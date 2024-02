Krize na Blízkém východě: "Klíčové prvky" dohody o příměří v Gaze jsou na stole, říká Biden v rámci snahy zabránit izraelské ofenzívě v Rafáhu

13. 2. 2024

čas čtení 3 minuty



Americký prezident říká, že v dohodě o příměří "jsou ještě mezery" a že plánovaná izraelská operace v Rafáhu by se neměla konat bez "věrohodného plánu".



Biden se připojil k mezinárodním výzvám, aby Izrael zastavil plánovanou ofenzívu v Rafáhu



- Americký prezident Joe Biden prohlásil, že USA usilovně pracují na zprostředkování dalšího přerušení bojů v Gaze, aby bylo možné do oblasti poslat humanitární pomoc a zásoby a dostat ven rukojmí.



"Klíčové prvky dohody jsou na stole," uvedl Biden a dodal, že "stále existují nedostatky".





"Klíčové prvky dohody jsou na stole," uvedl Biden a dodal, že "stále existují nedostatky".

- Joe Biden se připojil k rostoucím mezinárodním výzvám, aby Izrael upustil od plánů na totální vojenský útok na město Rafáh. V pondělí po jednání s jordánským králem Abdulláhem v Bílém domě americký prezident řekl: "Velká vojenská operace v Rafáhu by neměla pokračovat bez věrohodného plánu na zajištění bezpečnosti a podpory více než milionu lidí, kteří se zde ukrývají."



- Izraelský premiér Benjamin Netanjahu poblahopřál vojákům, kteří uskutečnili dramatickou záchranu dvou izraelských rukojmích v Rafáhu, kam uprchl více než milion Palestinců hledajících útočiště. Netanjahu to označil za "dokonalou operaci". Izraelská armáda na podporu záchranné akce podnikla nálety na nedaleké budovy, při nichž zahynulo nejméně 67 Palestinců. Hamás později prohlásil, že při bombardování zahynuli i další izraelští rukojmí.



- Rodiny Fernanda Simona Marmana a Louise Hara, kteří byli v Gaze drženi jako rukojmí 129 dní, uvedly, že mají radost z opětovného shledání se svými blízkými. Izraelské obranné síly uvedly, že zachránily šedesátiletého Marmana a sedmdesátiletého Hara z bytu ve druhém patře ve městě Rafáh na jihu země, zatímco v oblasti podnikaly těžké nálety.



- Palestinci v Rafáhu popsali paniku a zoufalství, které se rozšířily po nejjižnějším městě Gazy poté, co Izrael oznámil, že rozšíří svou pozemní ofenzívu do této hustě obydlené oblasti. Nejméně polovina z 2,3 milionu obyvatel Gazy se tísní v Rafáhu, městě, kde dříve žil jen zlomek tohoto počtu.



- Britský premiér je "hluboce znepokojen vyhlídkou na vojenskou ofenzívu v Rafáhu". Britský ministr zahraničí David Cameron prohlásil, že je "nemožné si představit, jak lze mezi těmito lidmi vést válku, nemají kam jít ... jsme situací velmi znepokojeni a chceme, aby se Izrael zastavil a vážně se zamyslel, než podnikne jakoukoli další akci."





- Zdá se, že americký senát je na nejlepší cestě schválit dlouho očekávaný balík finančních prostředků pro Ukrajinu, Izrael a Tchaj-wan. Senát odhlasoval balik v poměru 66-33 hlasů a smetl tak poslední procedurální překážku před hlasováním o přijetí, které by mohlo proběhnout ve středu. Návrh zákona by měl následně putovat do Sněmovny reprezentantů. Mike Johnson, republikánský předseda Sněmovny reprezentantů, uvedl, že balík postrádá ustanovení o bezpečnosti hranic, a prý "mlčí o nejnaléhavějším problému, kterému naše země čelí".







Podrobnosti v angličtině ZDE

1