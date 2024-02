Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajinské systémy protivzdušné obrany přes noc zničily ruské bezpilotní letouny a řízené střely

12. 2. 2024

Kreml uvedl, že satelitní internetový systém Starlink Elona Muska nebyl certifikován pro použití v Rusku ani mu nebyl oficiálně dodán, a proto jej nelze používat.Ukrajina, která po celou dobu konfliktu s Ruskem používala Starlink pro vojenskou komunikaci, v neděli uvedla, že ruské jednotky používají Starlink v těch částech Ukrajiny, které kontrolují, informovala agentura Reuters.Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v telefonátu s novináři uvedl:Tento systém není u nás certifikován, proto sem nemůže být oficiálně dodáván a není oficiálně dodáván. V souladu s tím nemůže být v žádném případě oficiálně používán."Proto bychom se zde snad neměli vměšovat do diskuse mezi kyjevským režimem a podnikatelem Muskem," řekl s odkazem na ukrajinskou vládu.Hlavní ředitelství rozvědky ukrajinského ministerstva obrany v nedělním prohlášení uvedlo, že terminály Starlink používají jednotky, jako je ruská 83. letecká útočná brigáda, která bojuje u měst Kliščiivka a Andriivka ve východní Doněcké oblasti.V nedělním příspěvku na Twitteru Musk uvedl: "Pokud je nám známo, žádné Starlinky nebyly přímo ani nepřímo prodány do Ruska.""Řada nepravdivých zpráv tvrdí, že SpaceX prodává terminály Starlink do Ruska," uvedl Musk v příspěvku na Twitteru. "To je kategoricky nepravdivé."