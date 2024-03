Slovenská televize Markíza prý omezuje politiku ve zpravodajství

5. 3. 2024 / Albín Sybera

Nový ředitel zpravodajství údajně novinářům stanice řekl, aby "věnovali méně pozornosti politickým tématům a příliš je neanalyzovali"



Přední slovenská komerční televize Markíza se údajně po nástupu ředitele zpravodajství Michala Kratochvíla přesouvá k menšímu zařazování politiky do zpravodajství.



"Nový ředitel má jiný pohled na dramaturgii televizního zpravodajství, na výběr témat a jejich umístění ve scénáři, než bylo zvykem v minulosti," citoval deník bývalého šéfredaktora zpravodajství Martina Halandu, který v televizi nečekaně skončil v únoru.



"Opakovaně žádal [Kratochvíl] redakci, aby se méně věnovala politickým tématům a neanalyzovala je příliš do hloubky," řekl Halanda také DenníkuN a dodal, že Kratochvíl "žádal o vysílání většího množství lehčích, pozitivních témat a jejich upřednostňování v televizním zpravodajství".



Údajné redakční změny údajně následují po tlaku nové levicově-pravicové vlády Roberta Fica, který stanici označil za "nepřátelské médium".



Halanda kritizoval vedení Markízy za to, že nepodpořilo redaktory a reportéry, kteří čelili útokům politiků. "Tento stav je podle mého názoru zdrojem nervozity a nespokojenosti redaktorů zpravodajství" v Markíze, komentoval Halanda.



Majitelé Markízy, česká finanční skupina PPF Group, má na Slovensku rozsáhlé aktivity. Její výrobce vlaků, Škoda Transportation, je klíčovým dodavatelem na trhu a PPF je také spojena s firmou Sky Toll, která dodává dálniční digitální systém, jenž byl protikorupčními nevládními organizacemi kritizován jako předražený.



DennikN odkázal na více zdrojů, které změnu politiky Markízy potvrzují, a také napsal, že nejde o "neobvyklou" praxi ve zpravodajských strategiích komerčních televizí v Evropě, jejichž cílem je míchat zprávy s lehčími domácími i zahraničními kuriozitami, aby si udržely pozornost diváků.



Změny přicházejí v době, kdy jsou slovenská liberální média pod tlakem levicově-pravicového kabinetu populistického premiéra Roberta Fica, který po převzetí moci loni na podzim nařídil Úřadu vlády revizi licencí pro zástupce liberálních médií včetně Markízy. Markízu označil Fico spolu s liberálními deníky SME, DennikN a Aktuality.sk za "nepřátelská média".



Kabinet také plánuje rozdělit veřejnoprávní RTVS, což je krok kritizovaný odpůrci, protože jeho cílem je zpřísnit kontrolu nad RTVS a zároveň snížit její financování. Právě minulý týden Fico udeřil a později pošpinil reportérku RTVS za to, že mu během summitu V4 v Praze položila otázky.



Kratochvíl na začátku letošního roku nahradil Henricha Krejču, který zpravodajství vedl od roku 2012. Kratochvíl přišel z české komerční televize Nova, která je sesterskou stanicí Markízy prostřednictvím společnosti Central European Media Enterprises (CME) vlastněné PPF.



DennikN také uvedl, že Kratochvíl údajně zpochybnil redaktorku Markízy Gabrielu Kajtarovou za to, že položila otázky ministru obrany a Ficovu blízkému spojenci Robertu Kaliňákovi, které nebyly součástí ranní redakční porady, jež se na Markíze konala dříve.



Loni na podzim Markiza zrušila politický podcast Cirkus Politikus, který vedli moderátoři Kajtarová, Adel Ghannam a Martin Procka.



Hans Mahr z redakce CME pro DennikN uvedl, že "redakce CME se zavázala dodržovat etická a profesionální novinářská pravidla a základy objektivity, nestrannosti a věcné správnosti".





Zpravodajská relace Markíza je nejsledovanějším pořadem v zemi, poznamenal DennikN, v lednu ji sledovalo v průměru 493 000 lidí starších 12 let.







Zdroj v angličtině ZDE

