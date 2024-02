Channel 4 News: Izraelci nic nevědí o masovém zabíjení civilistů a hladomoru v Gaze: Izraelská televize o tom neinformuje

28. 2. 2024

čas čtení 2 minuty

Moderátor, Channel 4 News, úterý 27. února 2024, 19 hodin: Izrael i Hamás bagatelizovaly návrh amerického prezidenta, že by příměří v Gaze mohlo být uzavřeno do příštího týdne. Joe Biden se tak vyjádřil v předvečer primárních voleb v Michiganu, kde je pod tlakem velkého počtu arabských Američanů kvůli své podpoře Izraele, Mezitím v Gaze hrozí hladomor a mezi 2,3 miliony lidí uvězněných v Gaze se nadále šíří nemoci. Přepojíme se nyní živě k naší mezinárodní redaktorce Lindsey Hilsumové, která je v Tiberu na severu Izraele. Lindsey.





Reportérka: Navrhované čtyřicetidenní příměří, no, začínáme se o něm dozvídat další podrobnosti. Jde o to, že by mělo být propuštěno 40 rukojmích, dětí žen, nemocných lidí výměnou za možná 300 palestinských vězňů a že by se někteří Gazané mohli vrátit na sever, kam v tuto chvíli nesmějí.





A mnohem víc humanitární pomoci. 300 až 500 kamionů. Ale i když se tyto podrobnosti objevily, Hamás, Katařané a Netanjahu odmítli myšlenku, že to bude rychlé nebo snadné. Netanjahu řekl, že stále usiluje o úplné vítězství, což přišlo po poněkud optimistickém výroku prezidenta Bidena, jejíž okolnosti v newyorské zmrzlinárně mohly vypadat pro hladovějící v Gaze poněkud nesourodě:









Joe Biden: "No, doufám, že do konce víkendu, tedy alespoň do konce víkendu. Můj bezpečnostní poradce mi říká, že jsme blízko. Jsme blízko a ještě jsme neskončili. Doufám, že do příštího pondělí dosáhneme příměří."





Moderátor: Jaké jsou tedy nejnovější zprávy z Gazy, Lindsey?





Reportérka: Poslední zprávy, Kierane, jsou zoufalství, hlad, hlad, nemoci. Spojené arabské emiráty, Jordánsko, dokonce i Francie, různé země teď shazují letecky jídlo a další zásoby, a když tyhle shozy přicházejí, je to prostě mimořádné. Je to strašné. Některé z těch zásob spadly do moře. Lidi prostě je spěchali vylovit, protože mají strašný hlad a jejich děti mají strašný hlad.





Ale víte, jedna z věcí, která mě tady v Izraeli opravdu zaráží, je, že lidé tady nic z toho nevidí. Nevidí ty scény zoufalství.





Televize neukazuje to, co vidíme v televizi v Británii a v Evropě, dokonce i v Americe, prostě buď vědomě, nebo nevědomky nevnímají to strašné utrpení, které se děje v Gaze, protože to je v Gaze, ti hladoví lidé, lidé, kteří jsou stále více nemocní a zoufale potřebují lékařské zásoby. Pro ně toto příměří nemůže přijít dost brzy.







Zdroj v angličtině ZDE (od minuty 16.44)

0