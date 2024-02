Gaza: Joe Biden se vyjádřil v Bílém domě, že Netanjahu je kretén

13. 2. 2024

Moderátor, Channel 4 News, pondělí 12. února 2024, 19 hodin: Zatímco Izrael varuje jeden a půl milionu Palestinců, aby opustili město Rafah, Británie vyzývá Netanjahua, aby přestal a zamyslel se, protože nemají kam jít. Dva rukojmí se po včerejší záchraně speciálními jednotkami znovu setkali s rodinami, ale více než stovka jich je stále zadržována.





Izrael vyzýval více než milion lidí, aby se natlačili do Rafáhu na jižním okraji Gazy.. Nyní jim vzkazuje, aby odtamtud odešli před plánovaným velkým pozemním útokem proti Hamásu. Britský ministr zahraničí vyzývá k pauze a poukazuje na to, že lidé nemají kam jít. Prezident Biden prý v soukromí ztrácí trpělivost s izraelským premiérem Netanjahuem a prý mu v Bílém domě nadává, a šéf zahraniční politiky EU dnes v pondělí večer vzkazuje Americe, aby přestala posílat Izraeli zbraně. Ztrácí Izrael mezinárodní podporu kvůli více než 28 000 lidí, kteří zatím ve válce zahynuli? Budeme hovořit se svědky z města Rafah a s mluvčím izraelské vlády.



Stany více než milionu lidí v Rafáhu:

Izraelci v pondělí oslavovali po noční záchraně dvou rukojmích z Rafáhu v Gaze. Palestinci truchlili nad téměř 70 mrtvými, kteří zahynuli při bombardování, jež akci provázelo. Hamasem řízené ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvádí počet zabitých od zahájení vojenských akcí Izraele v reakci na útoky ze 7. října více než 28 000. Izrael připravuje pozemní invazi do Rafáhu, kde se nyní podle odhadů nachází více než milion Palestinců. A pozor, reportáž Lindsay Hilsumové z Gazy obsahuje znepokojivé záběry.









Reportérka: Ve stanu není žádná ochrana. Podle slov jednoho muže tohle byla nejděsivější noc jeho života. Některé zraněné se podařilo dostat do kuvajtské nemocnice v Rafáhu. Mísí se tu šok a trauma, strach, bolest a smutek. Trvá to už tak dlouho a Rafáh měl být bezpečný. Co to slovo dnes v Gaze vůbec znamená?







Holčička: "Byli jsme ve stanu, já a celá moje rodina. Když se na nás snesly kulky, šel se otec podívat, co se děje, a řekl, že jsou nálety, pak došlo k úderu, když mluvil, a všichni utekli."











Reportérka: Letecké údery poskytly krytí pro operaci izraelských speciálních jednotek na záchranu dvou rukojmích držených v domě v Rafáhu. Ten byl poté zničen a sousedé ukázali nábojnice od nábojů, které sebrali a které byly použity při přestřelce mezi Izraelci a těmi, kdo zajatce drželi.









Oba rukojmí se dnes v Tel Avivu setkali se svými rodinami. Oba jsou zřejmě hubenější, ale jinak zdraví. Hamás dnes prohlásil, že další tři rukojmí byli zabiti při nedávných izraelských úderech.







Při operaci na záchranu rukojmích bylo zabito nejméně 67 Palestinců, z nichž mnozí byli děti, což jen zvyšuje znepokojení západních představitelů, kteří chtějí, aby Izrael zastavil palbu, ale stále odmítají využít páku spočívající v pozastavení dodávek zbraní.





David Cameron: "No, jsme velmi znepokojeni tím, co se děje v Rafáhu, protože řekněme si to jasně, ti lidé tam, mnozí z nich se stěhovali čtyřikrát, pětkrát, šestkrát, než se tam dostali, a opravdu si myslíme, že je nemožné si představit, jak lze mezi těmito lidmi vést válku. Nemají kam jít."





Reportérka: Prezident Biden prý ztratil trpělivost s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by Američané vyvíjeli nějaký skutečný tlak. EU zase ztrácí trpělivost s Američany.









Josep Borrell: "Kolikrát jste slyšeli nejvýznamnější představitele celého světa říkat, že je zabíjeno příliš mnoho lidí? Není to úměrné. No, pokud věříte, že je zabíjeno příliš mnoho lidí. Možná byste měli poskytovat méně zbraní. Aby se zabránilo zabíjení tolika lidí."





Reportérka: V Rafáhu je nyní, pokud je vám pět let, vaše verze normálního stavu taková, že místo hraní vybíráte věci z trosek mešity, která byla zničena předchozí noc. Izraelská vláda tvrdí, že je odhodlána provést v Rafáhu pozemní operaci, aby Hamás zničila. Kolik dalších životů palestinských dětí bude přitom zničeno?





Moderátor: No, před chvílí jsem mluvil s mluvčím izraelské vlády Eylonem Levym a začal jsem tím, že jsem ho požádal o reakci na komentáře ministra zahraničí Davida Camerona, že by se Izrael měl zastavit a přemýšlet, než podnikne další akci v Rafáhu.





Eylon Levy: Po masakru ze 7. října pokračujeme v ničení vojenské mašinérie Hamásu a vyzýváme civilisty, aby se nám klidili z cesty, protože nechceme, aby se jim něco stalo.







Moderátor: Kam by měli jít?





Eylon Levy: No, jsou oblasti severně od Rafáhu, které jsme již vyčistili oblasti od Hamásu, a chceme, aby civilisté šli do oblastí, kde Hamás neoperuje.







Moderátor: Takže nyní říkáte, že všude na sever od Rafáhu je nyní bezpečno a že nebude docházet k izraelskému bombardování, pokud se lidé přesunou do těchto oblastí?





Eylon Levy: Bohužel, dokud v Gaze bude vládnout mezinárodně zakázaná teroristická organizace, která se záměrně snaží skrývat za civilisty, nebude Gaza bezpečná. Snažíme se tedy, aby tyto oblasti byly bezpečné.





Moderátor: Lidé nemají kam jít. Vždyť to dnes řekl David Cameron. Doslova není kam jít a on má pravdu a říká to, že?





Eylon Levy: Ne, my jsme určili například oblast Alma Wasi, jenom jeden příklad jako oblast v pásmu Gazy, kde se Hamás už neusadil s tou rozsáhlou sítí tunelů uvnitř pásma Gazy, aby se schoval za civilisty.



Moderátor: Říkáte, že by měli jít z cesty, ale zároveň jste v tomto rozhovoru přiznal, že pro ně není nikde bezpečno, protože není nikde místo, kde byste mohl říct, že nedojde k náletům.





Eylon Levy: Podívejte se, od té doby, co tam Izrael mohl vstoupit, mohli jsme bojovat opravdu tvrdě. Osmého října jsme to neudělali, protože jsme věděli, že výsledky by byly katastrofální. Tři týdny jsme varovali civilisty, aby se mohli evakuovat ze severní Gazy, a zajistili jsme jim humanitární koridory, aby se mohli dostat ven, protože jsme chtěli férový boj proti Hamásu bez civilistů. Ale agentury OSN se snažily charakterizovat kroky Izraele v rámci plnění jeho závazků podle mezinárodního práva na ochranu civilistů jako nucené vysídlení. Protože co tyto agentury OSN Izraeli řekly? Nemůžete útočit na vojenské cíle Hamásu, protože v cestě jsou civilisté a mohli by být zabiti. Ale nemůžete chtít po civilistech, aby ustoupili z cesty, protože to je jejich vysídlení. Logickým závěrem je, že Izraeli říkají, aby na Hamás vůbec neútočil.





Moderátor: A dnes se skutečně zdá, že ztrácíte mezinárodní podporu. Chci říct, že britská vláda nyní zaujímá poměrně důrazný postoj. Vysoký představitel EU pro zahraniční politiku Josep Borrell řekl, že by vám Američané měli přestat posílat zbraně. Nizozemský soud rozhodl o zastavení zasílání dílů stihaček F35 kvůli riziku válečných zločinů a podle zprávy NBC americký prezident Joe Biden nyní o vašem vůdci, panu Netanjahuovi, mluví jako o kreténovi.





Eylon Levy: A zároveň z včerejšího telefonátu Bílého domu jasně vyplynulo, že je stále společným cílem Spojených států a Izraele, aby tato válka skončila porážkou Hamásu. A právě před několika týdny Evropský parlament odhlasoval, že by mělo být uzavřeno trvalé příměří. Ale. za předpokladu, že Hamás bude zničen a rukojmí propuštěna, stále vidíme, že Spojené státy, Evropský parlament a do značné míry i Velká Británie se stále hlásí k válečným cílům Izraele v reakci na masakr ze sedmého října.







Moderátor: Dnes jste vyzval mezinárodní společenství k pomoci. Jakou pomoc si přejete, pokud jde o to, kam by měl ten jeden a půl milionu lidí jít? Protože to zní, jako byste volali po tom, aby mezinárodní společenství přimělo Egypt otevřít hranice a násilně je vystěhovat.





Eylon Levy: To jsem neřekl. To není politika izraelské vlády a není to to, co bychom naznačovali. Neuložili jsme žádná omezení na dovoz potravin, vody, léků nebo vybavení přístřešků v pásmu Gazy. Ve skutečnosti jsme více než zdvojnásobili kapacitu izraelských přechodů, aby se do pásma Gazy mohlo dostat více lidí, Myslíme si, že je strašné a hluboce znepokojující, že se Hamás rozhodl vybudovat všechny tyto tunelové šachty a vojenské prostředky uvnitř a pod lidskými domy, školami a mešitami a záměrně vystavuje civilisty nebezpečí.





Moderátor: Na závěr bych s vámi chtěl mluvit o izraelských dokumentech, mezinárodních dokumentech, které byly připraveny ohledně obvinění zaměstnanců UNRWA. Nyní jsme viděli dokument, který byl připraven, jak jsme pochopili, ke sdílení s mezinárodními partnery, který jmenoval lidi, které jste podezřívali ze spoluúčasti na útocích 7. října. Existují k tomu nějaké důkazy? Předali jste tyto důkazy Organizaci spojených národů?





Eylon Levy: Nemohu mluvit konkrétně o žádných zpravodajských informacích, které byly sdíleny, ale mohu vám říci, co jsme odhalili. Tento týden jsme odhalili, že Hamás provozoval obrovskou serverovou farmu, nervové centrum svých zpravodajských operací, z bunkru 20 metrů pod areálem UNRWA v Gaze. (Pozn. red.: Toto je lež. Šlo o systém, plně spravovaný OSN, počítači řízených solárních panelů, umístěných kvůli vedru pod zemí.)



Eylon Levy: Když jsme uvedli, že nejméně 13 zaměstnanců UNRWA bylo přímo zapojeno do masakru 7. října, byla to jen špička ledovce.





Moderátor: Máte pro to nějaké důkazy? To je moje otázka.





Eylon Levy: To vše bylo shromážděno na základě zpravodajských informací, které byly sdíleny s našimi spojenci, zpravodajských informací, které byly sdíleny.





Moderátor: Kde jsou ty důkazy?





Eylon Levy: Dostali je naši spojenci.





Moderátor: Británie ne, protože Británie tvrdí, že nic neví.





Eylon Levy: Nemohu mluvit o konkrétních zpravodajských informacích, které byly sdíleny s jednotlivými západními partnery, ale ty důkazy tam jsou.





Moderátor: Je jasné, že to nejsou přímé důkazy o těch 13 jménech, kde jso ty důkazy? Předali jste je vyšetřování OSN, nebo ne?





Eylon Levy: Nedůvěřujeme vyšetřování OSN, které probíhá.





Moderátor: Takže jste to neudělali, takže neexistují žádné důkazy, které byste předložili někomu, kdo to vyšetřuje?





Eylon Levy: Organizaci spojených národů, která kryje přítomnost Hamásu doslova 20 metrů pod sídlem OSN v Gaz (lež), nelze věřit, že by provedla nějaké interní šetření.





Moderátor: Předali jste důkazy z nějaké části americké nebo britské vládě?





Eylon Levy: Nejsem si osobně vědom toho, jaké materiály mohly být předány mezi našimi zpravodajskými službami.





Moderátor: Děkuji vám za rozhovor.









"Byli jsme doma, když probíhaly nálety. Řekla jsem mámě, že chci jít na záchod. Najednou se kolem mě zřítily všechny stěny koupelny i nádoby na vodu nad ní."Myrna právě přežila. Ví, že její otec nepřežil, ale ještě se nedozvěděla, že zahynula i celá její rodina.