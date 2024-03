Gaza: V nemocnici Kamal Adwan právě umírá holčička hladem

2. 3. 2024

čas čtení 10 minut

Gaza: V nemocnici Kamal Adwan právě umírá holčička hladem, upozorňuje novinářský server Gaza Genocide: International Journalists, a uvádí telefonní číslo lékaře, který se o ni stará.



Tým OSN, který navštívil nemocnici al-Šifa v Gaze, zjistil po čtvrtečním útoku mnoho střelných zranění, uvedl mluvčí šéfa OSN Antonia Guterrese; USA "usilovně pracují" na dohodě o příměří, říká prezident



- Za posledních 24 hodin bylo při izraelských úderech zabito 92 Palestinců, uvádí ministerstvo zdravotnictví



Podle nejnovějších údajů ministerstva zdravotnictví Gazy, které je řízeno Hamásem, bylo za posledních 24 hodin při izraelských úderech zabito 92 Palestinců a 156 jich bylo zraněno.



Podle tohoto prohlášení bylo od 7. října při izraelských úderech na Gazu zabito nejméně 30 320 Palestinců a 71 533 jich bylo zraněno.



- Izraelský úder zabil v Libanonu tři bojovníky Hizballáhu



Izraelský bezpilotní letoun v sobotu zabil tři bojovníky Hizballáhu v jižním Libanonu, informuje agentura Reuters s odvoláním na bezpečnostní zdroje v Libanonu.



Muži zahynuli, když bylo na pobřežní silnici poblíž města Naqoura zaměřeno auto, ve kterém se nacházeli, uvedly zdroje. Izraelská armáda uvedla, že zprávy o incidentu prověřuje.



Izraelské údery od října zabily v Libanonu více než 200 bojovníků Hizballáhu a 50 civilistů, zatímco při útocích z Libanonu do Izraele zahynul tucet izraelských vojáků a pět civilistů. Desetitisíce Izraelců a Libanonců uprchly z vesnic na obou stranách hranice.



Hizballáh je stejně jako palestinská islamistická skupina Hamás spojencem Íránu. Tvrdí, že jeho kampaň na hranicích má za cíl podpořit Palestince pod izraelskou palbou v pásmu Gazy.



Hizballáh tento týden signalizoval, že zastaví své útoky, pokud se izraelská ofenzíva v Gaze zastaví, ale je také připraven pokračovat v boji, pokud bude válka v Gaze pokračovat. V pátek Hizballáh oznámil smrt čtyř svých členů zabitých v Libanonu.



Izraelský ministr obrany Yoav Gallant minulou neděli naznačil, že Izrael plánuje v případě příměří v Gaze zvýšit útoky na Hizballáh, ale je otevřen diplomatické dohodě o stažení bojovníků Hizballáhu od hranic.



Dočasný libanonský premiér Nadžíb Mikátí ve čtvrtek agentuře Reuters řekl, že zastavení bojů v Gaze již příští týden by vyvolalo nepřímé rozhovory o ukončení bojů na hranici.



- Šéf Africké unie důrazně odsoudil "masové zabíjení Palestinců", kteří hledají humanitární pomoc



Šéf Africké unie Moussa Faki Mahamat v sobotu důrazně odsoudil "masové zabíjení Palestinců čekajících ve frontě na humanitární pomoc" a vyzval k mezinárodnímu vyšetřování poté, co po nájezdu na konvoj s humanitární pomocí v Gaze zemřely desítky lidí, informuje agentura AFP.



"Mahamat důrazně odsuzuje útok izraelských sil, který zabil a zranil více než 100 Palestinců usilujících o životně důležitou humanitární pomoc," uvedl blok v prohlášení datovaném v pátek, ale zveřejněném na X v sobotu.



"Předseda vyzývá k mezinárodnímu vyšetřování incidentu, aby byli pachatelé pohnáni k odpovědnosti," uvádí se v prohlášení a naléhá na "okamžité a bezpodmínečné příměří".



- Francouzský prezident Macron po střelbě na Palestince v Gaze vyzývá k "pravdě, spravedlnosti a dodržování mezinárodního práva".



Francouzský prezident Emmanuel Macron v pátek prohlásil, že ho rozzlobila střelba na více než 100 Palestinců hledajících humanitární pomoc v Gaze, a požadoval "pravdu a spravedlnost" ohledně role izraelských vojáků v tomto incidentu, informuje agentura Reuters.



Zdravotnické úřady v Gaze uvedly, že izraelské síly ve čtvrtek zastřelily více než 100 Palestinců, kteří čekali na dodávku pomoci, ale Izrael obvinil z úmrtí dav, který obklopil nákladní vozy s pomocí, a uvedl, že oběti byly ušlapány nebo přejety.



Izraelský představitel rovněž uvedl, že vojáci "v omezené míře" později stříleli na davy, které podle nich představovaly hrozbu. Odmítl počet obětí, který uvedly úřady v Gaze, ale sám žádný údaj neuvedl.



Macron ve svém příspěvku na Twitteru napsal:







"Hluboké rozhořčení nad záběry přicházejícími z Gazy, kde se izraelští vojáci zaměřili na civilisty. Vyjadřuji co nejostřejší odsouzení této střelby a vyzývám k pravdě, spravedlnosti a dodržování mezinárodního práva."

Činitel Světového potravinového programu varoval: "Pokud se nic nezmění, hrozí na severu Gazy hladomor."

Biden uvedl, že tento incident by mohl zkomplikovat jednání, ale v pátek nechtěl komentovat, co zdržuje dohodu.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Uvedl, že je nezbytné, aby bylo okamžitě zavedeno příměří ve válce.Macron rovněž napsal: "Situace v Gaze je strašná. Je třeba chránit veškeré civilní obyvatelstvo. Je třeba okamžitě zavést příměří, aby bylo možné distribuovat humanitární pomoc."Francouzská minsitryně zahraničí Stéphane Séjourné v pátečním projevu v rozhlasové stanici France Inter uvedla, že Paříž podpoří výzvu OSN k nezávislému vyšetřování."Humanitární situace je již několik týdnů katastrofální a to, co se stalo, je neomluvitelné a neospravedlnitelné. Izrael to musí slyšet a musí to přestat," řekla Séjourné pro France Inter."Postoupili jsme o krok dál, lidé se perou o jídlo a dochází k nepokojům. Slyšela jsem žádost generálního tajemníka OSN o zahájení nezávislého vyšetřování a Francie to podpoří," řekla Séjourné.Světoví lídři vyzvali k vyšetřování a příměří ve válce mezi Izraelem a Hamásem poté, co byly desítky zoufalých Palestinců zabity při spěchu konvoje s humanitární pomocí.Podle agentury AFP zahájili izraelští vojáci palbu ve chvíli, kdy se palestinští civilisté drali pro zásoby potravin během chaotické čtvrteční šarvátky, při níž podle ministerstva zdravotnictví území ovládaného Hamásem zahynulo ve městě Gaza více než 100 lidí.Izraelská armáda uvedla, že došlo k "tlačenici", když tisíce Palestinců obklíčily konvoj 38 nákladních aut s humanitární pomocí, což vedlo k desítkám mrtvých a zraněných, včetně několika přejetých. Izraelský zdroj připustil, že vojáci zahájili palbu na dav v domnění, že "představuje hrozbu".Ministerstvo zdravotnictví Gazy označilo akci za "masakr" a uvedlo, že bylo zabito 115 lidí a více než 750 jich bylo zraněno.Tým OSN, který v pátek navštívil některé ze zraněných v nemocnici al-Šifa ve městě Gaza, viděl "velké množství střelných zranění", uvedl mluvčí šéfa OSN Antónia Guterrese.Stephane Dujarric uvedla, že nemocnice přijala 70 mrtvých a ošetřila více než 700 zraněných, z nichž asi 200 tam bylo ještě v době návštěvy týmu..Mezitím americký prezident Joe Biden uvedl, že "doufá" v dohodu o příměří mezi Izraelem a Hamásem do muslimského svatého měsíce ramadánu - který začne 10. nebo 11. března -, ale tato dohoda stále není uzavřena."Doufám v to, stále na tom usilovně pracujeme," řekl ve Washingtonu o dohodě. "Ještě jsme se nedohodli."oznámil Biden, uprostřed varování OSN před hladomorem a po úmrtí potravinové pomoci. Páteční oznámení naznačuje, že americký prezident vzdal naději, že se mu v blízké budoucnosti podaří přesvědčit Izrael, aby při hrozbě masového hladomoru v celé Gaze koordinoval rozsáhlou pozemní pomoc.- Americká armáda zasáhla húsijskou raketu, která byla podle ní připravena k odpálení z húsijských oblastí v Jemenu směrem k Rudému moři. Americké ústřední velení v pátek prohlásilo, že raketa země-vzduch "představovala bezprostřední hrozbu pro americká letadla v regionu". Rovněž uvedlo, že Íránem podporovaní Húsíové v pozdních večerních hodinách odpálili do Rudého moře protilodní balistickou střelu, která nezpůsobila žádný dopad ani poškození plavidel.Toto tvrzení bylo uvedeno v prohlášení připisovaném mluvčímu jeho vojenského křídla, brigád Ezzedine al-Qassam.poté, co obě strany dospěly k dohodě, že experti jmenovaní EU budou moci provést audit způsobu, jakým agentura prověřuje své zaměstnance, aby identifikovala extremisty. Izrael obvinil 12 zaměstnanců UNRWA z účasti na útoku Hamásu na území Izraele 7. října. Měsíc po izraelských obviněních vyšetřovatelé OSN ještě nedospěli k závěru.Izrael rovněž zahájil nálety nad Libanonem.Došlo k zatýkání a některým věřícím byl odepřen vstup a byli nuceni se modlit mimo areál.Americký prezident Joe Biden v pátek prohlásil, že "doufá" v dohodu o příměří v izraelsko-hamasovském konfliktu do muslimského svatého měsíce ramadánu, ale dohoda stále není uzavřena.Agentura France-Presse (AFP) rovněž uvedla, že Biden na začátku tohoto týdne prohlásil, že očekává dohodu o šestitýdenním zastavení bojů mezi Izraelem a Hamásem do pondělí, ale postupně tento časový plán stáhl.Prezident již dříve v pátek oznámil, že USA brzy začnou shazovat leteckou pomoc do Gazy, den poté, co byly desítky zoufalých Palestinců zabity při spěchu konvoje s humanitární pomocí.