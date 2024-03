Británie sdělí Gantzovi, že už přestává mít s Izraelem trpělivost ohledně blokování humanitární pomoci pro Gazu

6. 3. 2024

Britský ministr zahraničí vydá varování ministrovi izraelské vlády během jeho návštěvy Londýna, která rozzuřila Gantzova rivala Netanjahua



David Cameron na setkání v Londýně řekne izraelskému ministrovi Bennymu Gantzovi, že trpělivost Spojeného království s nedostatečnou humanitární pomocí obyvatelům Gazy už končí.



Ministr zahraničí Cameron v předvečer středeční návštěvy vyslovil toto varování svým kolegům v noční debatě a dodal, že Izrael jako okupační mocnost v Gaze má podle mezinárodního humanitárního práva povinnost pomoc poskytnout. Uvedl, že situace je strašná a lidé umírají hlady.



Návštěva je považována za projev roztrpčení Joea Bidena a britské administrativy vůči Netanjahuovi, a to jak kvůli jeho neochotě povolit větší přísun pomoci do Gazy, tak kvůli jeho odmítnutí podpořit západní plány na budoucí správu Gazy, pokud bude dohodnuto prodloužené příměří.



Průzkum veřejného mínění, který tento týden provedl kanál 13, ukázal, že Gantz, bývalý ministr obrany a předseda izraelské strany Národní jednota, by ve volbách pravděpodobně získal 39 křesel, zatímco Netanjahu 17 křesel.



Na znamení roztrpčení USA nad izraelským vůdcem se Gantzovi dostalo zacházení jako na červeném koberci a bylo mu umožněno setkání s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou, ministrem zahraničí USA Antoniem Blinkenem a poradcem pro národní bezpečnost USA Jakem Sullivanem.



Na závěr sedmihodinové debaty o zahraničních záležitostech Cameron řekl: "V Gaze čelíme situaci strašného utrpení. Před několika týdny jsem hovořil o nebezpečí, že se situace zvrhne v hladomor, a o nebezpečí, že se nákazy zvrhnou v nemoci. A v tomto bodě se nyní nacházíme, lidé umírají hlady, lidé umírají na nemoci, kterým by se jinak dalo předcházet."



Dodal: "Měli jsme celou řadu věcí, o které jsme Izraelce požádali, ale musím oznámit, že v únoru dostali lidé v Gaze jen asi poloviční množství pomoci než v lednu. Takže trpělivost už opravdu končí a je třeba vydat celou řadu varování, počínaje setkáním, které mám s ministrem Gantzem, až zítra navštíví Spojené království."





Cameron uvedl řadu požadavků, které již vláda Spojeného království Izraelcům předložila, včetně rozšíření typu humanitární pomoci, která se tam dostává. Řekl: "Příliš mnoho položek je zakazováno, protože se údajně jedná o zboží dvojího užití. Některé z těchto věcí jsou naprosto nezbytné pro lékařské a jiné zákroky. A také potřebujeme, aby byla obnovena dodávka elektřiny a vody do severní a jižní Gazy."





V pondělí zveřejněný průzkum agentury Gallup ukázal, že obraz Izraele se v USA prudce zhoršil. Pouze 58 % Američanů má na Izrael "velmi" nebo "převážně příznivý" názor, což je méně než 68 % v loňském roce. Jedná se o nejnižší příznivé hodnocení Izraele za více než dvě desetiletí.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Britský ministr zahraničí také vyslal neobvykle přímé varování před možným porušením pravidel války ze strany Izraele. Řekl: "Izrael je okupační mocnost, je za situaci zodpovědný. A to má své důsledky, včetně toho, jak se díváme na to, zda Izrael dodržuje mezinárodní humanitární právo."Pokud by byla zveřejněna analýza britského ministerstva zahraničí, která by prokázala, že Izrael porušuje zákon, Spojené království by muselo ukončit licence na vývoz zbraní do Izraele.Britský ministr zahraničí rovněž vyjádřil svou podporu kratšímu příměří, které by plynule vedlo k prodlouženému ukončení bojů, což je plán, nkterý od Gantze požadovaly i Spojené státy.Cameron se však také podpořil Izrael: "V rámci dlouhodobého příměří musíte dostat vedení Hamásu z Gazy. Musíte se zbavit teroristické infrastruktury".Gantz údajně v USA prohlásil, že Izrael bude nucen vstoupit do Rafáhu, aby svrhl Hamás. "Ukončit válku bez zásahu v Rafáhu je jako poslat hasiče hasit jen 80 % požáru," řekl údajně americkým představitelům.Cameron a Gantz si vymění názory na to, zda je dohoda o dočasném příměří stále možná poté, co se zdálo, že rozhovory mezi Hamásem a Izraelem v Egyptě před ramadánem příští týden, který byl považován za konečný termín, uvízly na mrtvém bodě.Biden prohlásil, že míč je na straně Hamásu, pokud jde o příměří, které bude vyžadovat propuštění izraelských rukojmích, ale prezident, který není osobním příznivcem Netanjahua, je pod rostoucím politickým tlakem, včetně od Harrisové, aby zaujal tvrdší postoj.