Německo se ujímá spoluřízení "tankové koalice" pro Ukrajinu

16. 2. 2024

Německo se bude podílet na vedení koalice pro rozvoj hlavních bojových tanků. Oznámil německý ministr obrany Boris Pistorius po zasedání "Koalice schopností integrované protivzdušné a protiraketové obrany", ve které je Německo již jednou ze dvou vedoucích zemí. Německo se bude podílet na vedení koalice pro rozvoj hlavních bojových tanků. Oznámil německý ministr obrany Boris Pistorius po zasedání "Koalice schopností integrované protivzdušné a protiraketové obrany", ve které je Německo již jednou ze dvou vedoucích zemí.

Zatímco koalici protivzdušné obrany spoluřídí s Francií, Německo se v tankové koalici bude dělit o vedení s Polskem.

Pistorius označil novou vedoucí roli Německa za "zřejmou", protože Německo je vedoucím národem pro hlavní bojové tanky a bojová vozidla na Ukrajině.

Německý ministr obrany například hovoří o přímých a nepřímých dodávkách více než 100 hlavních bojových tanků. Ať už se bavíme o 28 M55-S (Slovinsko), 20 T-72M1 (Česko), aktuálních dodávkách Leopardu 1A5 nebo 18 až 21 již dodaných Leopardů 2A6, Německo už na Ukrajinu přivezlo poměrně dost tanků, a to i v roce 2022.

Přesto je to zajímavé oznámení, protože německé ministerstvo obrany na konci ledna sdělilo německému novináři Björnu Müllerovi, že odpovídající zprávy amerického ministerstva obrany jsou nepravdivé.

Ministerstvo obrany na svých webových stránkách 23. ledna oznámilo, že Německo povede společně s Lotyšskem dvě nové koalice: Tanky a drony. O pouhé tři dny později se ozvala reakce z Německa: Zvažovali pouze vstup do obou koalic, nikoli vedení obou. Takže teď je tu obrat.

Co jsou to koalice schopností a jakému účelu slouží?

Osm koalic schopností, které se v současné době zaměřují na ukrajinské bezpilotní letouny, tanky, letectvo, dělostřelectvo, námořní bezpečnost, pozemní protivzdušnou obranu, odminování a kapacity informačních technologií, je zde proto, aby v následujících letech dlouhodobě podporovaly a budovaly obranu Ukrajiny.

Konkrétně jde o podporu Ukrajiny v konkrétních oblastech prostřednictvím lépe koordinované pomoci na dlouhodobé bázi v souladu se standardy NATO.

Nejde tedy o to sestavit v krátkodobém horizontu nový balík pomoci, ale cíleně a dlouhodobě posílit Ukrajinu. Status quo, budoucí požadavky a potřeby a tak dále.

Místo toho, aby každá země dělala svou vlastní věc, jsou opatření v těchto oblastech lépe koordinována mezi zúčastněnými zeměmi a opatření mohou být prováděna cíleněji.

Úkoly Německa v nové koalici zatím nebyly oznámeny. V koalici schopností protivzdušné obrany Německo paradoxně přebírá pouze sektor "výcviku", zatímco Francie přebírá sektor "velitelské struktury" a USA sektor "systémy protivzdušné obrany". Bude proto zajímavé, jaké úkoly bude muset Německo splnit.

Je také možné, že tato nová koalice schopností není jen o tancích, i když to zatím bylo komunikováno německým ministerstvem obrany a Borisem Pistoriem osobně.

Koneckonců, v lednu dalo americké ministerstvo obrany zelenou koalici "obrněnců", která by mohla zahrnovat i obrněná vozidla, jako jsou MRAP, BVP a další.

Nicméně spolupráce s Polskem by měla být zajímavá, zejména pokud jde o hlavní bojové tanky. Vztah s Polskem v této oblasti byl "zvláštní" a "bohatý na události".

Důležité je jen to, že Německo zde také přebírá vedoucí roli, a jak již řekl sám Boris Pistorius, mělo by to být skutečně "samozřejmé".

