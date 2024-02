"Byla to poprava". Jak Izraelci nesmyslně zastřelili šestnáctiletého chlapce

23. 2. 2024

Šestnáctiletý Nihal Abu Ayash byl stým palestinským dítětem, které bylo na Západním břehu Jordánu zabito od útoku Hamásu 7. října



Nihal Abu Ayash měl na sobě fotbalový úbor a nesl školní tašku, když byl střelen do hlavy a zabit poté, co izraelské síly zahájily palbu ve městě Beit Ummar na Západním břehu Jordánu.



První kulka údajně zasáhla šestnáctiletého chlapce do nohy. Podle školákovy rodiny se zhroutil, a když se snažil vstát, byl podruhé střelen do hlavy.



Obklopen truchlícími v rodinném domě v Bejt Ummaru dvaašedesátiletý muž dodal: "Nemohu se z toho zotavit. Ta bolest mě neopustí. Šok a zkáza mě neopustí."



Podle skupiny na ochranu lidských práv Defence for Children International - Palestine (DCIP) byl Nihal stým palestinským dítětem, které bylo zabito na okupovaném Západním břehu Jordánu od útoku Hamásu na Izrael 7. října.



Nihal byl chytrý student, který snil o studiu sportu na univerzitě a o tom, že se stane profesionálním fotbalistou. Byl to talentovaný brankář a již hrál za fotbalový klub Bejt Ummar.



Jeho rodiče se jen těžko vyrovnávají se ztrátou prvorozeného syna. Jeho matka, 47letá Hanan, nebyla schopna mluvit ani jíst a otec odmítal opustit rodinný dům, kde trávil hodiny svíraje synovy fotbalové kopačky. Nejmladší z Nihalových čtyř sourozenců, třináctiletý Mahmúd, začal koktat od chvíle, kdy byl minulý týden svědkem vraždy svého bratra.



Rodina uvedla, že tragédie se odehrála, když 14. února kolem půl jedné odpoledne vjely izraelské síly v obrněných vozidlech do centra Bejt Ummaru. Zablokovaly silnice ve městě a zabránily některým lidem dostat se do svých domovů.



Abu Ayash uvedl, že zavolal svému synovi, aby počkal u nedalekého rodinného domu, dokud se vojáci nestáhnou. Nihal a Mahmúd, kteří právě vyšli ze školy, šli k tetě.



"O několik minut později mi volala dcera, že jí řekli, že Nihal je zraněný. Než jsem dorazila do nemocnice, kam syna odvezli, v mešitě oznámili, že byl zabit."



Ayed Abu Eqtaish, programový ředitel DCIP, který střelbu zdokumentoval, uvedl, že mezi Palestinci a izraelskými vojáky, kteří zaujali pozice i na střechách budov, vypukly "konfrontace". Izraelské síly údajně na napětí reagovaly zahájením palby.



Mahmúd uvedl, že viděl, jak byl jeho bratr zabit odstřelovačem. Nihal se šel podívat, co se děje: "Mysleli jsme si, že armáda odešla. Šel jsem za ním. Ale ve chvíli, kdy jsme se ocitli na ulici, armáda se nám postavila tváří v tvář. Chtěli jsme utéct, ale armáda byla blízko.



Střelili Nihala do nohy a on upadl. Šel jsem ho zvednout, abych ho zachránil, ale ostatní lidé mě stáhli zpátky. Další člověk se mu snažil pomoci a byl postřelen do nohy. Nihal se pokusil vstát, ale střelili ho do hlavy, když ještě ležel na podlaze."



Nihal byl převezen do zdravotnického střediska ve městě a poté byl převezen do nemocnice al-Ahli v Hebronu. Lékařská zpráva potvrdila, že kulka pronikla do pravé části jeho hlavy a že byl ve čtyři hodiny odpoledne prohlášen za mrtvého.



Abú Ajáš se brání slzám: "Kéž by ten, kdo zastřelil mého syna, mohl být na mém místě. Zeptal bych se ho: "Jaké to je ztratit syna?".



Podle DCIP bylo toho dne zraněno více než deset Palestinců. Abu Eqtaish uvedl, že DCIP není schopen potvrdit, zda se Nihal účastnil střetů, které údajně zahrnovaly i házení kamenů, ale zdůraznil: "Ať už se účastnil, nebo ne, nepředstavoval žádnou hrozbu pro životy izraelských vojáků, kteří byli uvnitř svých tanků." Nihalova rodina trvána tom, že se do protestů nezapojil.



Podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí dosáhlo násilí na okupovaném Západním břehu Jordánu v roce 2023 rekordní úrovně. Uvedl, že od 7. října bylo zabito 394 Palestinců, včetně 100 dětí.



Izraelská ofenziva v Gaze zabila 29 410 lidí. Válku, která trvá již pátý měsíc, vyvolal bezprecedentní útok Hamásu ze 7. října, při němž bylo zabito 1 200 lidí a dalších 250 uneseno.



Abu Ayash řekl, že chce, aby lidé, kteří zabili jeho syna, byli pohnáni k odpovědnosti. "Jsem na armádu tak rozzlobený, že mi zabila syna," řekl. "Chci, aby ti, kdo jsou za to zodpovědní, byli postaveni před soud, chci, aby se zodpovídali jako každý jiný, kdo spáchá zločin. Nihalovi bylo šestnáct let, co udělal, že ho zastřelili, že ho popravili?" dodal.





Izraelské obranné síly odkázaly všechny dotazy na pohraniční policii, která na žádost o komentář nereagovala.







Zdroj v angličtině ZDE

