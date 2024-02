Švédsko ukončilo vyšetřování sabotáže Nord Streamu a předalo ho Německu

Švédští úředníci vyšetřující výbuch plynovodu Nord Stream v září 2022 tvrdí, že ukončují své vyšetřování a předávají ho svým německým kolegům. Nenabízejí však žádný nový pohled na to, "kdo to udělal". Švédský státní zástupce Mats Ljungqvist ve středečním prohlášení uvedl, že vyšetřování bylo systematické a důkladné, ale "na pozadí situace, která je nyní k dispozici, se švédská jurisdikce nevztahuje", informuje Kelley Beaucar Vlahos.

Ljungqvist dodal, že německé vyšetřování pokračuje a vzhledem k utajení, které v mezinárodní právní spolupráci panuje, se nemůže k proběhlé spolupráci blíže vyjádřit.

"Stejně tak nebudu moci dále komentovat závěry švédského vyšetřování ani se vyjadřovat k podezřelým osobám ve švédském vyšetřování," uvedl Ljungqvist.

Oficiální vyšetřování sabotáže vedou také Dánsko a Německo. Podle německých představitelů jejich vyšetřování ještě není definitivně ukončeno, ale očekává se, že v krátké době učiní prohlášení.

To je jistě zklamáním pro ty, kteří čekají na nějaké rozuzlení záhady, která začala 26. září 2022, kdy přišly zprávy o poškození a úniku zemního plynu z plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2, které vedou z Ruska do Německa pod Baltským mořem. Vyšetřovatelé od té doby zúžili podezření na to, že šlo o sabotáž, a to pravděpodobně ze strany státního činitele, i když pravděpodobně ne Ruska, které z činu zpočátku obviňovala řada veřejných činitelů.

Od ročního výročí explozí vše nasvědčuje tomu, že viníkem je Ukrajina. Ne všichni s tím ovšem souhlasí. Ještě v únoru 2023 způsobil novinářský veterán Sy Hersh mediální zemětřesení, když uvedl, že potrubí vyhodila do povětří jednotka tajných potápěčů amerického námořnictva s požehnáním Bidenovy vlády. Ačkoli svou původní zprávu nikdy nedoplnil o nové nebo potvrzující informace, trvá na tom, že jeho verze událostí je nejpravdivější.



"Nebudu se zabývat selháním mainstreamových médií, která na tuto zprávu nenavázala - někteří reportéři, jak jsem se naučil před desítkami let, mají interní zdroje a jiní ne," napsal Hersh 6. února, v den výročí zveřejnění své bombastické zprávy. Hlavní mediální proud ji rázně odmítl a od té doby sleduje všechny stopy kromě této.

To neznamená, že by ukrajinská stopa nebyla přesvědčivá, i když odváděla pozornost od Washingtonu. Díky nechvalně proslulým únikům z Discordu na jaře 2023 jsme se dozvěděli, že CIA varovala evropské spojence, že ukrajinská armáda plánovala tajný útok na podmořskou síť s využitím malého týmu potápěčů, kteří podléhali přímo vrchnímu veliteli ukrajinských ozbrojených sil, a to nejméně tři měsíce před skutečnými výbuchy.

Nebylo jasné, zda k tomuto plánu Ukrajina vůbec přistoupila. Další zprávy z roku 2023 naznačovaly, že byla pronajata malá loď s názvem "Andromeda", která sloužila jako plavidlo pro přepravu jednotky zběhlých proukrajinských diverzantů. Poté vyčerpávající vyšetřování 19 autorů časopisu Der Spiegel dospělo k závěru, že všechny cesty skutečně vedou k ukrajinské vládě, a konstatovalo, že němečtí vyšetřovatelé mají jen málo zbývajících pochybností o tom, že za vyhozením plynovodu do povětří stojí ukrajinské komando.

Nejnověji pak deník Washington Post přinesl bizarní zprávu, že klíčovou roli v loňské sabotáži plynovodu Nord Stream údajně sehrál ukrajinský vojenský důstojník napojený na nejvyšší úrovně ukrajinské rozvědky, který je shodou okolností ve vězení i kvůli jiným obviněním. Roman Červinskij prostřednictvím svého právníka tuto zprávu popřel a označil ji za ruskou propagandu. To bylo v listopadu.

Když byly plynovody v září 2022 zničeny, mainstreamový komentář přispěchal s obviněním Ruska, přestože plynovody byly většinově vlastněny Ruskem (51%) a jen by poškodily budoucí šance Ruska na vývoz zemního plynu (Nord Stream 1 před výbuchy vyvážel do Evropy omezené dodávky, ale v době svého vrcholu vyvážel 35% zemního plynu z EU; Nord Stream 2 nebyl nikdy spuštěn). Tah na vývoz plynu do Evropy nyní vedou USA, Spojené arabské emiráty a Nizozemsko.

Spojené státy na tom bezpochyby vydělaly. Německu to značně ztížilo možnost kdykoli se vrátit k intenzivním energetickým vztahům s Ruskem a učinilo německé a další evropské země ještě více závislými na dovozu zkapalněného zemního plynu ze Spojených států.



Proč by z toho měla mít prospěch Ukrajina? Cílem prý bylo připravit Moskvu o důležitý zdroj příjmů pro financování války proti Ukrajině. A zároveň jednou provždy připravit Putina o jeho nejdůležitější nástroj na vydírání německé vlády," uvádí se v srpnové zprávě časopisu Der Spiegel.

Nicméně od výbuchů uplynula již dlouhá doba, což vedlo poslance Evropského parlamentu Radoslawa Sikorského, manžela americké autorky Anne Applebaumové, k tomu, aby hned po zveřejnění zprávy v září 2022 na Twitteru prohlásil: "Děkujeme, USA". Zdá se, že potrvá ještě déle, než se dočkáme definitivních odpovědí - pokud vůbec někdy.

