikánů dodávat zbraně sabotuje válečné úsilí Kyjeva, píše Gideon Rachman. Odmítnutí republikánů dodávat zbraně sabotuje válečné úsilí Kyjeva,

Do amerických prezidentských voleb zbývá ještě mnoho měsíců. Ale Donald Trump má už teď hluboce zhoubný vliv na americkou zahraniční politiku. Na Trumpův příkaz republikáni v Kongresu blokují vojenskou pomoc Ukrajině.

Ačkoliv americký Senát může tento týden schválit balík pomoci, republikáni ve Sněmovně reprezentantů zůstávají zcela neústupní. V důsledku toho se zdá stále nepravděpodobnější, že vojenská pomoc Ukrajině projde Kongresem v nadcházejících měsících – nebo dokonce v tomto roce.

Důsledky tohoto rozhodnutí by mohly být katastrofální. Ukrajina již nyní trpí nedostatkem munice – zejména dělostřeleckých granátů. To se letos vyhrotí, což bude mít stále nebezpečnější důsledky.

Jack Watling z Royal United Services Institute, který je častým návštěvníkem frontové linie na Ukrajině, říká, že tamní situace je nyní "extrémně vážná". Nedostatek munice již vedl k nárůstu ukrajinských obětí. Bez jistoty, kdy dorazí nové dodávky materiálu, je pro ukrajinskou armádu nemožné plánovat budoucí operace.

Nedostatek zbraní má vliv i na ochotu Ukrajinců dobrovolně se hlásit do vojenské služby. Rostoucí tlak na kyjevskou vládu je jedním z vysvětlení veřejného sporu mezi prezidentem Volodymyrem Zelenským a jeho vrchním velitelem Valerijem Zalužným.

Jednou z pozitivních zpráv pro Ukrajinu byla dohoda z minulého týdne, že EU poskytne ukrajinské vládě novou finanční podporu ve výši 50 miliard eur. Ve společném dopise FT německý kancléř Olaf Scholz a čtyři další lídři EU také vyzvali ke zvýšení evropské vojenské pomoci.

Evropské výrobní linky však ještě nejsou připraveny zaplnit mezeru v munici, kterou po sobě zanechali Američané. To bude trvat nejméně do roku 2025 a druhá polovina letošního roku je pro Ukrajinu potenciálně velmi nebezpečná.

Watling se domnívá, že důsledky nedostatku munice "budou zpočátku pociťovány pomalu a pak rychle". Varuje, že "až to dosáhne bodu, kdy budou důsledky velmi zřejmé, bude už příliš pozdě".

Zdá se, že Trumpa a jeho příznivce z Republikánské strany to nezajímá. Zjevně jsou připraveni riskovat ruské vítězství – pokud to byť jen mírně zvýší Trumpovy šance na porážku prezidenta Joea Bidena v listopadu.

Část republikánské neochoty schválit novou pomoc Ukrajině je poháněna skutečnou skepsí ohledně války. Většina přešlapování je však jednoduše o tom, že Trump před prezidentskými volbami odmítl poskytnout Bidenovi cokoli, co by vypadalo jako "vítězství".

V loňském roce republikáni požadovali, aby vojenská pomoc Ukrajině byla vázána na nová opatření a peníze na bezpečnost hranic v USA. Demokraté s tím souhlasili. Trump a republikáni však odmítají přijmout ano jako odpověď. Trump chce evidentně kandidovat na základě šíření představy, že Biden způsobil chaos a selhání – táhnoucí se od jižní hranice až po Kábul a Kyjev.

Pokud jsou svoboda Ukrajiny a bezpečnost Evropy vedlejšími škodami v Trumpově snaze získat zpět Bílý dům, zdá se, že to bývalý prezident považuje za cenu, kterou stojí za to zaplatit.

Je dokonce možné, že by uvítal ukrajinskou porážku – pokud by přišla včas před prezidentskými volbami a umožnila by mu prosadit jeho oblíbená tvrzení o slabosti a selhání Bidenovy administrativy.

Samozřejmě, že Trump by nic z toho nemohl udělat sám. Tichý souhlas republikánů v Kongresu je klíčový. Trumpova vítězství v prezidentských primárkách přesvědčila většinu republikánů – kteří jsou ve své opozici vůči němu vždy slabí –, že se musí ještě otročtěji podřídit. Pokud bude i nadále požadovat, aby žádná pomoc Ukrajině neprošla Kongresem, republikáni ve Sněmovně reprezentantů mu to téměř jistě splní.

Ti ve Washingtonu, kteří berou americké globální vůdcovství vážně, jsou pochopitelně zděšeni. Senátor Mark Warner, šéf senátního výboru pro zpravodajské služby, napsal na X, že "pokud nedodržíme svůj závazek vůči Ukrajině, neexistuje jediný národ – přítel nebo nepřítel – který by nám znovu plně důvěřoval". Bill Burns, ředitel CIA, řekl, že pro USA by nyní opuštění Ukrajiny bylo chybou "historických rozměrů". Rozhodnutí by bylo o to nepochopitelnější, že – na rozdíl od válek ve Vietnamu nebo Afghánistánu – americká armáda nebojuje a neumírá.

Ruský prezident Vladimir Putin zřejmě nemůže uvěřit svému štěstí. Až na to, že v některých ohledech to není štěstí, ale návratnost dlouhodobé ruské investice. Trump označil obvinění, že Kreml pracoval na jeho zvolení v roce 2016, za "ruský hoax". Existuje však spousta důkazů o vměšování Moskvy ve prospěch Trumpa – například hacknutí a zveřejnění interních e-mailů Demokratické strany uprostřed kampaně v roce 2016.

Dokonce i teď Putin využívá každé příležitosti, aby pohladil Trumpovo ego, které se vymklo kontrole. Ruské školní učebnice podpořily Trumpovu oblíbenou konspirační teorii, že americké prezidentské volby v roce 2020 byly ukradeny.

Putin dlouhodobě sází na Trumpa. Pokud v Kongresu na poslední chvíli nedojde ke změně názoru, může se tato sázka konečně vyplatit – na bojištích Ukrajiny.

Zdroj v angličtině: ZDE

0