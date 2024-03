Čtvrtina Gazy na pokraji hladomoru

9. 3. 2024

Moderátorka, Channel 4 News, sobota 9. března 2024: Letecky a brzy i po moři. Letadla shazují další pomoc. Do Gazy míří první loď s životně důležitými zásobami, která využije nový námořní kanál. Podle OSN tam děti umírají hlady. Dobrý večer. Zoufalství v Gaze je zřejmé. OSN tvrdí, že čtvrtina lidí tam nyní čelí hladomoru. Zoufalství světa venku, který se snaží pomoci, možná ilustrují nové způsoby, jak se snaží dostat pomoc v balících shazovaných z nebe. Nyní se k nim přidá španělská loď, která využije speciálně vytvořený námořní kanál a doufá, že doručí 200 tun životně důležitých zásob.

Mezitím v Londýně vyšly do ulic statisíce lidí, aby znovu vyzvali k příměří. Vzhledem k tomu, že se demonstrace zapletla do kontroverzí, hovoříme s muslimskou poslankyní Sayeedou Warsiovou a židovským komikem Davidem Baddielem.

David Baddiel: "Nový vládní zmocněnec pro boj proti terorismu v důsledku demonstrací prohlásil, že v centru Londýna jsou v sobotu pro židy no-go zóny. Teď jsem v centru Londýna a podařilo se mi sem dostat, aniž bych si myslel, že musím utéct."









Moderátorka: Zoufale potřebná pomoc je na Kypru nakládána na loď směřující do Gazy, ale jak se náklad skutečně dostane k lidem uvnitř území, není jasné. V nejbližších hodinách by mohlo v rámci společné operace USA, EU a Spojených arabských emirátů vyplout 200 tun potravin, vody a léků. V Gaze však nejsou žádné funkční přístavy. (Pozn. red. Izrael Palestincům zakázal vybudovat přístav i letiště.) Je pravděpodobné, že pomoc se k lidem, kteří ji potřebují, dostane až za několik týdnů. Loď Open Arms, která má vyplout z vod Larnaky, doufá, že využije námořní koridor nově otevřený Evropskou unií. Možná je známkou zoufalství mnoha zemí nad tím, že se pomoc do Gazy nedostává, i když loď vyplouvá, zatím není jasné, kde by mohla zakotvit. Co je však jisté? Její náklad je cenný. Člun naložený 200 tunami potravin, které poskytla americká charitativní organizace, a které jsou zoufale potřeba.









"Tuto plošinu odtáhneme do Gazy, kde bude nejsložitější operací poslední míle. Vylodění proběhne na molu, které právě teď staví World Central Kitchen."







A co se stane, když se vylodí?

















Po pěti měsících války se region potýká s rozsáhlým hladem. Podle OSN je 25 % z 2,3 milionu obyvatel Gazy na pokraji hladomoru a děti umírají hlady.









"A zjistili jsme, že míra podvýživy na severu, u dětí do dvou let, je třikrát vyšší než na jihu. A myslím, že to podtrhuje, jak náročné bylo pro humanitární organizace jako UNICEF dostat pomoc z jihu na sever. A nyní jsme obdrželi zprávy o více než 20 dětech, které zemřely na dehydrataci a podvýživu. Což je, upřímně řečeno, skvrna na našem kolektivním svědomí."









Po opuštění Larnaky by měla pomoc do Gazy dorazit přibližně za dva až tři dny. Gaza však nemá funkční přístav, a tak američtí charitativní pracovníci v současné době budují přístav dočasný. K obtížím přispívají i mělké vody. Stejně jako pokračující izraelské bombardování. Izrael, který popírá, že by bránil humanitární pomoci v průchodu po souši, tvrdí, že novou lodní trasu vítá. Samotný fakt, že je potřeba, je známkou rostoucí frustrace, a to nejen ze strany EU, ale i nejvěrnějšího spojence Izraele, Spojených států. Když v pátek prezident Biden oznamoval vybudování plovoucího mola pro příjem pomoci, jeho náladu zaznamenal jeho stále ještě zapnutý mikrofon na klopě. Promluvil na adresu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua:





Biden: Nikomu to neříkejte. Řekl jsem mu, 'Bibi, vy a já budeme muset jednat o tom, jak přistoupíte ke Kristu."











Řečeno méně biblickými slovy, nastal čas, aby Netanjahu konečně četl signály a vyslyšel volání po změně. Vzhledem k tomu, že je samozřejmě obviňován z prodlužování války, aby odvrátil vlastní domácí krizi, může to ještě vyžadovat boží zásah.









Dnes došlo k dalším leteckým výsadkům, protože řada zemí to považuje za jediný bezprostřední způsob, jak dostat obyvatelům Gazy více pomoci. Je to drahé, nespolehlivé a také nebezpečné. Včera bylo hlášeno pět mrtvých a deset zraněných, když se neotevřelo osm padáků.









Izrael sice novou lodní trasu uvítal, ale upozornil, že stejně jako kamiony s pomocí zadržované na kontrolních stanovištích budou muset i lodě projít jeho bezpečnostní kontrolou a mezitím budou pokračovat izraelské nálety a počet mrtvých v Gaze stoupat.









Švédsko a Kanada oznámily, že obnoví financování hlavní agentury OSN UNRWA poskytující pomoc Gaze. Více než desítka zemí, včetně Velké Británie a USA, pozastavila financování poté, co Izrael tvrdil, že se 12 zaměstnanců UNRWA podílelo na předposledním útoku na Izrael ze 7. října. OSN tato tvrzení vyšetřuje.





Nyní Švédsko přislíbilo pomoc ve výši více než 15 000 000 liber s tím, že je spokojeno, že organizace zavedla dodatečné interní kontroly svých zaměstnanců.









Mezitím stovky tisíc lidí vyšly do ulic centra Londýna a pochodovaly od rohu Hyde Parku k americkému velvyslanectví, aby vyzvaly k okamžitému příměří v Gaze. Vládní zmocněnec pro boj proti extremismu varoval, že se londýnské ulice během propalestinského protestního prohlášení stanou pro Židy zakázanou zónou. Účastníci pochodu to důrazně popírají. Náš reportér Simeon Brown byl mezi protestujícími.









Reportér: Dnes byl obnoven Dlouhý pochod za příměří s novou sbormistryní:





"Dnes pochoduju na znamení solidarity s palestinským lidem. Vyzýváme k okamžitému příměří. Chceme vyvinout tlak na naši vládu a vlády světa."





Krize v Gaze vyvolala v Londýně tuny protestů proti izraelské vojenské kampani, ale vládní zmocněnec pro boj proti extremismu obvinil tyto protesty, že se město mění v no go zónu pro židy. Blok židovských demonstrantů s tím nesouhlasí:









Židovská žena: "Nikdy jsem necítila tolik lásky od úplně cizích lidí. Jen si myslím, že není nic antisemitštějšího než naznačovat, že všichni židé podporují Izrael."



Odpůrci těchto protestů však odsuzují skandování podporující útoky Húsíů na západní lodě a osvobození Palestiny na úkor Izraele. Pokud se hranice přijatelného projevu posouvá do minulosti, protestu se zúčastnilo několik lidí, kteří byli následně obviněni podle zákonů o terorismu. Cítíte za to nějakou odpovědnost?"









"No, podívejte se na Metropolitní policii, která na tyto demonstrace vysílá mimořádné počty policistů. Veřejně uznává, že jsou v drtivé většině pokojné, víte, že existuje jen malá hrstka jednotlivců, kteří se mohou dopouštět trestných činů, nepředstavují většinu lidí."





Pokud odpůrci tohoto protestu chtějí, aby se zvolení představitelé od této kampaně distancovali, jedná se o největší shromáždění od doby, kdy Sunak koketoval s dalším omezením protestů.





Ale premiérův návrh na větší omezení demonstrací pro Gazu ty, kteří jsou dnes zde, jen povzbudil.













"Jako proč? Myslí si, že je na nich, aby nám říkali, že nemůžeme vyjít ven a kritizovat vraždění, vraždění nevinných lidí?"



Měl jste nějaké výhrady k tomu, co politici říkali o obavách z nenávistných projevů?





"Já už jsem byl na předchozích protestech. Vím přesně, jaký je tón protestů. Není to o nenávisti. Pokud o něco jde, tak o lásku."



Co si myslíte o zarámování těchto protestů? Jako škodlivé a nebezpečné?









"Vždyť se podívejte kolem sebe. Jedeme tady s dítětem v kočárku. Samozřejmě bychom to nedělali, kdybychom si mysleli, že je to nebezpečné. Je to tu naprosto bezpečné."









"Já jsem Jihoafričan. Žil jsem v apartheidu, takže proto jsem tady. V návaznosti na Nelsona Mandelu řekl, že jihoafrická svoboda není úplná, dokud tu nebude svoboda Palestinců."





Tyto protesty patří k jedněm z nejsledovanějších v historii a navzdory premiérovým slovům stále statisíce lidí vycházejí do ulic. Volání po příměří týden co týden jen sílí.





