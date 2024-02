Channel 4 News: Izrael přiměl západní země, aby suspendovaly humanitární pomoc pro Gazu, aniž předložil jakékoliv důkazy

6. 2. 2024

Moderátorka, Channel 4 News, pondělí 5. února 2024: Generální tajemník OSN oznámil vyšetřování organizace UNRWA, která byla založena před 75 lety na pomoc uprchlíkům z palestinské války v roce 1948. Organizace v současnosti poskytuje podporu téměř 6 000 000 palestinských uprchlíkům. V dokumentu, který má pouhých šest stran, Izrael tvrdí, že 12 z více než 13 000 zaměstnanců této agentury v Gaze se podílelo na útocích ze 7. října. Proto některé západní státy včetně Velké Británie a USA stáhly svou finanční podporu.







Reportérka: Děti v Gaze mají hlad a panují obavy, že budou mít ještě větší. Dárci organizaci UNRWA, hlavní agentury OSN, která podporuje Palestince, včetně Spojeného království, před deseti dny stáhli své finanční prostředky kvůli obviněním v důvěrném izraelském dokumentu, který nyní má naše zpravodajská relace k dispozici. Dokument opakuje tvrzení, které izraelské obranné síly vznesly již mnohokrát, že teroristická organizace Hamás metodicky a záměrně umisťuje svou teroristickou infrastrukturu v celé řadě zařízení a objektů OSN. Dokument však neposkytuje žádné důkazy na podporu svého nového výbušného tvrzení, že zaměstnanci UNRWA se podíleli na teroristických útocích na Izrael.

Izraelský dokument:



"Na základě zpravodajských informací, dokumentů a průkazů totožnosti zabavených v průběhu bojů je nyní možné identifikovat přibližně 190 teroristických operativců Hamásu a Palestinského islámského džihádu, kteří slouží jako zaměstnanci UNRWA, více než 10 zaměstnanců UNRWA se podílelo na událostech ze 7. října."





Reportérka: Izrael předal tento dokument dárcům těsně poté, co Mezinárodní soudní dvůr v Haagu vydal předběžné rozhodnutí o obvinění Izraele z genocidy, kdy soudkyně zdůraznila, že:







"Izrael musí přijmout okamžitá a účinná opatření, která umožní poskytování naléhavě potřebných základních služeb a humanitární pomoci."





Christopher Gunness: "Je naprosto šokující, že dárci, kteří obviňují UNRWA z instrumentalizace pomoci, jak to učinili, sami UNRWA používají jako zbraň. Jedná se o porušení mezinárodního humanitárního práva. Je to porušení mezinárodních zásad. Je to porušení rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora, které říká, že nikdo by neměl blokovat mezinárodní humanitární pomoc. To, co udělala Británie a ostatní, je blokace pomoci a porušení úmluvy o genocidě, protože to zničí životy 1,2 milionu lidí. Nepochybně to povede k masovému hladomoru, pokud tato blokace nebude hned zrušena."









Reportérka: Kromě nouzové pomoci provozuje UNRWA školy, nemocnice a další služby pro 5,9 milionu palestinských uprchlíků na celém Blízkém východě, zaměstnává 13 000 Gazanů, jejichž jména byla prověřena na seznamu teroristů OSN. A ještě loni v květnu byli prověřeni a schváleni Izraelem. UNRWA okamžitě propustila zaměstnance nyní uvedené v dokumentu a zahájila vyšetřování.









Josep Borell: "UNRWA hraje rozhodující roli. Je pravda, že izraelská vláda byla nejednou velmi kritická, ale nemůžeme trestat 2 miliony lidí tím, že je připravíme o podporu, kterou UNRWA poskytuje. Kdo se o to postará?"



Reportérka: Izraelský premiér, který se minulý týden setkal s delegací OSN, se zlobí, že analýzy OSN o neutěšené humanitární situaci v Gaze byly uvedeny jako důkaz při soudním slyšení o genocidě. K jeho hněvu přispělo i to, že se pracovníci UNRWA údajně podíleli na teroristických činech.





Netanjahu: "Myslím, že je načase, aby mezinárodní společenství a samotná OSN pochopily, že tato mise musí skončit."









Reportérka: UNRWA dnes zveřejnila fotografie, které zachycují kamion s potravinovou pomocí v Gaze, který byl zasažen izraelskou námořní palbou. Izraelci se k tomu zatím nevyjádřili.





Zdá se, že utrpení v Gaze nikdy neskončí. Generální tajemník OSN dnes oznámil vyšetřování UNRWA, které povede bývalý francouzský ministr zahraničí. Pokud by byla UNRWA nucena ukončit činnost, musela by nastoupit jiná organizace. Podle mezinárodního práva na Západním břehu Jordánu a v Gaze by odpovědnost nesla okupační mocnost, kterou je Izrael.





Moderátor: No, dříve jsem z našeho studia hovořil s mluvčí UNRWA Juliette Toumovou a začal jsem otázkou, zda od Izraele obdrželi nějaké důkazy na podporu vznesených obvinění.





Juliette Touma, UNRWA: Probíhá vyšetřování, které nevede UNRWA. Provádí ho nejvyšší vyšetřovací úřad pro vyšetřování v OSN. Toto vyšetřování probíhá a oni budou dělat svou práci. A prověří všechna tato obvinění.









Juliette Touma, UNRWA: Každý rok posíláme hostitelským vládám seznam všech našich zaměstnanců, kteří s námi pracují v celém regionu, a od izraelské vlády jsme na obsah tohoto seznamu nedostali žádnou odpověď.





Moderátor: Bylo na tomto seznamu, který byl vámi zaslán v květnu 2023, uvedeno těch 12 jmen, vůči nimž Izrael vznesl obvinění?





Juliette Touma, UNRWA: Předpokládala bych, že tam byla.





Moderátor: Muselo vás to tedy překvapit.





Juliette Touma, UNRWA: Byl to šok.





Moderátor: Obvykle, jak víte, pokud jsou vznesena obvinění proti zaměstnancům v jakékoli velké organizaci, není vyhazov prvním opatřením. Obvykle následuje pozastavení činnosti až do vyšetření celého případu. Byly agentuře UNRWA Izraelem poskytnuty nějaké důkazy nebo jste získali vlastní důkazy, které prokazují existenci nějakého prima facie obvinění?





Juliette Touma, UNRWA: Generální komisař UNRWA přijal toto rozhodnutí v nejlepším zájmu agentury.







Moderátor: Ano. Rozumíte otázce, kterou vám pokládám? Byla vznesena obvinění. Vy jste pak ty lidi vyhodil, ukončil jste s nimi pracovní poměr. Proč jste k tomuto kroku, který je velkým krokem, přistoupili? Obvykle se něco takového děje jen po vznesení obvinění s důkazy, které se možná ještě nedostaly na veřejnost. Nebo jste je vyhodili jen kvůli závažnosti těchto nezdokladovaných obvinění?





Juliette Touma, UNRWA: To druhé proto, jak závažná tato obvinění jsou, a jak jsem řekla, generální komisař UNRWA to udělal v nejlepším zájmu agentury vzhledem k obrovskému riziku jak pro pověst agentury, tak pro největší humanitární operaci v reakci na válku.







Moderátor: Uvědomovali jste si tedy v té době, že dárci zastaví financování UNRWA?





Juliette Touma, UNRWA: Řekla bych, že jsme naše největší dárce informovali. Myslím, že nikdo z nás nepředpokládal, že tak obrovské množství našich spřátelených dárců, kteří byli našimi partnery po celá desetiletí, pozastaví financování tak rychle, jak to udělali. Chci říci, že během pouhých 24 hodin devět našich dárců pozastavilo financování UNRWA. Myslím si také, že nikdo z nás nepředpokládal, že se tak stane uprostřed války a stane se to největší humanitární organizaci, která reaguje na to, co se pro OSN velmi rychle stalo jednou z nejsložitějších a nejtěžších humanitárních krizí na světě právě teď.





Moderátor: Existuje nějaký srovnatelný příklad, že by financování bylo pozastaveno dříve, než byl oznámen výsledek vyšetřování?





Juliette Touma, UNRWA: Nic mě nenapadá. Možná jiní, kteří strávili v OSN delší dobu, ti ale možná znají odpověď na tuto otázku, ale hodnota pozastavení financování je asi polovina provozního rozpočtu agentury. Mluvíme tedy o obrovské částce.



Moderátor: Jak dlouho můžete vzhledem k pozastavení financování od těchto klíčových dárců fungovat? Jak dlouho můžete vzhledem k pozastavení financování od těchto klíčových dárců fungovat?





Juliette Touma, UNRWA: Takže pokud se financování neobnoví, budeme pravděpodobně nuceni pozastavit provoz do konce února a začátku března.









Moderátor: Co se bude dít? Co to znamená v praxi, jak říkáte? Školy, všechny agentury, veškerá práce se prostě zastaví? Co se bude dít? Co to znamená v praxi, jak říkáte? Školy, všechny agentury, veškerá práce se prostě zastaví?



Juliette Touma, UNRWA: Budeme nuceni činit velmi těžká rozhodnutí, k nimž by pracovníci humanitární pomoci neměli být nuceni.











* * *

Moderátor: No, otázku o UNRWA jsem položil britskému náměstku ministra zahraničí Andrewu Mitchellovi, když jsem s ním předtím mluvil z našeho studia. Nejprve jsme ale mluvili o jeho nedávné cestě do Etiopie, kde je humanitární katastrofa. V pátečních Channel 4 News informoval o smrtící kombinaci sucha a války, která hrozí přivodit hladomor v provincii Tigray na severu země, podle humanitárních agentur jeden a půl milionu lidí potřebuje okamžitou potravinovou pomoc.





Zatímco byl v Etiopii, Mitchell oznámil nový britský fond ve výši 100 milionů liber pro Etiopii zaměřený na ukončení hladomoru, kterému lze předcházet, začal jsem otázkou, jak vážná je nyní situace.





Andrew Mitchell: No, právě jsem se vrátil z návštěvy severní Etiopie a Tigray a na vlastní oči jsem viděl, co se děje na místě, a myslím, že máme příležitost odvrátit obrovskou humanitární katastrofu, ale k tomu musíme jednat hned. A a to, co jsem viděl v obou hlavních nemocnicích a také ve zdravotnických střediscích blíže k nejpostiženějším oblastem, jsou jasné důkazy o rostoucím počtu dětí trpících těžkou akutní podvýživou a také jasné důkazy o ženách vysídlených nejen v důsledku válečných konfliktů, ale také v důsledku klimatických změn. Takže dopady na místě, které by mohly vést k hladomoru, jsou jasně patrné. A jako mezinárodní společenství, které se angažuje ve spolupráci s etiopskou vládou, musíme jednat nyní, abychom předešli.





(...)





Moderátor: Mohu se vás zeptat na další humanitární krizi, která právě probíhá v Gaze? Vaše vláda pozastavila financování agentury OSN UNRWA, která je hlavním záchranným zdrojem pro obrovské množství civilistů v Gaze, a to kvůli obvinění Izraele, že 12 lidí zaměstnaných v UNRWA mohlo být zapojeno do útoků ze 7. října. Nyní se nám dostaly do rukou mezinárodní dokumenty, které Izrael vypracoval a které tato obvinění v podstatě uvádějí, ale nepředkládají žádné důkazy. Chci se vás tedy zeptat, proč Británie pozastavila financování před vyšetřováním čistě na základě nepodložených obvinění a kdy se to dozvěděla? Protože jednala až poté, co to bylo zveřejněno? Pravděpodobně to Izrael řekl vaší vládě dříve a vy jste nic neudělali?





Andrew Mitchell: No, poprvé jsem se o tom dozvěděl, když se tato obvinění dostala na veřejnost, jsou to strašná obvinění a vláda samozřejmě musela jednat, když jsme se to dozvěděli, a to jsme také udělali. Ale řekněme si to jasně, humanitární pomoc, která je do Gazy dodávána, je poskytována hlavně prostřednictvím UNRWA. Jsou to prostředky UNRWA na místě. Jsou to dopravní sklady, které se používají pro dodávky, Británie pomoc nezastavila. Nadále umožňujeme, aby peníze, které jsme již vyčlenili, byly použity v Gaze, v příštím finančním roce od dubna 2024 máme poskytnout další pomoc, která bude záviset na výsledcích těchto vyšetřování, ale dovolte mi, abych se vyjádřil jasně, pozastavujeme až budoucí financování. Nezastavujeme současnou pomoc, která jde prostřednictvím UNRWA.





Moderátor: Není však v rozporu s přirozenou spravedlností, že jste ji pozastavili před jakýmikoliv zjištěními a před předložením jakýchkoliv důkazů?





Andrew Mitchell: Tato obvinění jsou příliš závažná na to, abychom je ignorovali. A řekněme si jasně, ačkoli Británie byla v minulosti vždy významným sponzorem UNRWA, působíme také uvnitř Gazy prostřednictvím UNICEF, prostřednictvím Červeného kříže i v dalších oblastech, jejichž prostřednictvím se britská pomoc ztrojnásobila. Do Gazy bude doručena.







Zdroj v angličtině od minuty 28 ZDE

