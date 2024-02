Krize na Blízkém východě: Dva izraelští rukojmí osvobozeni uprostřed úderů v Rafáhu, které zabily nejméně 67 Palestinců

12. 2. 2024

čas čtení 14 minut

- K náletům došlo ve chvíli, kdy lidé v bývalém "bezpečném" městě na jihu Gazy spali; IDF tvrdí, že záchrannou operaci plánovaly dlouho

- Spojené království má povinnost pozastavit dodávky zbraní Izraeli, protože Izrael páchá válečné zločiny, požaduje 30 britských právnických organizací



- Soud v Holandsku zakázal tamější vládě poskytovat Izraeli náhradní díly pro stihačky F-35



The court in The Hague just ordered the state of the Netherlands to halt all exports of F-35 parts to Israel. The state has 7 days to comply. /1 — Marjolein Wijninckx (@paxmarjolein) February 12, 2024

. Izrael zachránil dva rukojmí v době, kdy na Rafáh dopadly letecké údery



Izrael provedl operaci speciálních sil, při níž osvobodil dva izraelské rukojmí v Rafáhu, zatímco na jižní město udeřil.



Místní zdravotníci z ministerstva zdravotnictví v Gaze, které řídí Hamás, uvedli, že při leteckých úderech v pondělí brzy ráno zahynulo 67 lidí a desítky byly zraněny. Podle obyvatel, které agentura Reuters kontaktovala pomocí chatovací aplikace, způsobilo bombardování v Rafáhu rozsáhlou paniku, protože lidé v době jeho zahájení spali. Někteří se obávali, že Izrael zahájil pozemní ofenzívu do Rafáhu.



Podle obyvatel se na úderech podílela izraelská letadla, tanky a lodě, přičemž byly zasaženy dvě mešity a několik domů.



Při společné operaci Izraelských obranných sil (IDF), izraelské domácí bezpečnostní služby Šin Bet a speciální policejní jednotky byli v Rafáhu osvobozeni 60letý Fernando Simon Marman a 70letý Louis Har, uvedla izraelská armáda.





Oba muži, kteří byli uneseni Hamásem z kibucu Nir Jicchak během útoků 7. října, byli údajně v dobrém stavu a převezeni do zdravotnického komplexu Tel Hašomer, uvedla armáda.



"Byla to velmi složitá operace," řekl mluvčí izraelské armády podplukovník Richard Hecht. "Na této operaci jsme pracovali dlouho. Čekali jsme na vhodné podmínky," uvádí agentura Reuters.



Rukojmí byli drženi ve druhém patře budovy, která byla během náletu, při němž došlo k těžké přestřelce s okolními budovami, proražena výbušninou, uvedl Hecht.



Současně byl proveden nálet, který umožnil osvobození rukojmích, dodal.

Izrael provedl operaci speciálních sil, při níž osvobodil dva izraelské rukojmí v Rafáhu, zatímco na jižní město udeřil.Místní zdravotníci z ministerstva zdravotnictví v Gaze, které řídí Hamás, uvedli, že při leteckých úderech v pondělí brzy ráno zahynulo 67 lidí a desítky byly zraněny. Podle obyvatel, které agentura Reuters kontaktovala pomocí chatovací aplikace, způsobilo bombardování v Rafáhu rozsáhlou paniku, protože lidé v době jeho zahájení spali. Někteří se obávali, že Izrael zahájil pozemní ofenzívu do Rafáhu.Podle obyvatel se na úderech podílela izraelská letadla, tanky a lodě, přičemž byly zasaženy dvě mešity a několik domů.Při společné operaci Izraelských obranných sil (IDF), izraelské domácí bezpečnostní služby Šin Bet a speciální policejní jednotky byli v Rafáhu osvobozeni 60letý Fernando Simon Marman a 70letý Louis Har, uvedla izraelská armáda.Oba muži, kteří byli uneseni Hamásem z kibucu Nir Jicchak během útoků 7. října, byli údajně v dobrém stavu a převezeni do zdravotnického komplexu Tel Hašomer, uvedla armáda."Byla to velmi složitá operace," řekl mluvčí izraelské armády podplukovník Richard Hecht. "Na této operaci jsme pracovali dlouho. Čekali jsme na vhodné podmínky," uvádí agentura Reuters.Rukojmí byli drženi ve druhém patře budovy, která byla během náletu, při němž došlo k těžké přestřelce s okolními budovami, proražena výbušninou, uvedl Hecht.Současně byl proveden nálet, který umožnil osvobození rukojmích, dodal.

- Americký prezident Joe Biden v neděli sdělil premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, že Izrael by neměl zahájit plnou vojenskou operaci v Rafáhu bez věrohodného plánu na zajištění bezpečnosti zhruba milionu lidí, kteří se tam ukrývají, uvedl Bílý dům.



- Šéf diplomacie EU Josep Borrell uvedl, že je "mimořádně znepokojen" hrozbami Benjamina Netanjahua, že zahájí útoky na Rafáh bez evakuačního plánu a bez vyhlídky na uprchlické tábory v Egyptě.



Řekl:



Jsem rád, že se podařilo osvobodit dva rukojmí, ale zároveň jsem velmi znepokojen situací na hranicích s Egyptem, kde zřejmě probíhají nové vojenské operace izraelských obranných sil.



Netanjahu žádá o evakuaci 1,7 milionu lidí, aniž by uvedl, kam by tito lidé mohli být evakuováni.



Situace s Egyptem je velmi napjatá a jsme mimořádně znepokojeni tím, co se tam může stát.



V projevu cestou na setkání generálního komisaře UNWRA Philippa Lazzariniho a ministrů pro rozvoj EU dodal: "Dokonce i v USA, které jsou nejsilnějším zastáncem Izraele, sám prezident Biden považuje tuto akci za nepřiměřenou."



"Počet zabitých lidí, zabitých civilistů je neúnosný," řekl a dodal, že americký ministr zahraničí Antony Blinken "prosil" Netanjahua, aby "přestal zabíjet lidi".



"Pokud zahájí ofenzívu proti vysoce obydlené oblasti s více než 1,7 milionu lidí, narazí do zdi, nemohou uniknout," dodal.



Na adresu Donalda Trumpa a NATO byl ostře kritický. "NATO není aliance a la carte, která závisí na humoru amerického prezidenta," řekl poté, co bývalý prezident prohlásil, že by "povzbudil" Rusko, aby zaútočilo na některého ze spojenců USA v NATO, kteří podle něj neplní své finanční závazky.



- Německo uvedlo, že práce UNWRA v Gaze musí pokračovat souběžně s vyšetřováním obvinění, že se několik pracovníků podílelo na říjnových teroristických útocích Hamásu na Izrael.



Před setkáním s vedoucími představiteli UNWRA v Bruselu německý ministr pro rozvoj Jochen Flasbarth uvedl, že Německo pozastavilo další nové finanční prostředky pro UNWRA, dokud nebude vyšetřování těchto obvinění ukončeno.



Dodal však, že:



Nejedná se o zastavení plateb a netýká se UNRWA mimo oblast podpory. Mnoho lidí umírá, ale humanitárná pomoc je nezbytná a UNRWA ji potřebuje.







- Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že pouze 15 z 36 nemocnic v Gaze "stále částečně nebo minimálně funguje" a že humanitární pracovníci dělají v nemožných podmínkách, co mohou.

"Uplatňování spravedlnosti a odpovědnosti za mezinárodní zločiny nemůže být nikdy selektivní. Nedůslednost je všude příčinou beztrestnosti. Spojené království musí neochvějně podporovat mezinárodní soudní dvůr jako kompetentní a vhodný soud pro projednávání a vyšetřování sporů mezi státy týkajících se Úmluvy o genocidě a zajistit, aby byla rozhodnutí soudu respektována a dodržována. Pokud tak neučiní, riskuje životy Palestinců a Izraelců.





Hrozí také, že se rozpadnou samotné základy mezinárodního systému mezinárodní spravedlnosti založeného na pravidlech a role Spojeného království ve světě, což nahrává aktérům, kteří mají z rozvrácené OSN prospěch."



Izrael zřejmě porušuje příkazy Mezinárodního soudního dvora ohledně Gazy, tvrdí vysoký představitel OSN. Ministerstvo zahraničí Spojeného království v posledních týdnech zesílilo své požadavky, aby obě strany podpořily humanitární přestávku vedoucí k příměří. Ministr zahraničí Cameron v sobotu uvedl, že je rovněž hluboce znepokojen možným útokem na Rafáh v jižní Gaze, a řekl, že "se tam ukrývá polovina obyvatel Gazy".



Bryson-Richardson denně vyjednává s izraelskými úřady a naléhá na ně, aby obnovily vodovodní řady, obnovily dodávky elektřiny a vpustily dostatek paliva pro napájení kritické infrastruktury, jako jsou pekárny.



Ze strany britské vlády však zatím nepadlo žádné veřejné prohlášení o tom, že by kroky Izraele následující po rozsudku soudu mohly být v rozporu s příkazem Mezinárodního soudního dvora nebo že Spojené království podnikne nové kroky, aby požadovalo poskytnutí pomoci.



Dr. Kate Fergusonová, spoluvýkonná ředitelka organizace Protection Approaches a jedna z autorek dopisu, uvedla: "Obávám se, že Spojené království stále spojuje ozbrojený konflikt s Hamásem a kampaň vedenou proti palestinskému lidu. Příkaz k evakuaci a přípravě pozemní ofenzívy v Rafáhu je bezostyšným ignorováním příkazu MTS a musí být brán jako naléhavé varování před dalšími krutými zločiny proti civilistům."



Mluvčí izraelského velvyslanectví uvedl: "Izrael je vázán mezinárodním právem a nadále jedná proti genocidní teroristické organizaci, která páchá válečné zločiny i zločiny proti lidskosti.



"Izrael umožňuje vstup humanitární pomoci do pásma Gazy a usnadňuje předání jakéhokoli množství požadované pomoci. Rozsah přicházející pomoci je omezen pouze manipulačními možnostmi OSN a dalších humanitárních organizací v pásmu Gazy.



"Tvrzení týkající se potravinové situace v Gaze jsou nepřesná a mají odvést pozornost od pokračujícího selhání těchto organizací při manipulaci a řízení distribuce pomoci obyvatelům, kteří ji potřebují."





- Agentura Associated Press přináší další informace o operaci, která vedla k osvobození dvou izraelských rukojmích v Rafáhu:



Mluvčí izraelské armády admirál Daniel Hagari uvedl, že oba rukojmí byli drženi v bytě ve druhém patře v Rafáhu a hlídáni ozbrojenci Hamásu, a to jak v bytě, tak v okolních budovách.



Hagari uvedl, že speciální jednotky vnikly do bytu pod palbou v pondělí v 1:49 hodin a o minutu později je doprovodily letecké údery na okolní oblasti. Uvedl, že členové záchranného týmu chránili rukojmí svými těly, když se na několika místech najednou rozpoutala těžká bitva s ozbrojenci Hamasu.



Rukojmí byli převezeni do nedaleké "bezpečné oblasti", byla jim poskytnuta rychlá lékařská prohlídka a byli letecky přepraveni do zdravotnického střediska Sheba v centru Izraele. Jejich zdravotní stav byl údajně dobrý. Jsou teprve druhým a třetím rukojmím, které se podařilo bezpečně zachránit; v listopadu byla zachráněna vojákyně.



Hagari uvedl, že operace byla založena na přesných zpravodajských informacích a byla plánována již delší dobu. Netanjahu se v průběhu zásahu připojil k šéfovi izraelské armády a dalším nejvyšším představitelům.



- Americký prezident Joe Biden v pondělí ve Washingtonu přijme jordánského krále Abdalláha II. Očekává se, že oba představitelé budou jednat o pokračujícím úsilí o osvobození rukojmích zadržovaných v Gaze a o rostoucích obavách z možné izraelské vojenské operace v přístavním městě Rafáh, informuje agentura Associated Press.



- Nový Zéland vyzval Izrael, aby přehodnotil plánovanou ofenzívu ve městě Rafáh na jihu Gazy, informuje australská agentura Associated Press. V pondělí odpoledne to prohlásil novozélandský premiér Chris Luxon: "Palestinští civilisté nemohou platit za to, že se Izrael snaží porazit Hamás... V Rafáhu se v současné době ukrývá 1,5 milionu Palestinců. To nás nesmírně znepokojuje."



- Bezpečnostní agentury sdělily, že v pondělí bylo u jižního pobřeží Jemenu napadeno raketou plavidlo, které proplouvalo strategickým průlivem Bab al-Mandeb.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

409

V projevu na Světovém vládním summitu v Dubaji uvedl, že WHO, zdravotnická agentura OSN, nadále vyzývá k bezpečnému přístupu humanitárního personálu a zásobování, k propuštění rukojmích Hamásem a k příměří."Jsem obzvláště znepokojen nedávnými útoky na Rafáh, kde většina obyvatel Gazy uprchla před zkázou," řekl."Dosud jsme do Gazy dodali 447 tun zdravotnického materiálu, ale to je jen kapka v moři potřeb, které každým dnem rostou."Vláda Spojeného království má povinnost nejen podpořit nařízení Mezinárodního soudního dvora (ICJ), ale také změnit politiku Spojeného království tím, že pozastaví dodávky zbraní Izraeli, sdělilo ministru zahraničí Davidu Cameronovi 30 organizací se sídlem ve Spojeném království, včetně právních skupin a skupin zabývajících se prevencí zvěrstev.V dopise zaslaném minulý týden se uvádí, že vláda jako signatář Úmluvy o genocidě "je povinna zajistit, aby pomáhala předcházet porušování úmluvy a aby se na něm nepodílela. Předběžná opatření vydaná Mezinárodním soudním dvorem mají proto okamžité a naléhavé důsledky pro politiku Spojeného království".Izraelská vláda dostala lhůtu do 23. února, aby MTS podala zprávu o tom, co učinila, aby splnila šest příkazů, které soud vydal minulý měsíc, včetně příkazu týkajícího se ukončení podněcování ke genocidě a dalšího, který požaduje okamžité kroky ke zlepšení dodávek humanitární pomoci.Izrael tvrdí, že do Gazy pouští potraviny a vodu a provádí pouze kontroly, aby zabránil odklonu zboží k Hamásu. Popírá také, že by měl v úmyslu páchat genocidu, a MTS nerozhodl, že by k ní docházelo. Civilní oběti jsou důsledkem těsných městských bojů a odmítání Hamásu propustit rukojmí.Informace organizací se sídlem ve Spojeném království, v níž jsou uvedeny důsledky příkazů vydaných Izraeli Mezinárodním soudním dvorem pro ostatní signatáře Úmluvy o genocidě, byla zaslána také stínovému ministru zahraničí Davidu Lammymu a zvláštnímu vyslanci Spojeného království pro humanitární pomoc v Gaze Marku Brysonovi-Richardsonovi.Organizace prohlásily, že britská vláda nyní "musí zajistit, aby žádným způsobem neumožňovala ani se jinak nepodílela na páchání činů, které by podle soudu mohly být pravděpodobně v rozporu s úmluvou".Dodávají: "Ve světle zjištění soudu nyní existuje jasné riziko, jak je stanoveno v Kritériích pro udělování strategických vývozních licencí (SELC), že britské zbraně a vojenské vybavení předané Izraeli by mohly být použity k usnadnění nebo spáchání porušení Úmluvy o genocidě, jakož i porušení mezinárodního humanitárního práva".Vláda podle nich také "musí mnohem důrazněji odsoudit" veškerá prohlášení a rétoriku izraelské vlády, která by mohla být považována za podněcování ke genocidě.Stejně tak musí Spojené království uznat závěr soudu, že neposkytování základních služeb a humanitární pomoci v Gaze by mohlo být v rozporu s Úmluvou o genocidě, a proto bylo Izraeli nařízeno, aby "přijal okamžitá a účinná opatření, která umožní poskytování naléhavě potřebných základních služeb a humanitární pomoci k řešení nepříznivých životních podmínek".To vyžaduje, aby Izrael okamžitě "změnil své rozhodnutí zbavit Palestince v Gaze vody a elektřiny, což obojí představuje naléhavě potřebné základní služby".Autoři varují, že reakce Spojeného království na rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora má zásadní význam pro pověst Británie. "Spojené království se již dlouho považuje za vůdčí zemi v oblasti spravedlnosti a odpovědnosti, podporuje proces nové smlouvy o zločinech proti lidskosti, prostřednictvím Rady pro lidská práva zajišťuje vyšetřovací mechanismus pro Súdán a zasahuje do případu genocidy, který zahájila Gambie proti Myanmaru a který je v současné době projednáván u mezinárodniího soudnho dvora," píší.