Německo: Pistorius očekává desítky let trvající konflikt s Ruskem

19. 2. 2024

Společná evropská bezpečnostní struktura selhala, říká ministr obrany Boris Pistorius. Aby se Rusku zabránilo v dalším rozšiřování vlivu, radí hledat spojence – a to i v zemích, jako je Afrika. Evropa musí sestoupit ze svého vysokého koně a nabídnout rovnocenné postavení.

Podle ministra obrany Borise Pistoria se západní spojenci musí připravit na desítky let trvající konflikt s Ruskem. Společná evropská bezpečnostní architektura neuspěla, protože Kreml chtěl obnovit svou dominanci nad východní a střední Evropou, řekl politik SPD v sobotu na Mnichovské bezpečnostní konferenci. "Nyní, bohužel, budeme muset v nadcházejících desetiletích žít s dělícími čarami v Evropě: Svobodná a demokratická Evropa na jedné straně, autoritářské a válkychtivé Rusko na straně druhé," řekl Pistorius. Varoval: "Účinné odstrašení je naší životní pojistkou."

Ministr obrany vyzval k hledání a rozšiřování spolupráce s partnery, jako jsou ti v Africe, i když nesplňují všechny standardy. Například Německo je připraveno vyslat více vojenských poradců do afrických států, budou-li si to přát. "Užší spolupráce znamená, že sestupujeme z našeho vysokého koně. To je to, co mám na mysli, když vystoupíte ze své komfortní zóny," řekl. Jinak Rusko rozšíří svůj vliv.

To platí i pro vojenskou techniku. Německo nechce, aby se zbraně dostaly do nesprávných rukou. Pistorius: "Zároveň nemůžeme očekávat, že země globálního Jihu budou bránit sebe a světový řád založený na pravidlech, pokud jim odepřeme nezbytný materiál."

Dvouprocentní cíl NATO pro vojenské výdaje považuje v dlouhodobém horizontu za příliš nízký. "Samozřejmě, že potřebujeme víc," řekl Pistorius v panelové diskusi. Na otázku, zda jsou realističtější čtyři procenta, Pistorius odpověděl: "Jsem právník a každý ví, že právníci nemají rádi čísla." Je potřeba "dostatečné množství", možná tři procenta nebo dokonce 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP), říká politik SPD a zdůrazňuje: "Všechno do sebe musí zapadat."

Zdroj v němčině: ZDE

