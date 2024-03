Írán v roce 2023 popravil nejméně 834 lidí, tvrdí lidskoprávní organizace

6. 3. 2024

čas čtení 3 minuty

Írán loni popravil "ohromující" počet nejméně 834 lidí, což je nejvyšší počet od roku 2015, kdy v islámské republice prudce vzrostl počet trestů smrti, uvedly v úterý dvě lidskoprávní organizace. Írán loni popravil "ohromující" počet nejméně 834 lidí, což je nejvyšší počet od roku 2015, kdy v islámské republice prudce vzrostl počet trestů smrti, uvedly v úterý dvě lidskoprávní organizace.

Počet poprav, které Írán v posledních letech vykonal oběšením, vzrostl oproti roku 2022 o 43 procent.

Je to teprve podruhé za dvě desetiletí, kdy bylo zaznamenáno více než 800 poprav za rok, po 972 popravách v roce 2015, uvedly ve společné zprávě norské organizace Iran Human Rights (IHR) a pařížské organizace Together Against the Death Penalty.

Skupiny obvinily Írán, že používá trest smrti k šíření strachu ve společnosti v návaznosti na protesty, které vyvolala smrt Mahsy Amíníové v policejní vazbě v září 2022 a která otřásla úřady.

"Vyvolávání společenského strachu je jediný způsob, jak se režim může udržet u moci, a trest smrti je jeho nejdůležitějším nástrojem," uvedl ředitel IHR Mahmood Amiry-Moghaddam ve zprávě, která popsala číslo 834 jako "ohromující počet".

Írán popravil devět mužů v případech spojených s útoky na bezpečnostní síly během protestů v roce 2022 – dva v roce 2022, šest v roce 2023 a jeden zatím v roce 2024.

Popravy se však zvýšily i u jiných obvinění, zejména v případech souvisejících s drogami, které až do nedávných let klesaly.

"Obzvláště znepokojivý je dramatický nárůst počtu poprav souvisejících s drogami v roce 2023, který vzrostl na 471 osob, což je více než osmnáctkrát více než čísla zaznamenaná v roce 2020," uvádí zpráva.

Příslušníci etnických menšin, zejména sunnitští Balúčové z jihovýchodního Íránu, jsou "hrubě nadměrně zastoupeni mezi těmi, kteří jsou popraveni" na základě obvinění souvisejících s drogami.

Celkem bylo popraveno nejméně 167 příslušníků balúčské menšiny, což představuje 20 % z celkového počtu poprav v roce 2023, přestože tato menšina tvoří jen asi pět procent íránské populace.

Ředitel ECPM Raphael Chenuil-Hazan řekl, že "nedostatek reakce" ze strany Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) vysílá "špatný signál íránským úřadům".

Většina poprav oběšením v Íránu se provádí ve věznicích, ale zpráva uvádí, že v roce 2023 se počet oběšení prováděných na veřejnosti v Íránu oproti roku 2022 ztrojnásobil, přičemž na veřejných prostranstvích bylo oběšeno sedm lidí.

Nejméně 22 žen bylo popraveno, což je nejvyšší počet za posledních deset let.

Patnáct z nich bylo oběšeno na základě obvinění z vraždy a nevládní organizace již dlouho varují, že ženy, které zabijí násilnického partnera nebo příbuzného, riskují oběšení.

V roce 2023 bylo oficiálními íránskými médii oznámeno pouze 15 % zaznamenaných poprav, přičemž IHR potvrdila ostatní popravy z vlastních zdrojů.

Amiry-Moghaddam vyjádřil obavy, že nedostatek mezinárodního rozhořčení nad popravami, zejména s pozorností zaměřenou na válku v Gaze mezi Izraelem a Hamásem, pouze povzbuzuje islámskou republiku k provádění dalších poprav oběšením.

"Nekonzistentnost mezinárodního společenství v reakci na popravy v Íránu je nešťastná a vysílá špatný signál úřadům," řekl.

Zdroj v angličtině: ZDE

0