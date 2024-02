Uniklá ruská vojenská dokumentace odhaluje kritéria pro jaderný úder

29. 2. 2024

Doktrína pro taktické jaderné zbraně je v ruské armádě nastíněná ve výcvikových scénářích pro invazi z Číny



Síly Vladimira Putina nacvičovaly použití taktických jaderných zbraní na v rané fázi konfliktu s velkou světovou mocností, vyplývá z uniklé ruské vojenské dokumentace, která obsahuje výcvikové scénáře pro invazi z ČÍny, píše Financial Times.



Utajované dokumenty popisují prahovou hodnotu pro použití taktických jaderných zbraní, který je nižší, než Rusko kdy veřejně přiznalo, .



Dokumentace se skládá z 29 tajných ruských vojenských spisů, které byly vypracovány v období mezi rokem 2008 až 2014, včetně scénářů pro válečné hry a prezentací pro námořní důstojníky, které pojednávají o zásadách činnosti pro použití jaderných zbraní. Utajované dokumenty popisují prahovou hodnotu pro použití taktických jaderných zbraní, který je nižší, než Rusko kdy veřejně přiznalo, .





Kritéria pro možnou jadernou reakci sahají od vpádu nepřítele na ruské území až po specifičtější spouštěcí faktory, jako je zničení 20 % ruských strategických balistických raketových ponorek.





"Je to poprvé, co jsme se setkali s takovými dokumenty ve veřejé doméně," řekl Alexander Gabujev, ředitel Carnegieho institutu Russia Eurasia Center v Berlíně. Dodal: "Ukazují, že operační limit pro použití jaderných zbraní je poměrně nízký, pokud požadovaný výsledek nelze dosáhnout konvenčními prostředky."









Ačkoli jsou spisy staré 10 a více let, odborníci tvrdí, že jsou stále relevantní pro současnou ruskou vojenskou doktrínu.





V následujících letech Rusko a Čína prohloubily své partnerství, zejména od nástupu Si Ťin-pchinga k moci v Pekingu v roce 2012. Válka na Ukrajině upevnila postavení Ruska jako slabšího partnera ve vzájemných vztazích a Čína poskytla Moskvě důležité ekonomické zázemí a pomohla tak odvrátit západní sankce.





Samostatná školící prezentace pro námořní důstojníky, která nesouvisí s válečnými hrami o Číně, uvádí širší kritéria pro případný jaderný úder, včetně nepřátelského vylodění na ruském území, porážky jednotek odpovědných za zabezpečení pohraničních oblastí nebo bezprostředně hrozící nepřátelský útok. s použitím konvenčních zbraní.





V prezentacích je prahová hodnota shrnuta jako kombinace faktorů, kdy ztráty utrpěné ruskými silami "by nezvratně vedly k jejich selhání".





Mezi další možné podmínky patří zničení 20 % ruských strategických balistických ponorek, 30 % ruských jaderných raket, tři nebo více křižníků, tři letiště nebo současný zásah hlavních a záložních pobřežních velitelských center.







Očekává se, že ruská armáda bude rovněž schopna použít taktické jaderné zbraně pro širokou škálu cílů, včetně "zadržení států od použití agrese [...] nebo eskalaci vojenských konfliktů", "zastavení agrese", zabránění ztrátě bitev nebo území ruskými silami, a "zefektivnění" ruského námořnictva.



Putin loni v červnu uvedl, že se cítí "negativně", pokud jde o použití taktických jaderných úderů, ale poté se pochlubil, že Rusko má větší nestrategický arzenál než země NATO. "Ať jdou do háje, víte, jak se říká," řekl Putin. USA odhadují, že Rusko má nejméně 2 000 takových zbraní.





Putin loni uvedl, že ruská jaderná doktrína připouští dva možné prahy pro použití jaderných zbraní: odvetný úder proti prvnímu jadernému úderu nepřítele a v případě, že "je ohrožena samotná existence Ruska jako státu, a to i v případě použití konvenčních zbraní".





Sám Putin však dodal, že ani jedno z těchto kritérií nebude pravděpodobně splněno, a odmítl veřejné výzvy zastánců tvrdé linie ke snížení tohoto prahu.





Materiály jsou zaměřeny na výcvik ruských jednotek pro situace, kdy by země mohla chtít mít možnost použít jaderné zbraně, uvedl Jack Watling, vedoucí výzkumný pracovník pro pozemní válku v britském Royal United Services Institute, spíše než aby stanovil pravidla pro jejich použití.





"Na této úrovni je požadavek, aby jednotky udržely - v průběhu konfliktu - věrohodnou možnost pro politiky použít jaderné zbraně.



Zatímco se Moskva po válečných hrách sblížila s Pekingem a přesunula své síly z východu na Ukrajinu, pokračovala v budování své východní obrany. "Rusko pokračuje v posilování a cvičení svých raket s jadernými zbraněmi na Dálném východě poblíž hranic s Čínou," uvedl William Alberque, ředitel pro strategii, technologie a kontrolu zbrojení v Mezinárodním institutu pro strategická studia. "Mnoho z těchto systémů má dolet pouze k zasažení Číny."



Rusko se stále chová v souladu s "teorií použití" jaderných zbraní uvedenou v dokumentech, řekl Alberque. "Nemáme zásadní přehodnocení," řekl a dodal, že Rusko se pravděpodobně obává, že by se Čína mohla snažit využít toho, že Moskva "se nesoustřeďuje" a "vytlačit Rusy ze Střední Asie".





Dokumenty odrážejí vzorce pozorované při cvičeních ruské armády konaných pravidelně před Putinovou invazi na Ukrajinu v roce 2022 i během ní. Alberque, který dříve pracoval pro NATO a pro americké ministerstvo obrany na kontrole zbrojení, poukázal na příklady ruských cvičení, která se konala v červnu a listopadu loňského roku s použitím jaderných zbraní Iskander ve dvou regionech sousedících s Čínou.





Zatímco ruský prezident má výhradní pravomoc zahájit první taktický jaderný úder, nízký práh pro použití taktických jaderných zbraní stanovený v dokumentech odpovídá doktríně, kterou někteří západní pozorovatelé označují jako "doktrínu taktického jaderného úderu", "eskalace k deeskalaci".



Podle této strategie by taktická zbraň mohla být použita ve snaze zabránit tomu, aby se Rusko zapletlo do rozsáhlé války, zejména do války, do níž by mohly zasáhnout USA. Pomocí takzvaného "vyvolání strachu" by se Moskva snažila ukončit konflikt za vlastních podmínek tím, že by šokovala amerického

protivníka včasným použitím malé jaderné zbraně - nebo si zajistila urovnání konfliktu hrozbou, že tak učiní.

Ukrajinští představitelé tvrdili, že Putinovy jaderné hrozby přesvědčily USA a další spojence, aby Kyjev nevyzbrojovali rozhodněji na počátku konfliktu, kdy pokročilé zbraně NATO mohly zvrátit průběh konfliktu ve prospěch Ukrajiny.



Alberque uvedl, že Rusko by pravděpodobně mělo vyšší práh pro použití taktických jaderných zbraní proti Ukrajině, která nemá své vlastní jaderný potenciál nebo schopnost zahájit pozemní invazi stejného rozsahu, než proti Číně nebo USA.







Ruští představitelé se domnívají, že zatímco jaderný úder proti Číně nebo USA by mohl být "vystřízlivěním", jaderný úder na Ukrajinu by byl pravděpodobně eskalovat konflikt a vést k přímému zásahu ze strany USA nebo Spojeného království, uvedl Alberque. "To je to poslední, co si Putin přeje."







Ruské taktické jaderné zbraně, které mohou být pozemní nebo odpalované z moře nebo z letadel, jsou určeny pro omezené použití na bojišti v Evropě a Asii, na rozdíl od větších "strategických" jaderných zbraní, které jsou určeny pro bojové nasazení v Evropě a Asii a k zasažení USA. Moderní taktické hlavice dokáží uvolnit podstatně více energie než zbraně svržené na Nagasaki a Hirošimu v roce 1945.Obranné plány odhalují hluboce zakořeněné podezření vůči Číně mezi moskevskou bezpečnostní elitou i v době, kdy Putin začal s Čínou uzavírat spojenectví s Pekingem, které již v roce 2001 zahrnovalo zákaz prvního jaderného úderu.Přesto i když se obě země sblížily, z výcvikových materiálů vyplývá, že ruský východní vojenský okruh nacvičoval několik scénářů. představujících čínskou invazi.Cvičení nabízejí vzácný pohled na to, jak Rusko nahlíží na své jaderné zbraně jako základní kámen své obranné politiky - a jak cvičí své síly, aby bylo schopno provést první jaderný úder na některém bojišti.Jedno cvičení, které nastiňuje hypotetický útok ze strany Číny, uvádí, že Rusko pro účely válečné hry nazýváno "Severní federace", by mohlo odpovědět taktickým jaderným úderem, aby zastavilo "Jih".od postupu druhé vlny invazních sil.