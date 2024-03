Vyslankyně OSN informovala o znásilňování a mučení izraelských rukojmích ze strany Hamásu

5. 3. 2024

Zjištění Pramily Pattenové vycházejí z rozhovorů s propuštěnými rukojmími, jejichž výpovědi naznačují, že sexuální zneužívání pokračuje



Zvláštní vyslankyně OSN pro sexuální násilí v konfliktu oznámila "jasné a přesvědčivé informace", že některé ženy a děti, které Hamás držel jako rukojmí, byly znásilněny a sexuálně mučeny a že existují "rozumné důvody" domnívat se, že takové zneužívání "pokračuje".



Pattenová vedla v první polovině února devítičlenný tým odborníků do Izraele a na Západní břeh Jordánu, ale upozornila, že vzhledem k řadě omezení existují omezení, kterých může v omezeném čase dosáhnout.



Mezi tato omezení patřilo především to, že se týmu nepodařilo setkat se s žádnou osobou, která přežila sexuální násilí během útoků ze 7. října, "a to i přes soustředěné úsilí, které je povzbuzovalo, aby se přihlásily".



Pattenová uvedl, že někteří z nich stále podstupují traumatologickou terapii, někteří byli přemístěni v rámci Izraele nebo se přestěhovali do zahraničí a někteří svědci, kteří reagovali jako první, byli nasazeni v armádě.



Dodala: "Nedůvěra přeživších útoků ze 7. října a rodin rukojmích ve vnitrostátní instituce a mezinárodní organizace, jako je OSN, stejně jako kontrola těch, kteří zveřejnili své výpovědi, ze strany vnitrostátních a mezinárodních médií, bránila přístupu k přeživším útoků, včetně potenciálních přeživších/obětí sexuálního násilí."



Tým OSN však mohl hovořit s mnoha svědky, prohlédnout si velké množství videozáznamů a fotografií a vést rozhovory s propuštěnými rukojmími.



"Na základě přímých výpovědí propuštěných rukojmích získal tým mise jasné a přesvědčivé informace, že během pobytu v zajetí docházelo k sexuálnímu násilí, včetně znásilnění, sexualizovaného mučení a krutého, nelidského a ponižujícího zacházení vůči některým ženám a dětem, a má důvodné podezření, že toto násilí může pokračovat," uvádí se ve zprávě.





Dodala, že existují důvodné obavy, že rukojmí byly vystaveny i jiným formám sexuálního násilí.







