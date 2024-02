"Naše děti trpí": V Británii sílí volání po zákazu sociálních médií na ochranu dětí mladších 16 let

12. 2. 2024

Foto: Teenagery zavražděná Brianna Gheyová

Debata nabírá na síle, protože přibývá důkazů o negativním dopadu používání sociálních médií na duševní zdraví mladých lidí



Mnoho rodičů digitálními technologiemi posedlých teenagerů si jistě přálo, aby mohli jejich chytré telefony vyhodit do koše. S přibývajícími důkazy o rizicích sociálních médií se veřejnost stále více dožaduje lepší ochrany dětí - někteří nyní dokonce volají po jejich zákazu.



Debata ve Velké Británii získala v posledních dnech novou akceleraci poté, co se k těm, kteří upozorňují na nebezpečí chytrých telefonů, přidala i Esther Gheyová, matka zavražděné teenagerky Brianny.



"Rádi bychom zavedli zákon, aby existovaly mobilní telefony vhodné pro děti mladší 16 let," řekla minulou neděli v BBC. "Takže pokud je vám více než 16 let, můžete mít telefon pro dospělé, ale pak můžete mít telefon pro děti mladší 16 let, který nebude mít všechny aplikace pro sociální média, které jsou nyní k dispozici."



Svým požadavkem na přísnější omezení velkých technologií se připojila k dalším pozůstalým rodičům, kteří se domnívají, že sociální média sehrála určitou roli při úmrtí jejich dětí - včetně Iana Russella, jehož dcera Molly si vzala život poté, co prohlížela škodlivý obsah na internetu.



Gheyová vystoupila několik dní poté, co šéfové sociálních médií včetně zakladatele společnosti Meta Marka Zuckerberga čelili v americkém Senátu ostré kritice kvůli roli, kterou jejich společnosti sehrály v usnadňování sexuálního zneužívání dětí a užívání drog.



Stát Florida už projednává zákon, jehož cílem je zakázat používání sociálních médií dětem mladším 16 let.



Ve Velké Británii se před Vánocemi objevily zprávy, že premiér Rishi Sunak zvažuje přísnější omezení používání sociálních médií dětmi - ačkoli nový zákon o bezpečnosti na internetu, který se připravuje již několik let a má chránit děti na internetu, se teprve zavádí.



Konzervativní poslankyně Miriam Catesová nedávno vyzvala, aby Spojené království následovalo příkladu Floridy a zavedlo zákaz sociálních médií - varovala, že "obyčejné maminky a tatínkové jsou zcela nevybaveni k tomu, aby svedli boj s goliáši Meta, TikTok a Apple".



Výzvy k zákazu přicházejí na základě rostoucího počtu důkazů o nebezpečí neomezeného přístupu k sociálním médiím.



Americký státní lékařský odborník Vivek Murthy vydal loni poradní prohlášení, v němž varoval před "rostoucím počtem důkazů, že používání sociálních médií je spojeno s poškozováním duševního zdraví mladých lidí".



Citoval studii, která ukázala, že dospívající, kteří tráví na sociálních sítích více než tři hodiny denně, "čelí dvojnásobnému riziku, že budou mít špatné výsledky v oblasti duševního zdraví, jako jsou příznaky deprese a úzkosti".



Jiná americká akademická práce, která mapovala postupné šíření Facebooku na univerzitních kampusech na základě údajů o zdravotním stavu studentů, ukázala, že příchod této sociální sítě se shodoval s "nárůstem příznaků špatného duševního zdraví, zejména deprese".



Navzdory uznávaným nebezpečím se jen málo odborníků a účastníků kampaní domnívá, že úplný zákaz používání sociálních médií mladšími 16 let je proveditelný, nebo dokonce žádoucí - ačkoli všichni jsou přesvědčeni, že technologické firmy musí dělat více.



"Lidé, po kterých skutečně chceme, aby převzali odpovědnost za bezpečnost dětí na internetu, jsou technologické společnosti," říká Rani Govenderová, vedoucí politická pracovnice NSPCC.



"Naprosto chápeme, proč se tolik rodičů a rodin obává, ale myslíme si, že se to stále vrací k tomu, jak můžeme tyto aplikace, hry a stránky udělat pro děti bezpečnější už z principu."





Poukazuje na důležitost realizace požadavků zákona o bezpečnosti na internetu, aby firmy zaujaly tvrdší přístup k prosazování minimálních věkových hranic pro zakládání účtů na sociálních sítích, které jsou hojně porušovány.





To by znamenalo podívat se pod kapotu populárních aplikací a přepracovat algoritmy, které jsou obviňovány z toho, že teenagery zaháčkovávají - a v některých případech i radikalizují.





Puccio, spoluzakladatelka projektu The Rap Project s televizní hlasatelkou Allison Haveyovou, schvaluje rostoucí počet škol, které nyní zakazují používání chytrých telefonů. Ale dodává:





"Problém je v tom, že abychom to mohli omezit nebo zakázat, museli by s tím souhlasit všichni dospělí - a to se neděje."







Zdroj v angličtině ZDE

Britský mediální regulátor Ofcom právě zveřejňuje kodexy chování, které podrobně stanoví povinnosti firem v této a dalších otázkách.Lady Beeban Kidronová, která vede kampaň za práva dětí na internetu, říká, že je pochopitelné, že se pozornost zaměřuje na odstraňování škodlivého obsahu z aplikací, ale tvůrci politik by se měli zaměřit také na jejich základní design."Měli bychom se soustředit na to, proč dovolujeme společnostem dávat dětem návykové produkty? Neexistuje žádný důvod na světě, proč by měly být navrženy tak, aby byly návykové. To je obchodní volba," říká a dodává: "V podstatě tu máte vadný výrobek: musí ho opravit."Zrovna tento týden akademický výzkum varoval, že aplikace TikTok nabízí chlapcům, kteří vyhledávají obsah o osamělosti nebo se ptají na otázky týkající se mužnosti, stále více misogynního materiálu."Algoritmické procesy na TikToku a dalších sociálních sítích se zaměřují na zranitelná místa lidí - jako je osamělost nebo pocit ztráty kontroly - a šíčí škodlivý materiál," upozornila hlavní autorka studie Dr. Kaitlyn Regehr, která studii provedla ve spolupráci s kolegy z University of Kent."Andy Burrows je poradcem Nadace Molly Rose, která byla založena na památku Molly Russellové s cílem vést kampaň za změnu. Varuje před pokušením zcela vypnout sociální média pro děti, které se potřebují naučit orientovat v online světě."Myšlenka zvednout padací most se může zdát jako povrchně lákavé a snadné řešení, ale myslím si, že s sebou nese potenciální nezamýšlené důsledky, a zejména hrozí, že oddálí a možná i zesílí rizika, kterým budou mladí lidé čelit, až se dostanou na internet," říká.Deana Puccio, bývalá newyorská prokurátorka, vede ve školách semináře, které pomáhají dospívajícím řešit problémy, jako je sexuální obtěžování a negativní obraz těla - včetně zvládání náporu sociálních médií.Podle ní je klíčová role rodičů a škol. "Jde o to, abychom se všichni spojili, i společnosti působící v oblasti sociálních médií, a abychom měli mezioborový přístup k uznání skutečnosti, že ano, naše děti trpí problémy s duševním zdravím více než kdykoli předtím - úzkostí, depresí, obrazem těla, sebepoškozováním - kvůli tomu, co vidí," říká.