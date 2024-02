Zelenskyj poprvé uvedl počet zabitých ukrajinských vojáků: 31 000

26. 2. 2024

Ukrajinský prezident také přiznává, že v rozhodující době války s Ruskem chybí západní zbraně



Volodymyr Zelenskyj poprvé uvedl počet mrtvých na ukrajinském bojišti ve válce s Ruskem, přiznal, že bylo zabito 31 000 vojáků, a řekl, že rok 2024 bude pro výsledek konfliktu rozhodující.



V projevu v Kyjevě den po dvouletém výročí invaze Vladimira Putina ukrajinský prezident řekl, že věří, že jeho země zvítězí navzdory nedávným vojenským neúspěchům. Připustil, že západních zbraní je nedostatek a jsou klíčové v době, kdy nad jeho jednotkami má Rusko obrovskou převahu munice.



Zelenskyj odmítl sdělit, kolik ukrajinských příslušníků ozbrojených sil bylo zraněno, s tím, že takové podrobnosti by mohly pomoci Moskvě, ale že západní odhady počtu mrtvých Ukrajinců jsou příliš vysoké. Američtí představitelé hovoří o 70 000 zabitých a 120 000 zraněných vojácích.



"Není to 300 000 ani 150 000. TKaždá oběť pro nás hodně znamená," řekl Zelenskyj. Počet ruských mrtvých odhadl na 180 000 a uvedl, že ruské ztráty činí 500 000 včetně zraněných. Putina a Rusko označil za "kruh nelidí". Dodal, že Kreml zavraždil vůdce ruské opozice Alexeje Navalného.



Republikáni ve Sněmovně reprezentantů ve Washingtonu již čtyři měsíce blokují balík vojenské a hospodářské pomoci Kyjevu ve výši 61 miliard dolarů. Zelenskyj uvedl, že doufá, že americký Kongres brzy schválí tento balík pomoci, který zahrnuje nutně potřebnou výměnu raket protivzdušné obrany používaných k ochraně Kyjeva a dalších měst.



"Jsem si jistý, že dojde k pozitivnímu rozhodnutí. V opačném případě mě to nechá na pochybách, v jakém světě to žijeme," řekl Zelenskyj a zdůraznil, že téměř všechny peníze byly vydány uvnitř USA u výrobců zbraní. "Počítáme s podporou Kongresu," dodal.



Zelenskyj označil rok 2024 za "bod obratu" a uvedl, že klíčovým faktorem bude výsledek listopadových prezidentských voleb v USA. Pokud Donald Trump vyhraje druhé funkční období, očekává se, že pomoc Kyjevu zastaví. "Tento rok určí formát ukončení války," řekl Zelenskyj.



Země EU se snaží zvýšit diplomatickou a vojenskou podporu Ukrajině. Francouzský prezident Emmanuel Macron bude v pondělí hostit evropské politiky na konferenci. Pro účastníky to bude příležitost "potvrdit své odhodlání" porazit agresivní válku Ruska, uvedlo francouzské předsednictví.



Konference se zúčastní německý kancléř Olaf Scholz, polský prezident Andrzej Duda a také britský ministr zahraničí David Cameron. Zelenskyj bude přítomen prostřednictvím videa. V neděli uvedl, že požádal Macrona, aby Ukrajině poskytl stíhačky Mirage.



Kyjev také chce, aby mu Berlín dodal svůj raketový systém dlouhého doletu Taurus, který by zasahoval ruské cíle mimo frontovou linii. Scholzova vláda se k tomu zatím staví odmítavě. Zelenskyj řekl, že chápe, že Berlín čeká, až se Washington ujme vedení, jako to udělal dříve v případě dodávek bojových tanků.





Zelenskyj odmítl uvést podrobnosti o systému dlouhého dosahu Storm Shadow, který Británie darovala v loňském roce.

Zelenskyj působil během tiskové konference optimisticky. Mluvil převážně ukrajinsky, občas oslovil novináře anglicky.







Popřel, že by jeho země čelila "nejslabšímu okamžiku", a uvedl, že první měsíce invaze, kdy ruské síly ohrožovaly Kyjev, byly horší.



Připustil, že březen a duben budou "obtížné", a předpověděl, že Moskva pravděpodobně zahájí velkou ofenzívu v květnu. Pokud by Ukrajina měla k dispozici správné zbraně, mohla by také podniknout protiútok. Dodatečných 10 amerických systémů Patriot by podle něj radikálně změnilo situaci a umožnilo Ukrajině bránit svou dlouhou frontovou linii.



Zelenskyj odmítl sdělit, proč nedávno propustil svého vrchního velitele Valerije Zalužného. "Je to interní záležitost," řekl. Změna ve vedení armády souvisela s "novým plánem". Podle něj bylo kvůli úniku informací připraveno několik různých verzí.







Uvedl, že se brzy uskuteční mírový summit ve Švýcarsku a později další setkání na "jiném kontinentu". Je nepravděpodobné, že by se ho zúčastnilo Rusko. Kreml tvrdí, že čtyři ukrajinské provincie na jihu a východě - včetně některých území, která nekontroluje - jsou nyní ruské a že Ukrajina musí přijmout "novou realitu".Rusko zahájilo protiofenzívu na východě země loni v říjnu a od té doby jeho jednotky pomalu postupují vpřed. Zelenskyj uvedl, že jeho velitelé často přijímali rozhodnutí opustit zničené vesnice o "10 až 15 budovách", aby zachránili životy svých mužů. Rusko podle něj dosud neuskutečnilo žádný strategický průlom.