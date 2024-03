Krize na Blízkém východě: Palestinci zadržení Izraelem se vracejí "zcela traumatizovaní", říká šéf UNRWA

5. 3. 2024

- Philippe Lazzarini říká, že se do Gazy vracejí lidé, kteří hlásí týrání v izarelské vazbě, zatímco Izrael obviňuje agenturu OSN ze zaměstnávání "teroristů"



Palestinci zadržení izraelskými silami se vracejí "zcela traumatizovaní" a hlásí týrání ve vazbě, uvedl šéf palestinské agentury OSN pro uprchlíky.



Šéf UNRWA Philippe Lazzarini na brífinku pro média uvedl, že zadržení byli vystaveni "široké škále špatného zacházení", včetně vyhrožování elektrickým proudem, fotografování nahých osob, spánkové deprivace a používání psů k zastrašování.



Lazzarini se vyjádřil ve stejný den, kdy Izrael obvinil UNRWA, že zaměstnává více než 450 "teroristů".



-Jednání o příměří v Gaze skončila bez úspěchu



Rozhovory o příměří mezi Hamásem a zprostředkovateli skončily v úterý v Káhiře bez úspěchu a zbývá už jen několik dní na zastavení bojů před začátkem ramadánu.



Vysoký představitel Hamásu Bassem Naim agentuře Reuters řekl, že palestinská militantní skupina během dvoudenních rozhovorů předložila zprostředkovatelům svůj návrh dohody o příměří a čekala na odpověď Izraelců, kteří se tohoto kola jednání neúčastnili.



"(Premiér Benjamin) Netanjahu nechce dosáhnout dohody a míč je nyní na straně Američanů", aby na něj tlačili k dohodě, řekl Naima.



Izrael se k rozhovorům v Káhiře odmítl veřejně vyjádřit.



Oficiální představitelé však uvedli, že Izrael na rozhovory nevyslal delegaci, protože požaduje, aby Hamás předložil seznam 40 starších, nemocných a ženských rukojmích, kteří by měli být jako první propuštěni v rámci příměří, které by zpočátku trvalo šest týdnů.



- Zvláštní vyslankyně OSN pro sexuální násilí v konfliktu oznámila "jasné a přesvědčivé informace", že některé ženy a děti, které Hamás drží jako rukojmí, byly znásilněny a sexuálně mučeny. Zvláštní vyslankyně Pramila Pattenová rovněž oznámila, že existují "rozumné důvody" domnívat se, že během útoků Hamásu 7. října došlo k sexuálním útokům, včetně znásilnění a skupinového znásilnění.

- Podle zpráv byl při nočním útoku v táboře al-Amari v Izraelem okupovaném městě Ramalláh na Západním břehu Jordánu zastřelen izraelskými bezpečnostními silami 16letý chlapec. Palestinská tisková agentura Wafa rovněž uvádí, že izraelské bezpečnostní síly přes noc zadržely 55 Palestinců. Palestinská vězeňská společnost uvádí, že od 7. října Izrael zadržel již přibližně 7 400 Palestinců.





- Šéf UNRWA Philippe Lazzarini řekl Valnému shromáždění OSN, že agentura "čelí záměrné a koordinované kampani s cílem podkopat její operace a nakonec je ukončit". Představitelé UNRWA sdělili agentuře Agence France Presse, že někteří její zaměstnanci svědčíi, že byli při výslechu v souvislosti s útokem ze 7. října nuceni k přiznání "mučením a špatným zacházením".





Norská zástupkyně Merete Fjeld Brattestedová v pondělí na neformální schůzi pléna, které si vyslechlo zprávu UNRWA v New Yorku, uvedla:







- Izrael zintenzivnil svá obvinění vůči agentuře OSN pro pomoc Palestincům (UNRWA) a uvedl, že tato organizace v Gaze zaměstnávala více než 450 "vojenských agentů" z Hamásu a dalších ozbrojených skupin a že Izrael sdílel tyto informace s OSN.Matthew Hollingworth rovněž uvedl, že je naléhavě zapotřebí vytvořit koridor pro pomoc do severní části Gazy, aby se zabránilo tamnímu "uměle vyvolanému" hladomoru poté, co Palestincům hrozivou rychlostí a v děsivém rozsahu chyběly potraviny.Húsíovští ozbrojenci od poloviny listopadu opakovaně vypouštějí bezpilotní letadla a rakety proti mezinárodní obchodní lodní dopravě v Adenském zálivu a tvrdí, že jednají v rámci solidarity s Palestinci proti izraelské válce v Gaze.Od 7. října bylo při izraelských úderech v Gaze zabito nejméně 30 631 Palestinců a 72 043 jich bylo zraněno, uvedlo v úterním prohlášení ministerstvo zdravotnictví Gazy.Odhaduje se, že za posledních 24 hodin bylo zabito 97 Palestinců a 123 jich bylo zraněno, dodalo ministerstvo.Většinu obětí tvoří ženy a děti, uvedlo ministerstvo, a další tisíce těl pravděpodobně zůstanou nespočítány pod sutinami po celé Gaze.Před měsícem Izrael obvinil tucet zaměstnanců OSN z účasti na útoku Hamásu ze 7. října, o němž dosud nebyly vyšetřovatelům poskytnuty důkazy. Obvinění přimělo 16 hlavních dárců pozastavit příspěvky ve výši 450 milionů dolarů, zatímco dva miliony Palestinců čelí hladomoru. UNRWA uvedla, že se situace blíží "bodu zlomu"."Norsko se rozhodlo pokračovat ve financování. Potřeby milionů lidí nemohou jít stranou kvůli údajné účasti malého počtu zaměstnanců UNRWA na útocích ze 7. října."Vyzvala ostatní, aby svůj postoj přehodnotili, a dodala: "Norsko vyzývá ostatní dárce, aby se zamysleli nad širšími důsledky pozastavení financování UNRWA v době mimořádné humanitární nouze."V severní části Gazy umírají děti hlady, uvedl šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.V příspěvku na Twitteru napsal, že víkendové návštěvy organizace v nemocnicích al-Awda a Kamal Adwan v severní Gaze byly první od začátku října a přinesly "chmurná zjištění".Šéf WHO popsal závažnou úroveň podvýživy, děti umírající hlady a vážný nedostatek paliva, potravin a zdravotnického materiálu ve zdravotnických zařízeních."Zvláště otřesná je situace v nemocnici al-Awda, kde je jedna z budov zničena," napsal."Nemocnice Kamal Adwan je jedinou pediatrickou nemocnicí na severu Gazy a je zahlcena pacienty."Nedostatek potravin měl za následek smrt deseti dětí. Nedostatek elektřiny vážně ohrožuje péči o pacienty, zejména v kritických oblastech, jako je jednotka intenzivní péče a novorozenecké oddělení."Hlad a vážná podvýživa jsou v pásmu Gazy, kde se více než 2 miliony Palestinců potýkají s vážným nedostatkem v důsledku toho, že Izrael ničí zásoby potravin a výrazně omezuje přísun potravin, léků a dalších humanitárních dodávek, velmi rozšířené.- Ústřední velení USA (Centcom) uvedlo, že húsijští povstalci poškodili kontejnerovou loď - M/V MSC SKY II - v Adenském zálivu protilodní balistickou střelou."Podle prvních zpráv nedošlo k žádným zraněním; loď nepožádala o pomoc a pokračovala v cestě," dodal Centcom v úterním prohlášení.Povstalecká skupina tvrdí, že útočí na Izrael a jeho západní spojence na podporu Palestinců v Gaze.Podrobnosti v angličtině ZDE