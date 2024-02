Krize na Blízkém východě: Lékaři bez hranic varují, že "v Gaze už není žádný zdravotní systém"

23. 2. 2024

Generální tajemník Lékařů bez hranic na brífinku pro OSN uvedl, že představa humanitární pomoci v Gaze "je iluze".



V Gaze už není žádný zdravotní systém, o kterém by se dalo mluvit, řekl generální tajemník MSF v Radě bezpečnosti OSN



Generální tajemník organizace Lékaři bez hranic (MSF) Chris Lockyear ve čtvrtek v Radě bezpečnosti OSN konstatoval, že "v Gaze nezůstal žádný zdravotnický systém, o kterém by se dalo mluvit", a že "humanitární pomoc v Gaze je dnes iluzí".



"Máme strach. Naše týmy jsou nadmíru vyčerpané,' řekl generální tajemník Lékařů bez hranic Chris Lockyear ve čtvrtek na briefingu o Gaze pro Radu bezpečnosti OSN.



Lockyear řekl, že jde o "pohodlnou iluzi, která udržuje narativ, že tato válka je vedena v souladu s mezinárodními zákony". V souvislosti s chybějícím zdravotnickým systémem v Gaze Lockyear řekl:



V Gaze už není žádný zdravotnický systém, o kterém by se dalo mluvit. Izraelská armáda likviduje jednu nemocnici za druhou. To, co zůstalo, je tváří v tvář takovému krveprolití tak málo. Je to absurdní.



Jako výmluva se uvádí, že zdravotnická zařízení byla využívána k vojenským účelům, ale neviděli jsme o tom žádný nezávisle ověřený důkaz.



Za výjimečných okolností, kdy nemocnice ztratí svůj chráněný status, se musí jakýkoli útok řídit zásadami přiměřenosti a opatrnosti. Místo dodržování mezinárodního práva jsme svědky systematického zneškodňování nemocnic. Tím se celý zdravotnický systém stal nefunkčním."



"V #Gáze už není žádný zdravotnický systém, o kterém by se dalo mluvit. Izraelská armáda likviduje jednu nemocnici za druhou. To, co zůstalo, je tváří v tvář takovému krveprolití tak málo."





Popsal, jak byla mezinárodní zdravotnická humanitární organizace od 7. října nucena evakuovat devět různých zdravotnických zařízení. Nemocnice Nasser byla podle něj před týdnem napadena a zdravotnický personál byl nucen odejít, a to navzdory "opakovaným ujištěním, že mohou zůstat a pokračovat v péči o pacienty".



Lockyear uvedl:



Tyto nevybíravé útoky, stejně jako typy zbraní a munice používané v hustě obydlených oblastech, zabily desítky tisíc lidí a další tisíce zmrzačily.



Naši pacienti mají katastrofální zranění, amputace, rozdrcené končetiny a těžké popáleniny. Potřebují sofistikovanou péči. Potřebují dlouhou a intenzivní rehabilitaci. Lékaři nemohou tato zranění léčit na bojišti nebo v popelu zničených nemocnic.



Není dostatek nemocničních lůžek, dostatek léků ani zásob. Chirurgům nezbývá než provádět amputace bez anestezie, a to i u dětí.



Našim chirurgům dochází základní gáza, aby zabránili vykrvácení svých pacientů. Jednou ji použijí, vymačkají krev, vyperou, sterilizují a znovu použijí pro dalšího pacienta."



"Máme strach," řekl Lockyear, který popsal týmy MSF jako "nadmíru vyčerpané". Na závěr svého brífinku vyzval obě strany k příměří: "Požadujeme ochranu slíbenou podle mezinárodního humanitárního práva. Požadujeme příměří od obou stran."

- Zdravotnická odnož libanonské militantní skupiny Hizballáh uvedla, že dva její členové byli zabiti při izraelském útoku na vesnici na jižní hranici v pátek časně ráno, informuje agentura AP.

Od 7. října, kdy začala válka mezi Izraelem a Hamásem, dochází na libanonsko-izraelské hranici ke každodenním přestřelkám mezi Hizballáhem a izraelskými jednotkami. Od té doby bylo zabito téměř 200 bojovníků Hizballáhu a nejméně 40 civilistů, uvádí agentura AP.





Od 7. října 2023 bylo při izraelských úderech v Gaze zabito nejméně 29 514 Palestinců a 69 616 jich bylo zraněno, uvedlo ve čtvrtečním prohlášení ministerstvo zdravotnictví Gazy, které je řízeno Hamásem.







Podle agentury AP ministr financí Bezalel Smotrich ve čtvrtečním prohlášení uvedl, že nová výstavba má být reakcí na smrtelný útok Palestinců u Jeruzaléma, který se odehrál dříve. Dodal, že diskuse vedoucí k rozhodnutí se zúčastnili premiér Benjamin Netanjahu a ministr obrany Joav Gallant.



Domy mají být postaveny v osadách Maale Adumim, Efrat a Kedar, uvedl Smotrich.



- Zpráva amerických zpravodajských služeb zpochybňuje izraelská tvrzení o propojení UNRWA a Hamásu.



Zpravodajská služba USA ve svém hodnocení izraelských tvrzení, že se zaměstnanci humanitární agentury OSN podíleli na útoku Hamásu 7. října, uvedla, že některá obvinění jsou věrohodná, i když je nelze nezávisle ověřit, a zároveň zpochybnila tvrzení o širších vazbách UNRWA na militantní skupiny.



Útok urychlil rozsáhlou izraelskou invazi do Gazy, při níž zahynulo na 30 000 Palestinců. Začátkem tohoto roku Izrael obvinil 12 zaměstnanců Agentury OSN pro pomoc a práci (UNRWA), že se na útocích ze 7. října podíleli společně s Hamásem. Rovněž uvedl, že 10 % všech pracovníků UNRWA je napojeno na Hamás.



Toto bombastické obvinění vedlo několik zemí, včetně USA, k přerušení financování agentury, která byla klíčovým prostředkem pro přísun pomoci do Gazy v době, která byla všeobecně označována za humanitární krizi.



Podle deníku Wall Street Journal zpráva zpravodajské služby, která byla zveřejněna minulý týden, s "nízkou mírou jistoty" vyhodnotila, že se útoku účastnila hrstka zaměstnanců, což naznačuje, že obvinění považuje za věrohodné, ačkoli nemůže nezávisle potvrdit jeho pravdivost.



- Podle BBC Verify Egypt za poslední týden postavil více než 3 km zdi. Rovněž uvedl, že došlo k "dalšímu vyčištění rozsáhlé oblasti u jeho [egyptské] hranice s Gazou".



Navázalo to na zprávy ze začátku tohoto měsíce, že Egypt začal podél své hranice s Gazou budovat uzavřenou oblast obehnanou vysokou betonovou zdí, která je zřejmě určena pro Palestince prchající před hrozícím izraelským útokem na jižní město Rafáh.



Egypt, který popřel, že by takové přípravy prováděl, opakovaně bil na poplach kvůli možnosti, že by izraelská ničivá ofenzíva v Gaze mohla Palestince přesunout na Sinaj, což by podle Káhiry bylo zcela nepřijatelné, a opakoval varování arabských států, jako je Jordánsko.



BBC ve své zprávě uvedla, že "úřady v egyptské provincii Severní Sinaj vydaly prohlášení, v němž se uvádí, že "ozbrojené síly zřizují logistickou oblast pro příjem pomoci pro Gazu", aby ulehčily přetíženým silnicím v blízkosti hranic". Dodala, že místní guvernér uvedl, že v oblasti se připravují "čekárny pro nákladní automobily, zabezpečené sklady, administrativní kanceláře a ubytování pro řidiče".



Podle BBC pracovnice britské charitativní organizace, která se podílí na humanitárním úsilí v Gaze, řekla britské veřejnoprávní televizi, že "nikdy neviděla rozsáhlé vyklízení půdy" pro takové logistické centrum a že o žádném takovém plánu nevědí.



- Experti OSN sdělují, že se setkali s "důvěryhodnými obviněními", že palestinské ženy a dívky byly v izraelském vězení vystaveny sexuálním útokům, včetně znásilnění, a vyzývají k úplnému vyšetření.



Skupina odborníků uvedla, že existují důkazy o nejméně dvou případech znásilnění, vedle dalších případů sexuálního ponižování a vyhrožování znásilněním. Reem Alsalem, zvláštní zpravodajka OSN pro násilí na ženách a dívkách, uvedla, že skutečný rozsah sexuálního násilí může být podstatně vyšší.



"Možná se ještě dlouho nedozvíme, jaký je skutečný počet obětí," uvedla Alsalemová, kterou Rada OSN pro lidská práva (UNHRC) jmenovala zvláštní zpravodajkou v roce 2021.



Poznamenala, že zdrženlivost při oznamování sexuálních útoků je běžná kvůli obavám z odvety vůči obětem. Uvedla, že v rámci vlny zadržování palestinských žen a dívek po vypuknutí izraelsko-hamasácké války 7. října dochází v izraelských zadržovacích centrech ke stále tolerantnějšímu přístupu k sexuálním útokům.



- Útoky jemenských povstalců Húsíů na obchodní lodě v Rudém moři způsobily prudký nárůst pojistného, což ještě zvýšilo náklady, které jsou již tak napjaté kvůli rostoucím nákladním sazbám a delším alternativním obchodním trasám, informuje agentura AFP.



Podle údajů MMF se námořní kontejnerová doprava v roce 2024 zatím propadla téměř o třetinu ve srovnání s předchozím rokem.



Íránem podporovaní Húsíové tvrdí, že útoky jsou solidární s Palestinci v Gaze během konfliktu mezi Izraelem a Hamásem.



- Zásah bezpilotního letounu na Západním břehu Jordánu zabil militanta plánujícího útok, tvrdí izraelská armáda



Izraelská armáda v pátek uvedla, že palestinský ozbrojenec, který se chystal provést střelecký útok, byl o den dříve zabit při útoku bezpilotního letounu v okupovaném městě Dženin na Západním břehu Jordánu, informuje agentura Agence France-Presse (AFP).



Jásir Hanun ze skupiny Islámský džihád byl již dříve zadržen za účast na "vojenských aktivitách teroristické organizace", uvedla armáda ve svém prohlášení. Obyvatel uprchlického tábora Jenin "byl zlikvidován, když byl na cestě k provedení dalšího střeleckého útoku," uvádí se v prohlášení bez dalších podrobností.



Jeden ze svědků uvedl, že po čtvrtečním zásahu explodovaly zbraně v autě.



Palestinská tisková agentura Wafa uvedla, že při zásahu byli zabiti dva lidé a čtyři další byli zraněni. Na záběrech agentury AFP bylo vidět auto, které bylo po zásahu silně popálené, jeho střecha byla roztržená jako od otvíráku na konzervy.



Usayd Shelbi, který byl svědkem zásahu, řekl agentuře AFP, že auto zasáhly "dvě po sobě jdoucí střely". "Situace byla nebezpečná. Zbraně v autě vybuchovaly," řekl.



K útoku bezpilotního letounu v Džanínu došlo poté, co ve čtvrtek tři palestinští ozbrojenci zahájili palbu na auta na přeplněné dálnici na Západním břehu Jordánu poblíž židovské osady, přičemž zabili jednoho Izraelce a osm dalších zranili.



- Hamás uvedl, že jeho politický vůdce Ismail Haníja opustil Egypt poté, co jednal s egyptskými představiteli o možném příměří v pásmu Gazy a výměně rukojmích držených militanty za Palestince vězněné v Izraeli, informovala agentura Associated Press (AP).



Zdá se, že mezinárodní úsilí o zprostředkování příměří v Gaze získalo nový impuls, když Bílý dům uvedl, že rozhovory "probíhají dobře".



Ve čtvrtek jednal vyslanec Bílého domu pro Blízký východ Brett McGurk s izraelskými představiteli.



"Podle prvních náznaků, které jsme od Bretta dostali, se tyto rozhovory vyvíjejí dobře," uvedl mluvčí Bílého domu John Kirby.



- Izraelští představitelé uvedli, že chtějí pro správu Gazy využít místní správce bez vazeb na Hamás nebo palestinskou samosprávu a že tento systém v malém měřítku vyzkouší, jakmile se "přihlásí ti správní lidé".



- Vedoucí humanitárních subjektů OSN a světových nevládních organizací ve společné výzvě prosili světové lídry, aby pomohli zabránit dalšímu zhoršování krize v Gaze. Vedoucí představitelé Meziagenturního stálého výboru (IASC), koordinačního orgánu světových humanitárních organizací, vydali ve středu prohlášení, v němž uvedli, že "civilisté v Gaze jsou v extrémním nebezpečí, zatímco svět tomu přihlíží". Vyjmenovalo deset požadavků, "aby se zabránilo ještě horší katastrofě".



- Pokus OSN doručit během sedmi dnů deset konvojů s potravinovou pomocí do severní části Gazy byl počátkem tohoto týdne pozastaven poté, co byly nákladní vozy vypleněny davy lidí, jeden řidič byl zbit a uprostřed chaotických scén byla hlášena střelba. "Ve většině případů, kdy jsou potraviny odebírány přímo z konvojů, je to z naprostého zoufalství, kdy je lidé dokonce jedí na místě," uvedl Jonathan Fowler, mluvčí Agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA).



- Při čtvrteční střelbě na kontrolním stanovišti na dálnici na Západním břehu Jordánu, kde ozbrojenci zahájili palbu na auta v ranní dopravní špičce, byl zabit dvacetiletý Izraelec. Podle agentury AP bylo zraněno dalších pět osob, včetně těhotné ženy - některé jiné tiskové agentury uvádějí počet zraněných na osm. Bezpečnostní síly dva z ozbrojenců zabily a třetího zadržely, uvedla policie.



- Ministři zahraničí 26 evropských zemí ve čtvrtek vyzvali k přerušení bojů vedoucímu k delšímu příměří. Vyzvali Izrael, aby v Rafáhu nepodnikal vojenské akce, "které by zhoršily již tak katastrofální humanitární situaci".



- Japonsko mělo silná slova na adresu Izraele v úvodu svého ústního podání u Mezinárodního soudního dvora v Haagu, který dnes vyslechne další argumenty v případu "právních důsledků vyplývajících z politiky a postupů Izraele na okupovaném palestinském území, včetně východního Jeruzaléma". Japonský právní tým uvedl, že "žádné zemi nesmí být dovoleno stát nad zákonem", a argumentoval, že "Izrael jedná a bylo mu dovoleno jednat v naprostém rozporu s mezinárodním právem".





