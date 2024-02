"Křesťanská" rodina se odstěhovala do Ruska, aby unikla LGBTQ, a nyní se nemůže dočkat, až opustí živoucí peklo

Idiotský patriarcha pravicové kanadské osmičlenné rodiny měl ve své zemi tak akorát dost homosexuálů. "Už jsme se tam kvůli našim dětem v budoucnu necítili bezpečně. Je tam spousta levicové ideologie, LGBTQ, trans, prostě spousta věcí, se kterými nesouhlasíme, které se tam teď učí, a my jsme se toho chtěli kvůli našim dětem zbavit," cituje blogger SemDem. Idiotský patriarcha pravicové kanadské osmičlenné rodiny měl ve své zemi tak akorát dost homosexuálů. "Už jsme se tam kvůli našim dětem v budoucnu necítili bezpečně. Je tam spousta levicové ideologie, LGBTQ, trans, prostě spousta věcí, se kterými nesouhlasíme, které se tam teď učí, a my jsme se toho chtěli kvůli našim dětem zbavit,"

Jo, jestli existuje místo, které prostě není bezpečné pro děti, je to Kanada. Rusko by bylo mnohem bezpečnější.

A tak máma s tátou prodali všechno, co měli, aby se přestěhovali do slunného Ruska, aby vychovali své děti v "pravoslavných" hodnotách. Na své platformě sociálních médií také rádi přijímali dary od pravicových kolegů, aby mohli žít v Putinově říši divů. To vše udělali před pouhými třemi týdny a ruští představitelé je ujistili, že s nimi budou spolupracovat, aby se usadili, a dokonce jim sehnali farmu. Zkrátka a dobře, žili spolu šťastně až do smrti.

Až na to, že se to nestalo.

Za prvé, ruská banka, kam přesunuli své prostředky, okamžitě zmrazila jejich aktiva. Množství peněz se zdálo podezřelé, což asi bude, protože většina Rusů mimo Putinův okruh je strašlivě chudá. Rodina doslova nemá peníze na živobytí a ti milí ruští úředníci zmizeli.

Vzhledem k tomu, že nikdo v rodině nemluví rusky, měli dost času na to, aby se dohadovali o své peníze, protože Rusko nevyžaduje, aby si banka nebo firma najímala překladatele do angličtiny. Mezitím zjistili, že Rusko je teď zatraceně mizerné místo.

Ruský reportér udělal s matkou rozhovor – pravděpodobně kvůli příběhu o tom, jak zkorumpovaný, liberální Západ nutí křesťany utíkat k Matce Rusi do vřelého objetí Vladimira Putina. Ale ta idiotská máma zapomněla, kde je, a místo toho řekla, co si myslí:

"V tuto chvíli jsem z této země velmi zklamaná. Jsem připravená skočit do letadla a vypadnout odsud. Narazili jsme na první zádrhel, kdy musíte v této zemi zapojit logiku, a to je velmi, velmi frustrující."

Hurá.

Právě přijeli a ona už urazila Rusko. Neříkám, že Rusko nemá svobodu tisku, ale je to jen svoboda chválit Putina a jeho zemi. Cokoliv, co se podobá kritice, není v Rusku bráno tak laskavě jako v našich západních bezbožných dystopiích. Také netvrdím, že ruští úředníci navštívili pana a paní Dumbassovy, aby jim připomněli, kde jsou, ale poukážu na to, že táta okamžitě zveřejnil video, ve kterém říká, že se paní Dumbassová spletla.

V tomto videu zopakoval, že ne, Rusko je opravdu, opravdu skvělé (prosím, nevyhazujte mě z okna) a mluvil o tom, že doufá, že se problém s bankou vyřeší. Komentátoři si nebyli tak jistí ani laskaví. Poukázali na to, že banka pravděpodobně nikdy neuvolní své prostředky a je pravděpodobnější, že dotyčný bude uznán za zahraničního agenta.

V tuto chvíli si nejsem jistý, jestli jeho farmářská práce vyjde. Měl jít cestou Tary Readeové a souhlasit s tím, že bude použit jako nástroj ruských státních médií. Chci říct, že pokud se chcete stát zrádcem, jděte do toho naplno.

Jsem ochoten se vsadit, že život v zemi, která toleruje homosexuály, by teď nemusel vypadat tak špatně. Jsem si jistý, že se rodina zoufale snaží rozdělit, a já jsem si vyhledal, jak těžké je opustit Rusko. Podle BBC je to stejné jako u ostatních Rusů – můžete odejít, "pokud máte peníze a nebyli jste povoláni do armády". Doufejme, že jen přišel o své peníze.

Vsadím se, že doma fňukali nad imigranty, kteří neznají jazyk, nemají peníze, očekávají, že jim vláda dá dům a práci, a kteří si stěžují, když nedostanou všechno, co chtějí.

