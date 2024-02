Svět vede válku proti dětem. Je to obscénní výsměch mezinárodnímu právu

12. 2. 2024

Od Gazy po Ukrajinu, od Súdánu po Myanmar jsou mladí lidé znásilňováni, unášeni, mrzačeni, zabíjeni a dokonce verbováni jako vojáci, upozorňuje Simon Tisdall.





Bezohledné pohrdání životy a bezpečností civilistů je znepokojivým rysem moderních ozbrojených konfliktů. Od Ukrajiny a Gazy až po Súdán a Myanmar dochází k porušování "válečných zákonů" nebo k jejich absenci. Nebojující osoby jsou záměrně cílem útoků. Nejvíce šokující a neodpustitelné je bezohledné zraňování - OSN používá termín "vážné násilí" - vůči dětem.

Generální tajemník OSN António Guterres ve své nejnovější zprávě o dětech a konfliktech varoval, že děti "jsou i nadále neúměrně postihovány" násilím a zraňováním spojeným s válkou. Měl tím na mysli zabíjení a mrzačení, znásilňování, sexuální násilí, únosy, útoky na školy a verbování dětských vojáků. Všechny tyto případy jsou podle něj na vzestupu.

Několik příkladů: Občanská válka v Myanmaru přinesla v roce 2022 140% nárůst závažných trestných činů. V Jižním Súdánu si násilí mezi komunitami zahrává s životy dětí. Zeměmi s nejvyšším celkovým počtem týrání dětí zaznamenaným OSN byly Demokratická republika Kongo, Izrael-Palestina, Somálsko, Sýrie, Ukrajina, Afghánistán a Jemen. Guterresova zpráva byla sestavena před vypuknutím války v Gaze. Podle místních úřadů bylo od té doby zabito více než 11 500 Palestinců mladších 18 let. Mnohem více jich bylo zraněno. Přibližně 24 000 dětí přišlo o jednoho nebo oba rodiče; 17 000 dětí je odloučených nebo bez doprovodu rodičů. Mezi rukojmími, kterých se 7. října zmocnil Hamás, byly i židovské děti. Nyní hrozí v Rafáhu nová katastrofa.



Dětský fond OSN, Unicef, uvádí, že válka má vážný dopad na duševní zdraví a více než 1 milion dětí v Gaze potřebuje podporu. Mezi typické příznaky patří "vysoká míra přetrvávající úzkosti, ztráta chuti k jídlu, nemohou spát, mají emoční záchvaty paniky pokaždé, když slyší bombardování", uvedl mluvčí. Válečná podvýživa a nemoci jsou dalšími smrtelnými nepřáteli.



Tato tsunami utrpení je výsměchem mezinárodnímu právu, konkrétně Ženevským konvencím. "Ve všech válkách jsou to děti, které trpí jako první a nejvíce," říká Unicef. "I války mají svá pravidla. Žádné dítě by nemělo být odříznuto od základních služeb... Žádné dítě by nemělo být drženo jako rukojmí... Nemocnice a školy musí být chráněny před bombardováním... Zraňování dětí se potáhne až na [příští] generace."



Odhaduje se, že uprostřed pokračující neschopnosti dohodnout se na příměří stále umírá v Gaze každých 15 minut jedno dítě, každou hodinu dvě matky. Tyto hrůzy vyvolaly minulý týden vášnivý protest izraelského spisovatele Gideona Levyho. Obvinil armádu, že se oddává "násilnému řádění", a izraelskou společnost, že odmítá uvažovat o ceně, kterou by mohla nakonec zaplatit. "Izrael v Gaze vymazává generace a jeho vojáci zabíjejí děti v počtech konkurujících nejkrutějším válkám. To nebude a nemůže být zapomenuto. Jak může národ vůbec zapomenout na ty, kteří mu takovým způsobem zabíjeli děti? Jak mohou svědomití lidé na celém světě mlčet?" ptal se Levy.



Nezákonné únosy tisíců dětí, které Rusko provedlo po invazi na Ukrajinu v roce 2022, jsou dalším způsobem, jak vést válku proti nejzranitelnějším - a demoralizovat nepřítele. Kyjev zdokumentoval téměř 20 000 případů z možných 200 000. Ty tvoří základ obvinění z válečných zločinů, které mezinárodní trestní soud vznesl proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.



Přestože únosy byly na Západě dobře medializovány, pro záchranu obětí (nebo pro trestní stíhání Putina) bylo učiněno příliš málo.



"Rusko aktivně vymazává jejich ukrajinskou identitu a působí jim neuvěřitelné emocionální a psychické škody," řekl lotyšský prezident Edgars Rinkēvičs na konferenci věnované "ruské válce proti dětem", která se konala tento měsíc v Rize.



Putinův "převýchovný" obchod s dětmi je ve skutečnosti válečnou zbraní, jejímž cílem je vyhladit budoucnost Ukrajiny. Olena Zelenská, manželka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, uvedla, že čas se krátí, protože děti dospívají. "Rusko jim říká, že je nikdo nechce, že je nikdo nehledá," řekla. Rusko jako obvykle lže.



Méně sledované konflikty a mimořádné události jsou pro životy dětí stejně destruktivní. Minulý týden se opožděně věnovala pozornost krizi, která po válce v Tigraji zachvátila suchem postiženou severní Etiopii. Více než 3 miliony lidí tam čelí akutnímu hladu. V zemi, kde je 45 % ze 126 milionů obyvatel mladších 15 let, jsou nejvíce ohroženy malé děti a kojenci.



"Veteráni humanitárních operací přirovnávají krizi k situaci v roce 1984, kdy kombinace sucha a války způsobila hladomor, který zabil až milion lidí," napsal regionální expert Alex de Waal. "OSN odhaduje, že potravinovou pomoc potřebuje více než 20 milionů Etiopanů."



Další celosvětově rostoucí oblastí je násilný nábor dětí ozbrojenými skupinami, teroristy a zločineckými gangy. OSN uvádí, že v letech 2005 až 2022 bylo do násilných konfliktů zapojeno více než 105 000 dětí, chlapců a dívek, ačkoli skutečné číslo je pravděpodobně mnohem vyšší. Dětští vojáci nejsou pouze nuceni bojovat. Jsou využíváni také jako strážci, hlídači a kurýři a jsou sexuálně zneužíváni.



V Ekvádoru nově vyhlášený boj prezidenta Daniela Noboa proti gangům upozornil na to, jak jsou nezletilí vtahováni do mocných zločineckých skupin a stávají se jejich oběťmi. V první polovině roku 2023 bylo údajně zatčeno 1 326 dětí ve věku 12 až 17 let za trestné činy, jako jsou vraždy na objednávku, obchod s drogami a loupeže. V roce 2022 bylo zavražděno 289 nezletilých.



Situace v Ekvádoru není netypická pro hrozby, kterým děti čelí na celé řadě front po celém světě. V Myanmaru, Burkině Faso a Mali přibývá útoků na školy a nemocnice, uvádí OSN. Amnesty International varuje, že téměř deset let poté, co teroristé z Boko Haram unesli stovky školaček v Chiboku, Nigérie stále nedokáže ochránit své děti. Dalším smrtícím problémem je odepření přístupu humanitární pomoci, jak to činí afghánský Taliban. A tak to pokračuje.





Jak je to všechno ostudné. Je to skutečně šokující. To, že se dospělí a národy rozhodnou bojovat proti sobě, je normální, i když politováníhodné. Ale světová válka proti dětem? Jak k tomu mohlo dojít?







