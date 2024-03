Česká velvyslankyně v Izraeli: Za všechno může Hamás. Skutečně?

Že se paní velvyslankyně nestydí.

Masovým vražděním v Gaze bohužel Izrael způsobil, že Palestinci, kteří Hamas nepodporovali, ho nyní silně podporují. Udělali byste to taky, kdyby vám vyvraždili rodinu. Budou-li Palestinci rozhodovat v demokratických volbách o své budoucnosti, zvolí Hamás. Může za to Netanjahu. (JČ)



Francesca Albanese, OSN: Jazan, ať odpočívá v pokoji, je jedním z mnoha palestinských dětí, které v Gaze umírají hlady. USA musí zastavit izraelský útok, a ne shazovat několik potravinových balíčků, které nemohou nahradit stovky kamionů, jimž Izrael denně brání ve vstupu do pásma.



Yazan, may he rest in peace, is one of the many Palestinian children who are starving to death in Gaza.

The US must stop Israel's assault rather than airdropping a few food packages which can't replace the hundreds of lorries that Israel prevents from entering the strip everyday https://t.co/xDNqdUzNez pic.twitter.com/FiABQLrSVU