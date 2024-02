Syrskyj dovnitř, Zalužnyj ven. Co armádní zdroje očekávají od změn v ukrajinské armádě

14. 2. 2024

Nový ukrajinský vrchní velitel čelí kritické situaci na frontě, institucionálním problémům a problémům s důvěrou, píše Alja Šandra. Nový ukrajinský vrchní velitel čelí kritické situaci na frontě, institucionálním problémům a problémům s důvěrou,

Ukrajinský prezident Zelenskyj 8. února oznámil, že odvolal ukrajinského vrchního velitele Valerije Zalužného a nahradil ho generálem Oleksandrem Syrským.

Zvěsti o blížícím se konfliktu mezi nejvyššími ukrajinskými lídry vířily měsíce a vyvrcholily 29. ledna při zpackaném pokusu vyhodit velmi populárního Zalužného. Poté několik zdrojů uvedlo, že velitel pozemních sil Syrskyj a šéf špionáže Kyrylo Budanov byli vybráni, aby nahradili Zalužného, ale odmítli.

Zelenskyj si nakonec vybral Syrského a nyní oznámil, že "vedení ozbrojených sil Ukrajiny přebírá nový manažerský tým".

Čeho Zalužnyj dosáhl, co se mu nepodařilo a dokáže Syrskyj prolomit patovou situaci na frontě? Euromaidan Press hovořil se třemi ukrajinskými důstojníky, seržantem, ostříleným armádním dobrovolníkem a probíral se nejnovějšími ukrajinskými analýzami, aby pochopil, co bude dál.

Proč Zelenskyj Zalužného vyhodil?

Většina zdrojů, které anonymně hovořily s médii, se shodla na tom, že konflikt mezi prezidentem a generálem vznikl v roce 2022 uprostřed Zelenského obav z rostoucí popularity Zalužného, jehož 88 % míra důvěry nyní převyšuje prezidentovu o neuvěřitelných 26 %. Oba se také lišili v přístupu k válce: Zatímco Zalužnyj trval na přísnějších mobilizačních opatřeních již v roce 2022, Zelenskyj se generálovým požadavkům postavil a obával se rány pro svou popularitu. Zalužného překvapivá esej o "patové situaci" v týdeníku The Economist Zelenského ještě více rozčílila a ten se proti těmto narativům ohradil.

Je v tom však víc než jen Zelenského obavy z politické konkurence a osobní rivalita. Jak upozornil komentátor Denis Trubeckoj, Zelenskij musel mít velmi dobré důvody, aby uprostřed války s největší zemí světa vyhodil svého velitele a otevřel tak milovanému Zalužnému cestu do politiky.

Jedním z těchto důvodů je patová situace na frontě. Vztahy mezi oběma Z se začaly nezvratně zhoršovat, když ukrajinská protiofenzíva v roce 2023 nedokázala získat půdu pod nohama. Ačkoli je Zelenskyj kritizován za prosazování přehnaných očekávání ohledně neúspěšné operace, od které se očekávalo, že rozpoltí ruskou obranu a otevře cestu k Azovskému moři, zdroj blízký prezidentské kanceláři řekl RBC, že jejich optimistický názor byl ve skutečnosti formován předpověďmi ukrajinských generálů.

Zalužnyj také upadl v nemilost Pentagonu poté, co Ukrajina dala jasně najevo, že američtí vojenští plánovači nemají Ukrajině co nabídnout, řekl Politico poradce Bílého domu. Ukrajina s argumentem, že USA nikdy nebojovaly ve válkách tohoto typu, odmítla návrhy Pentagonu, jako je soustředění útoku pouze do jednoho směru, a trvala na zahájení ofenzívy později, než bylo navrženo.

Bývalý ministr obrany Zagorodňuk již dříve řekl Euromaidan Press, že ukrajinské bonmoty proti americkým radám obstojí, protože drony na bojišti učinily staré doktríny irelevantními a americké názory byly omezeny téměř naprostou nepřítomností amerických důstojníků na zemi. Stagnující frontová linie v roce 2023 uprostřed ztrát a těžkých bojů však vedla k nárůstu napětí – a zhoršení důvěry mezi prezidentem a jeho nejvyšším generálem.

Čeho Zalužnyj dosáhl

"Zalužnyj byl mužem, který zachránil Kyjev," řekl Euromajdanu Press odstřelovač-teolog Jurij Čornomorec, který se podílel na obraně ukrajinského hlavního města a nyní získává finanční prostředky a připravuje skupiny odstřelovačů na všech směrech fronty.

Kdyby podle něj ukrajinské politické vedení před ruskou invazí 24. února 2022 vyčlenilo dvě brigády poblíž černobylské zóny, bylo možné se vyhnout civilním masakrům v Buči a Irpini, protože Rusové by uvízli v bažinách před řekou Teteriv severně od Kyjeva.

Protože však Zelenskyj a jeho okolí odmítli možnost plnohodnotné války, byly z Kyjevské oblasti vyslány brigády na frontu na východě, kde se považovala za možnou eskalace, která by nechala celý region zranitelný.

"Řeku Teteriv kryly pouze malé skupiny 15 parašutistů a 100 výsadkářů v Ivankivu, všechny zneškodnili Rusové. Strategicky důležité letiště Hostomel nebránila brigáda Národní gardy, ale široká škála malých oddílů. Jediné, co Kyjev zachránilo, je to, že 72. brigáda nebyla vyslána na východ, jak si přáli Zelenskyj a Jermak.

Zalužnyj pod falešnou záminkou zdržel 72. brigádu a ta se stala jádrem ukrajinské obrany podél řeky Irpiň. Před velkou invazí také Zalužnyj věnoval velkou pozornost výcviku brigád k rychlým pochodům – a to umožnilo 80. brigádě rychle se ocitnout na špičce ruského úderu. Zelenskyj by měl být Zalužnému vděčný za záchranu Kyjeva," upřesňuje Čornomorec.

Obecně platí, že ukrajinská armáda se nepřipravila na odražení invaze, protože politické vedení trvalo na tom, že válka nehrozí. Zalužnyj nicméně vydal rozkaz k nasazení některých jednotek v předvečer války navzdory Zelenského postoji, což jim umožnilo připravit se.

Houževnatý boj Ukrajiny proti přesile a ústup Rusů z Kyjeva byl jedním z důvodů Zalužného raketově rostoucí popularity: Stal se symbolem ukrajinského odporu, říká vojenský novinář Jurij Butusov. A jedním z důvodů tohoto počátečního ukrajinského úspěchu je Zalužného absence mikromanagementu, což je pro armádu velmi neobvyklá vlastnost.

"Jeho velkou zásluhou je, že se příliš nevtíral, hlavně na startu. Velitelé se mohli nezávisle rozhodovat bez obav z trestu, a to vytvořilo obrovskou flexibilitu, která dala Ukrajině výhodu v prvních měsících, navzdory překvapení Rusů a dělostřelecké převaze," řekl Euromajdanu důstojník a instruktor s bojovými zkušenostmi z charkovské operace a obrany Bachmutu.

Dalším úspěchem Zalužného je celkový pokrok armády za dva roky války s Ruskem.

"Lidé si obvykle nevšimnou pomalých změn a pak jsou překvapeni: 'Páni, to dítě je dospělé.' Stejné je to s armádou. Všímám si těch změn a jsou opravdu obrovské," říká důstojník vojsk generálního štábu.

"Armáda se ve skutečnosti zvětšila pětinásobně. Jedná se o obrovský organismus, který se mohl organizačně rozpadnout, protože v naší historii jsme nikdy neměli model, jak takový stroj koordinovat. Mělo to být velmi neohrabané, ale nebylo. Naopak, když byla iniciativa předána velitelům na operační a dokonce taktické úrovni, naše armáda se stala mnohem efektivnější, na rozdíl od ruské armády, která má problém s přílišnou centralizací a kde vše závisí na generálovi," říká důstojník.

"Co se týče vybavení, zbraní, taktické medicíny, je to absolutní ráj na zemi. Četl jsem ruské směrnice; je to jen špatná verze taktické medicíny z 2. světové války, kterou neustále propagují. Naše armáda a ruská armáda jsou nyní dvě různé armády," poznamenává.

Zalužného jemná, příjemná povaha vedla k tomu, že měl autoritu jak u vojáků, tak u velitelů, řekli dva důstojníci Euromaidan Press. Zdědil roztříštěný, neorganizovaný systém a podařilo se mu vybudovat systém institucionální důvěry. Jak říká Jurij Butusov: "Ne všechno bylo optimální, ale existovala určitá důslednost, logika a důvěra, která umožňovala fungovat."

"Zkoordinovat takovou mašinérii a učinit ji efektivní ve válce, kterou jsme nikdy neviděli, je obtížné. Jako člověka, který vlastně koordinoval celý tento organismus, je to z velké části zásluha Zalužného," poznamenává důstojník.

Počáteční flexibilita, která Ukrajině zajistila úspěch v prvních dnech války, se však vytratila. Podle Jurije Butusova je to proto, že Zelenskyj začal zasahovat do armádních záležitostí a tříštit vedení armády. Bylo vytvořeno několik mocenských vertikál, které obcházely Zalužného. Zelenskyj jmenoval velitele speciálních sil bez konzultace se Zalužným a přímo volal letectvu, výsadkářům, logistickým silám, říká Butusov. Vojenský novinář se domnívá, že tato absence plného přenesení pravomocí na vrchního velitele a vnější zásahy vytvořily konflikty a zhoršily situaci na frontě.

"Zalužnyj bojoval v extrémně obtížných podmínkách bez plné podpory vedení státu. Teprve když nebylo možné dostat se k ukrajinským úřadům s nápady na vytvoření nových jednotek nebo s potřebou kvalitní modernizace obranných sil, Zalužnyj psal články, v nichž přímo žádal západní spojence o pomoc nebo dal všem jasně najevo, jaká je jeho vize průběhu války," souhlasí patron odstřelovačů Čornomorec.

V jednom článku v The Economist Zalužnyj uznal, že válka je na mrtvém bodě, a řekl, že Ukrajina potřebuje technologie, aby válku vyhrála.

Ve druhém, "labutí písni" na CNN před svým bezprostředním propuštěním, Zalužnyj uvedl, že Ukrajina se musí v roce 2024 spolehnout sama na sebe a drony uprostřed nestabilní pomoci a závazků.

Za co je Zalužnyj kritizován

Pomineme-li jeho silné stránky, Zalužnyj byl kabinetním generálem a na frontě byl k vidění jen zřídka.

"Na jednu stranu je to plus, protože (takový generál) si dokáže zachovat chladnou hlavu. Na druhou stranu může začít podléhat iluzím, když se válka stane příliš monotónní a člověk potřebuje pochopit všechny detaily," řekl důstojník, který se podílel na obraně Bachmutu.

Iluze a odtrženost od reality jsou některé z důvodů neúspěšné protiofenzívy: Od brigád z nováčků vycvičených v zahraničí, kteří ještě neucítili pach střelného prachu, se očekávalo, že prorazí ruskou obranu, dodal důstojník.

"Zalužnyj nedokázal vybudovat jednotné velení všech vojsk a reformovat armádu, nedokázal ochránit armádu před terorem vojenských byrokratů, kteří měsíc od měsíce oslabovali armádu stále více. Zalužnyj nedokázal zajistit maximální státní podporu pro obranné síly. A ukázalo se, že týl neposkytuje armádě dostatečnou podporu – a to je nyní hlavní důvod potíží na frontě," řekl Jurij Čornomorec pro Euromajdan Press.

Kromě byrokracie, která vyžadovala stohy papírů za každé zakašlání, byla armáda pod Zalužným prolezlá nespravedlností.

"V mém oddílu byli na frontu posíláni jen ti, kteří byli 'nepohodlní', zatímco 'oblíbení' důstojníci, kteří začali válku jako mladší poručíci, jsou nyní majory, aniž by kdy viděli válku," řekl jeden důstojník.

Velitelé navíc nečelili žádné kontrole ohledně toho, kolik podřízených ztratili v operacích. "Pokud vidíte, že jeden má mnohem více zabitých vojínů než jiný za stejných podmínek, měl by být proveden audit. Možná, že vůbec nemůže být velitelem," zdůrazňuje důstojník.

V současné době čelí takovému dohledu pouze směry, kde se civilistům podařilo zajistit účast, zatímco pouze vojenské procesy jsou neprůhledné. "Kromě velitelů potřebujeme audit generálů a plukovníků. Pokud nezná frontovou linii, nemůže rozumět Ukrajincům. Neposlouchá. Armáda je prostě virtuální, počínaje plukovníkem nahoru, a není jasné, co všechno dělají," řekl důstojník.

Špatná personální rozhodnutí jsou pro Zalužného kritickým bodem, říká Butusov. Někteří generálové, které jmenoval, byli pochybní a jiní se zdáli být prostě nezpůsobilí, ale Zalužnyj se svým měkkým stylem snažil dát každému šanci zůstat v systému.

Zpráva o Zalužného propuštění však armádu tvrdě zasáhla.

"Personální změny nejsou problém. Neexistovalo žádné platné vysvětlení toho, co je špatně, žádné argumenty, nic; to vytváří živnou půdu pro spekulace, že Zalužnyj se prostě stal příliš populárním. Absence zdůvodnění je demoralizující. Mnozí v armádě se teď chtějí prostě doplazit na hřbitov," řekl další důstojník.

Příspěvky ukrajinského vojenského personálu na sociálních sítích se pohybují od frustrace až po zoufalství.

"Všichni Zalužnému důvěřovali," říká další důstojník. "Kdyby to byl on, kdo by nařídil nebo požádal o držení pozice, pak by každý věděl, že za tím byl nějaký nápad. Pokud to byl Syrskyj, pak je to nějaká šílená obrana kvůli obraně," říká další důstojník a odvolává se na kontrast mezi měsíce trvající kontroverzní operací na obranu Bachmutu vedenou Syrským a flexibilní obranou na úsvitu ruské invaze, kdy Ukrajinci snadno opustili území, aby vylákali kolonu ruských tanků za rámec kapacity pro doplnění paliva.

Syrskyj však měl na starosti také obranu Kyjeva, bleskové osvobození Charkovské oblasti v roce 2022 a operaci společných sil na Donbasu před totální ruskou invazí, kde jsou jeho výsledky v pořádku.

Navzdory Zalužného popularitě v představách veřejnosti jsou jeho výsledky v terénu také smíšené. Poté, co Ukrajina po prvních dnech těžkých ztrát v protiofenzívě v roce 2023 upustila od obrněných útoků, přešla na pěchotní útoky, aby se pod oblohou plnou dronů prodrala ruskými minovými poli. Následný skrovný postup u Robotyne přišel draho; tyto ztráty však nejsou v představách veřejnosti připisovány Zalužnému.

Ani jeho pozměňovací návrhy k zákonodárnému sboru, které posílily moc velitelů nad vojáky a upevnily jejich nezodpovědnost za utrácení životů na frontě. "Je jednodušší zabít svého velitele, než na něj podat stížnost," říká jeden seržant.

Naproti tomu plán na znovuzískání Chersonu s minimálními ztrátami zničením ruských pozemních komunikačních linek z roku 2022 vypracoval také Zalužnyj. Poté se Ukrajině podařilo získat zpět celý západní břeh Chersonské oblasti s minimálními ztrátami.

Čím je znám Syrskyj

Oleksandr Syrskyj, který se narodil a byl vycvičen v Rusku, je ostřílený generál, který vstává v 5 hodin ráno, denně cvičí a nevyhýbá se ani těm nejnebezpečnějším frontovým pozicím: "Viděl jsem ho desetkrát na místech, kde buší dělostřelectvo," říká důstojník, který se podílel na obraně Bachmutu.

Poté, co byl povýšen z pozice velitele pozemních sil, vytvořil skupinu podporovatelů, většinou mladých velitelů brigád, a přivádí je do armádního velení, říká důstojník. "Někde je ovládá, ale většinou bojují nezávisle."

Zatímco Zalužnyj měl s ukrajinským prezidentem skrytou patovou situaci, dá se očekávat, že Syrskyj bude loajálnější k prezidentskému úřadu, protože prostě dělá svou práci, aby bojoval, a nezapojuje se do politických kompromisů. Toto riziko je však poněkud zmírněno nastupujícími veliteli brigád, kteří by zablokovali politické vměšování do armádních záležitostí.

Velitelé, které už Syrskyj přivedl – Andrij Hnatov, Mychajlo Drapatyj, Ihor Skybjuk, Pavlo Palisa a Vadym Sucharevskyj – jsou "povzbudiví", říká novinář Butusov. Jsou známí a profesionální, protože se v bitvě osvědčili a jsou "hodni vysokých funkcí". Nastupující velitelé plně nahradí Zalužného tým.

To, co pravděpodobně vyvolává největší obavy ohledně Syrského, je jeho pověst člověka, který nešetří lidské životy, aby dosáhl průlomu na místě šipky na mapě. "Zalužnyj je venku, 'řezník' je uvnitř," napsal Politico v komentáři ke jmenování nového ukrajinského vrchního velitele.

Špatná pověst byla většinou získána během Syrského dohledu nad deset měsíců trvající obranou Bachmutu, kde Ukrajina rozdrtila velkou část ruské impozantní Wagnerovy SVS, ale za cenu velkých ztrát při neoptimálním plánování.

Jeden důstojník, který se účastnil obrany Bachmutu, se proti tomuto obvinění ohradil. Generál sice trval na tom, že Ukrajina by se měla držet, ale na schůzkách nevydal žádné příkazy jako "stůjte až do smrti". "Ale Rusové se chystají tento narativ šířit," dodává důstojník.

Jiný důstojník říká, že přezdívka je oprávněná: Při obraně Bachmutu byly upřednostňovány brigády, jejichž velitelé pocházeli ze Syrského stáje, zatímco ty, jejichž velitelé byli "Zalužného", ušetřeny nebyly. Posílal vojáky k nesmyslným útokům, které bez dělostřelecké podpory přinášely jen malé taktické zisky, což vedlo k nesmyslné smrti.

"Každý miluje Zalužného pro jeho lidskost; Syrskyj a Budanov jsou kritizováni za nedostatek empatie k důstojníkům a vojínům. V armádě panuje obava, že válka bude pokračovat tak, jak je dnes, ale s podstatně většími ztrátami, a úkoly budou splněny za každou cenu."

Ukrajina má zároveň šanci situaci zvrátit, pokud Syrskyj nasměruje svou železnou energii na to, aby armádě poskytl vše, co potřebuje, mobilizoval všechny kapacity obranného průmyslu, vybudoval skutečné obranné linie, mobilizoval a vycvičil do roku 2024 ne 500 000 lidí, ale miliony.

Stejně jako Zalužnyj má i Syrskyj za sebou neúspěšná personální rozhodnutí a nyní je velmi důležité, zda do svého týmu vybere adekvátní lidi. Pokud bude Syrského tým vybrán nikoli na základě loajality, ale bude se skládat z nejsilnějších profesionálů, můžeme získat silné kolektivní vedení, které úspěšně nahradí Zalužného.

Pokud Syrskyj nevytvoří "tým snů", ale bude vše řídit sám prostřednictvím jemu loajálních manažerů, situace by se mohla ještě zhoršit. Zalužnyj nechtěl být s nikým v konfliktu, a proto nemohl přeměnit Ukrajinu na jednotný systém front-to-back. Pokud se Syrskému podaří vyladit celý obranný systém od přední části až po nejrozmanitější zadní segmenty, pak má šanci na vítězství. Západ by mohl podpořit takový holistický systém se silným vedením, a to by byl správný vývoj událostí," říká Jurij Čornomorec.

Výzvy, kterým Syrskyj čelí

Zaprvé, "humánní" systém institucionální důvěry, který kolem sebe Zalužnyj vybudoval, bude pryč. Na jeho místě bude muset být postaven nový, což je náročné kvůli nepopularitě Syrského v armádě.

Za druhé, Syrskyj zdědil obtížnou situaci na frontové linii, kde ruské jednotky dosahují plíživých zisků s obvyklou strategií utrácení životů – což je vzhledem k větší lidské síle Ruska snesitelná ztráta. Ukrajinská mobilizace se však zpozdila kvůli politické nepopularitě tohoto rozhodnutí. Jednotky v první linii jsou vyčerpané a rotace na mnoha pozicích je nemožná kvůli naprostému nedostatku jednotek.

Mezitím se propast mezi přední linií a zázemím zvětšuje. Objevují se sporadické zprávy o tom, že civilisté se více bojí odvodních komisí než ruských vojáků, jako například matka s dcerou, které byly zbity ženami v západoukrajinském Kosmači, které se bály "špionů" z mobilizačního střediska, kteří byli vysláni, aby vystopovali jejich manžely. Na tomto pozadí bude dodatečná mobilizace 500 000 vojáků, kterou požaduje Zalužnyj, bez jeho "otcovské" přítomnosti ještě náročnější.

Za třetí, Zalužnyj za sebou zanechává roztříštěný systém bez jediné mocenské vertikály, prolezlý politickými zásahy. Syrského úspěch bude záviset na tom, zda si zajistí dostatek moci, aby mohl tento systém efektivně vést, a opustí svůj sklon k mikromanagementu. K výzvě se přidává přebujelá administrativa systému (slovy Butusova: "Máme nedostatek vojáků, ale přebytek velitelství"), která bude potřebovat restrukturalizaci.

Za čtvrté, úspěch Ukrajiny bude záviset na tom, zda bude schopna mobilizovat svou ekonomiku a společnost k dosažení vítězství. Aby zvítězila, musí předstihnout Rusko v technologických řešeních, jako jsou drony a elektronický boj, a drasticky snížit své ztráty.

Výzvy jsou vážné: Rusko to přehnalo s alokací zdrojů na válku a dvojnásobně převýšilo příspěvek Západu Ukrajině. Ukrajinské frontové jednotky se potýkají s nedostatkem dělostřelectva a zoufale potřebná pomoc čelí neurčitému zdržení v americkém Kongresu. Jak napsal Zalužnyj, Ukrajina se musí spolehnout sama na sebe a Syrskyj přebírá velení v těch nejtěžších podmínkách.

V neposlední řadě se fráze "Nemůžeme porazit velkou sovětskou armádu malou sovětskou armádou" stala na Ukrajině běžnou zásadou, která zdůrazňuje potřebu drasticky snížit ztráty a stát se chytřejšími a efektivnějšími tváří v tvář převládajícímu nepříteli. Uvidíme, zda je "sovětský generál" Syrskyj schopen tohoto přístupu.

"Syrskyj je vhodným kandidátem, kterému lze důvěřovat, pokud jedná s profesionálním týmem a důsledně vyvíjí tlak na vládu a všechny v zemi stejně horlivě, jako vyvíjí tlak na řadové důstojníky a vojáky a požaduje, aby udělali vše možné i nemožné. Pokud se něco pokazí, podporu si zaslouží i ukrajinské obranné síly. Koneckonců, pod Syrským jistě ponesou ještě větší oběti v bitvě s Ruskem a svou odvahou si vysloužili, že je všichni podporují, jak jen to jde.

Nyní je situace na frontě tak kritická, že každý, kdo může, jde do boje jako útočné jednotky, dokonce i odstřelovači," říká Jurij Čornomorec.

Hodně záleží na spojencích Ukrajiny, kteří si musí uvědomit, že Ukrajině se už dříve podařilo situaci otočit a může to udělat znovu.

"V tomto kritickém okamžiku je potřeba maximální podpora. Protože trochu víc takové války, jakou máme dnes – a prohráváme. A všechny země světa si budou pamatovat, jak byla Ukrajina, která hrdinně bojovala, zrazena v nejkritičtější chvíli. A nikdo už nebude považovat Západ za spolehlivého spojence, na kterého by se mohl spolehnout.

Vzpomínám si, jak na konci charkovské operace měli Ukrajinci šanci dobýt Kremminou, klíčový bod na východě, ze kterého bylo možné zaútočit na Luhansk a Svjatove. To by narušilo celou ruskou logistiku na východě a znemožnilo dnešní problémy u Avdijivky a Kupjansku. Moji hoši vstoupili do Kremminy třikrát, ale oslabené brigády armády a národní gardy nedokázaly uspět a ustoupily. Jako zázrakem se jim podařilo utéct ve všech třech případech.

Kdybychom měli trochu více sil, kdybychom do začátku podzimu 2022 dostali více západní pomoci, válka by skončila do konce léta 2023. Protože takových momentů bylo několik, a i teď jsou nějaké příležitosti k obratu fronty, pokud se Ukrajina a celý svět zmobilizují k vítězství nad moderním nacismem a nechají stranou politické hry, které by mohly skončit zhroucením dominantního postavení západní civilizace ve světě," říká Jurij Čornomorec, který zásobuje skupiny odstřelovačů po celé frontové linii.

Zdroj v angličtině:

