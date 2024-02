Netanjahu ospravedlňuje údery v Rafáhu záchranou rukojmích, ale jeho podpora klesá

12. 2. 2024

Joe Biden Netanjahua třikrát označil za "kreténa"



Zprávy o narušených vztazích Netanjahua s Joem Bidenem a propadu podpory veřejnosti dostávají izraelského premiéra do izolace

Izraelská armáda za více než čtyři měsíce bojů zachránila pouze tři rukojmí, což je méně než počet rukojmích, kteří byli zabiti při izraelském úsilí o jejich osvobození

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se snaží využívat úspěšné záchrany dvou izraelských rukojmích k ospravedlnění pokračujících vojenských akcí v Rafáhu, přestože se Izrael dostal pod silný mezinárodní tlak, aby nezahajoval pozemní ofenzívu proti městu na jihu Gazy.



Bezprostředně po záchraně rukojmích, která se uskutečnila v pondělí v časných ranních hodinách, Netanjahu prohlásil, že tato událost dokazuje nutnost pokračovat v tlaku na Hamás, aby bylo zajištěno propuštění zbývajících rukojmích.

Jiní si však z náletu, který je chmurnou metaforou izraelské války proti Hamásu v Gaze, berou jiné ponaučení.



Izraelská armáda za více než čtyři měsíce bojů zachránila pouze tři rukojmí, což je méně než počet rukojmích, kteří byli zabiti při izraelském úsilí o jejich osvobození.



Naproti tomu drtivá většina propuštěných rukojmích získala svobodu vyjednáváním s Hamásem, přičemž více než 100 jich bylo propuštěno během týdenního příměří v loňském roce. Je potvrzeno, že více než 30 dalších osob v zajetí zemřelo, přičemž o život nejméně 20 dalších osob panují obavy.



Podle ministerstva zdravotnictví Gazy bylo při akci osvobozování těchto dvou rukojmích zabito nejméně 67 Palestinců, protože izraelská letadla bombardovala okolí bombami, a vysoký počet mrtvých bude v poměru mrtvých a zachráněných považován za vlastní pochmurný příběh. Zdůrazňuje také obrovské riziko ohrožení životů civilistů v případě izraelské ofenzívy proti Rafáhu.





Amos Harel v izraelském deníku Haaretz naznačil, že se Hamás ze záchranné akce poučí, takže se už opakovat nebude.







Netanjahu se tváří v tvář hroutící se podpoře veřejnosti pro své další setrvání ve funkci ocitl v úzkých, a to uprostřed důkazů, že po měsících války jsou vlády připraveny podniknout konkrétní a důsledné kroky, i když jsou prozatím malé.





Zatímco Netanjahu zvažuje svůj další krok - zda zaútočit na Rafáh silou - záchrana dvou rukojmích je přinejlepším chvilkovým rozptýlením uprostřed pokračujícího krveprolití a rostoucí izolace Izraele.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Napsal: "Byl to mimořádný úspěch... bude těžké tento úspěch zopakovat navzdory tlaku, který armáda vyvíjí na Hamás, který se z této zkušenosti jistě poučí a identifikuje slabá místa t, a nařídí svým jednotkám, které drží izraelská rukojmí, aby byly ostražitější."Izraelská hrozba zahájit pozemní ofenzívu proti Rafáhu, kde se ve městě s předválečným počtem asi 300 000 obyvatel ukrývá více než 1,3 milionu vysídlených Palestinců, definuje širší obraz: obraz, kdy mezinárodní trpělivost s Netanjahuem rychle dochází.Vzhledem k tomu, že od zahájení izraelských vojenských akcí po útocích Hamásu ze 7. října zahynulo téměř 30 000 Palestinců, narůstající mezinárodní hněv na Netanjahua se dostává do varu.Stanice NBC v pondělí potvrdila další zprávy z minulého týdne o napjatých vztazích s americkým prezidentem: Joe Biden Netanjahua třikrát označil za "kreténa" a "toho chlapa". "Biden má prostě pocit, že už toho bylo dost. Tohle (narážka na válku) musí přestat," řekl televizi jeden ze zdrojů.Středobodem rostoucích třenic mezi Bidenem a Netanjahuem bylo Netanjahuovo odmítání uvažovat o ukončení bojů a jeho odmítání dvoustátního řešení.Bílý dům sice minulý týden popřel zprávu listu, že Biden nazval Netanjahua "zkurveným zlosynem", ale hromadění nedávných zpráv o Bidenových soukromých urážkách Netanjahua ukazuje, že jejich vztah je na samém dně, a to navzdory pravidelným telefonátům mezi oběma vůdci.Minulý týden vydala Bidenova administrativa nařízení, podle něhož musí země přijímající americké zbraně poskytnout písemné ujištění, že neporušují mezinárodní právo, což někteří považují za opatření namířené proti Izraeli, který je hlavním příjemcem amerických zbraní.Toto oznámení následovalo po amerických sankcích proti čtyřem izraelským osadníkům, kteří se podíleli na násilnostech vůči Palestincům na okupovaném Západním břehu Jordánu.Nespokojenost s politikou Izraele, kterou provádí Netanjahuova vláda, za níž stojí dvě krajně pravicové strany, se projevila i jinde.V pondělí vydala britská vláda vlastní sankce proti čtyřem osadníkům obviněným z násilností, zatímco nizozemský soud vydal zřejmě nejvýznamnější rozhodnutí o zákazu vývozu dílů pro izraelské letouny F-35 kvůli obavám, že by mohly být použity k páchání válečných zločinů.Kromě stížností na postup Izraele ve válce, včetně obvinění Jihoafrické republiky z "genocidy" u mezinárodního soudního dvora, se politika obklopující rozsáhlý izraelský útok na Rafáh den ode dne komplikuje, což vysvětluje, proč pondělní záchranná mise - ačkoli se jedná o malý okamžik s omezeným významem v širším kontextu války - nabyla tak velkého významu.Proti tomu stojí vědomí Netanjahuova okolí, že ukončení války bude s největší pravděpodobností znamenat konec jeho politické kariéry, což je skutečnost, kterou útok na Rafáh pravděpodobně neodvrátí, ani kdyby vedl k zabití nebo zajetí vůdce Hamásu v Gaze Jahjá Sinvara a dalších vysokých představitelů této militantní skupiny.