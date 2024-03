"Okamžik z roku 1939": Jim Sciutto o Rusku, Číně a hrozbě války

13. 3. 2024

Nová kniha analytika CNN se zabývá hrozbami mimo USA, na Ukrajině a na Tchaj-wanu, a také uvnitř, kde Biden bojuje s Trumpem, píše David Smith. Nová kniha analytika CNN se zabývá hrozbami mimo USA, na Ukrajině a na Tchaj-wanu, a také uvnitř, kde Biden bojuje s Trumpem,

Spoře osvětlená kancelář Jima Sciutta ve Washingtonu je zároveň mužským příbytkem a svatyní zahraničního korespondenta, který přinášel reportáže z více než 50 zemí. Psací stroj, který si koupil na Portobello Road během deseti let v Londýně. Fotografie, které pořídil v Afghánistánu a na Ukrajině. Vietnamské noviny popisují, jak letěl nad Jihočínským mořem v americkém špionážním letadle. Zazátkovaná láhev vody z cesty na severní pól v americké jaderné ponorce. Fragment vrtulníku Black Hawk zničený při náletu, který zabil Usámu bin Ládina. "Nejsem si jistý, jestli bych to měl mít," přiznává Sciutto, "ale mám."

Je zde také důležitý fragment novin, dárek od Sciuttova dědečka, který obsahuje citát spisovatele a novináře Erica Sevareida: "To, co se v dlouhém životě v dospělosti počítá nejvíce, není genialita nebo charisma nebo odvážné úsilí, ale spíše vlastnost, kterou Římané nazývali 'gravitas': trpělivost, vytrvalost a váha úsudku. Hlavní ctností je odvaha, protože umožňuje všechny ostatní ctnosti."

Když zemřel Sciuttův otec, byl tento citát čten na pohřební mši.

Právě během práce dostal nápad na knihu. Sciutto je čtyřiapadesátiletý moderátor a hlavní národněbezpečnostní analytik CNN. Když ruské tanky přejely ukrajinskou hranici a rakety dopadly na Kyjev, cítil jasný rozchod se světem po studené válce, ve kterém vyrůstal. V přímém přenosu poznamenal, že to byl "okamžik z roku 1939". Co měl na mysli těmi zlověstnými slovy?

"V (ruském prezidentovi Vladimiru) Putinovi máte teritoriálně agresivního vůdce, který je ochoten použít sílu ke změně hranic, a také to udělal," říká Sciutto, který tento týden vydal knihu Návrat velmocí: Rusko, Čína a příští světová válka. "Na Západě jsou jedni, kteří si to uvědomují, a jiní, kteří říkají, dejte mu tolik a tolik a bude to v pořádku."

"Má to ozvěny roku 1939 a vy jste s tím už experimentovali, kdy jste dali kus Gruzie, dali jste kus Ukrajiny a on si pak spočítal: 'Můžu víc' a i když selže, zkusí to znovu. Teď to zkouší znovu v Podněstří, aby si ukrojil kousek Moldavska."

Pak je tu Čína, která se také cítí ukřivděna historií a Západem.

"Když se podíváte na Putinovy mapy Evropy, ozvěnou jsou mapy Asie (čínského prezidenta) Si Ťin-pchinga. Je to jen vymyšlené historické ospravedlnění územní agrese. Na naší straně jsou lidé, kteří říkají: "To není naše válka, to je příliš daleko, jen jim trochu dejte, vlastně s ním můžeme spolupracovat."

"Je v tom něco z Nevilla Chamberlaina (britského premiéra třicátých let). Poslouchejte, měli bychom všichni pochopit, proč se lidé nechtějí dostat do krvavé války s Ruskem? Naprosto. Nebo poslat jejich syny a dcery na smrt? 100%. Chamberlain viděl 1. světovou válku a řekl: "Nechci mít další," a vy to chápete. Potíž je v tom, zda můžete mít ve své době mír vzhledem k dosavadním výsledkům, nebo jen čekáte na další válku, na další zábor území?"

Proud levicového myšlení se staví proti vojensko-průmyslovému komplexu (fráze vytvořená republikánským prezidentem Dwightem Eisenhowerem) a poukazuje na nešťastná dobrodružství ve Vietnamu, Afghánistánu a Iráku. Nyní je však alergie na zahraniční angažmá v módě na populistické krajní pravici vedené Donaldem Trumpem, který se hlásí k izolacionismu "Ameriky na prvním místě". Snaha udržet USA mimo 3. světovou válku se stala základem jeho předvolebních projevů, když se snaží znovu získat Bílý dům.

Pro Sciutta jsou to ozvěny Charlese Lindbergha, slavného letce, který se stal předním mluvčím Výboru Amerika na prvním místě v přípravách na 2. světovou válku.

"Mohli byste citovat přímo z Lindberghových projevů a zdá se, že je to téměř doslovné k tomu, co slyšíte dnes," říká Sciutto.

"Chápu argument, že nikdo nechce válku a bůh ví, že nechcete jadernou válku ani s Čínou, ani s Ruskem. Na druhou stranu, tento pravicový republikánský názor nemá žádnou intelektuální konzistenci, protože často je uslyšíte říkat: 'No, Ukrajina není naše válka, ale možná Čína.'"

Mnoho republikánů se k Ukrajině obrací zády, ale slibují, že budou bránit Tchaj-wan před čínskou invazí. Sciutto pokračuje: "Potíž je v tom, že Čína sleduje reakci na Ukrajinu. Jaký je zásadní rozdíl? Pokud jde o suverenitu, máte argument suverenity na obou místech."

"Pokud jde o snahu postavit se silovému obsazení území, máte ji na obou místech. Vysvětlete mi, jaký je v tom rozdíl. Nebo i když to vztáhnete k Izraeli, není v tom žádná intelektuální konzistence. Jaký je argument pro obhajobu jednoho, ale ne druhého? Domnívám se, že hledání intelektuální konzistence ve Washingtonu je velký úkol."

Ještě horší je podle něj falešný narativ o válce na Ukrajině.

"Vedl jsem tyto rozhovory ve vysílání s některými zákonodárci Republikánské strany. Řeknou: "Poslouchejte, tady se hodně zabíjí na obou stranách." Já na to: 'Pamatuješ si, jak začala válka? Kdo se převalil přes hranice?" "No, když je vyzbrojíme, tak tady zemře spousta lidí." "Pamatujete si, jak tato válka začala a co je to zásadní konflikt?" Spousta argumentů prostě neobstojí před fakty."

Neústupnost na Capitol Hill má důsledky na bojišti, protože Rusko dosahuje územních zisků a Ukrajině dochází munice. Bílý dům popisuje situaci jako "zoufalou". Minulý měsíc Politico uvedlo: "Čtyři američtí senátoři vyprávěli příběh, který jim ukrajinští představitelé vyprávěli na mnichovské bezpečnostní konferenci: Voják v blátivém zákopu, poblíž kterého vybuchovaly ruské dělostřelecké granáty, pátral na svém telefonu a hledal známky toho, že americká Sněmovna schválí vojenskou pomoc."

Sciutto je v kontaktu s vojáky, rodinami a dalšími lidmi na Ukrajině. "Byli naprosto vyděšení, že budou opuštěni," říká. Na základě rozhovorů s ukrajinskými a evropskými zdroji se domnívá, že existuje "reálné nebezpečí", že Ukrajina válku prohraje, pokud USA přeruší financování.

Takový výsledek by byl v Pekingu a Tchaj-peji pozorně sledován. Sciutto ve své knize píše, že válka o Tchaj-wan by vypadala úplně jinak. Namísto tankových bitev, dělostřelecké palby a zákopové války plánovači předpokládají bleskové vzdušné a námořní boje s rychlými vlnami raket, protisatelitními zbraněmi a kybernetickými útoky. Biden se v podstatě vzdal strategické nejednoznačnosti, když slíbil, že bude bránit Tchaj-wan americkými jednotkami.

Sciutto poznamenává: "Biden tam v podstatě vytvořil novou červenou čáru tím, že řekl, že USA je budou vojensky bránit. Ne každý tomu věří a já jedu na Tchaj-wan a ptám se lidí na to a oni si nejsou tak jistí. Ale to je otevřená otázka."

Co by udělal Trump? John Bolton, bývalý poradce pro národní bezpečnost, ve své knize vzpomíná na Trumpův kaskadérský kousek, který předváděl v Oválné pracovně: "Zvedl špičku pera a řekl: 'To je Tchaj-wan. Podívejte se na ten Resolute Desk, to je Čína.'" Poukazoval na to, že Tchaj-wan je příliš malý na to, aby se úspěšně bránil, a příliš malý na to, aby se o něj USA staraly.

Jak Biden často poznamenává, takové debaty ohrožují důvěryhodnost USA. Sciutto působil v Británii a Hongkongu a v letech 2011 až 2013 byl personálním šéfem amerického velvyslanectví v Pekingu. Během prezidentství George W. Bushe strávil hodně času v Evropě. Co vypozoroval na tom, jak svět pohlíží na USA?

"Je to nekonečné napadání USA, které pokračuje. Buď jste příliš slabí, nebo příliš silní, nebo příliš angažovaní, nebo málo angažovaní, což je způsobeno tím, že jste nejbohatší zemí na světě s nejmocnější armádou, která mluví o řešení všech světových problémů. Do jisté míry to slýchám už léta, ale musím říct, že posledních deset či dvacet let nezlepšilo bilanci USA ani měkkou sílu v zahraničí. To mohu říci s klidným svědomím."

Americká polarizace nepomáhá. Říkávalo se, že politika končí na břehu. Svět víceméně věděl, co může od demokratů a republikánů očekávat. Ale stejně jako se Biden a Trump radikálně liší v názorech na potraty, kriminalitu, zbraně, zdravotní péči a imigraci, tak i jejich zahraničněpolitická agenda dává každému zahraničnímu diplomatovi zabrat.

Sciutto poznamenává: "To je nebezpečí. Vzhledem k tomu, že zahraniční politika se v zemi stala dalším stranickým tématem, mohou každé volby přinést obrat o 180 stupňů v tom, jak se USA chovají ve světě. To musí přimět naše partnery, aby řekli: "Dobře, takže Joe Biden se bude řídit článkem pět [klauzule NATO o kolektivní obraně], ale Trump ne, kam mě to zavede? To znamená, že si musíme udělat plán sami." To slyšíte víc. [Francouzský prezident Emmanuel] Macron to řekl nahlas. Jiní to řekli nahlas: 'Musíme jít svou vlastní cestou.'"

V týdnu, kdy Trump uzavřel republikánskou prezidentskou nominaci a donutil svou bývalou velvyslankyni při OSN Nikki Haleyovou, aby ukončila kampaň, se sázky vyjasnily. Sciutto ve své knize poznamenává, že Trump vyjádřil obdiv k Putinovi, Si Ťin-pchingovi a dokonce i k Adolfu Hitlerovi. Prezidentské volby málokdy rozhodují zahraničněpolitické úvahy, ale důsledky toho, kdo vlastní jaderné kódy, by mohly být nepředstavitelně dalekosáhlé.

"Tyto volby mají pro voliče skutečnou a velmi definovanou volbu, jakou roli chtějí, aby USA hrály ve světě, a jak chtějí reagovat na toto velmocenské soupeření," říká Sciutto, "protože ať už si o politice myslíte cokoli, to, co Trump řekl a udělal během svého prvního prezidentství, a jeho postoje ukazují, že si nějakým způsobem představuje přátelský vztah se Si Ťin-pchingem a Putinem."

Sciutto ve své knize cituje vysoce postaveného amerického představitele, který sloužil za Trumpa a Bidena, který říká, že ve druhém Trumpově funkčním období "USA vypadnou z NATO". Bolton souhlasí: "NATO by bylo ve skutečném ohrožení. Myslím, že by se pokusil dostat ven."

Sciutto dodává: "To je explicitní postoj předpokládaného republikánského kandidáta, který je opakem Bidenova přístupu k této otázce. To je skutečná volba. Nebude to žádné jemné vyvažování. Půjdeme tím či oním směrem, pokud jde o to, jak jednat s Ruskem, Čínou a dalšími místy. Je to skutečná volba."

Sciutto je dost starý na to, aby si pamatoval pád Berlínské zdi a předpovědi politologa Francise Fukuyamy o "konci dějin". Sciuttova kniha nenechává nikoho na pochybách, že to tak nedopadlo. Informuje o obavách USA z možnosti Ruska v roce 2022 použít taktickou jadernou zbraň na Ukrajině. James Stavridis, bývalý vrchní velitel spojeneckých sil NATO, mu řekl, že Amerika je již zapojena do "hybridní proxy války" s Ruskem.

Sciutto nemá z role Kassandry žádné potěšení a varuje před světem, který přes všechnu svou sofistikovanost a ironii 21. století sklouzává zpět k řecké tragédii.

"Pro mě osobně je to smutné, protože mám daleko k válečnému štváči," přemítá. "Důvodem, proč jsem celou poslední kapitolu knihy zaplnil rozhovory s lidmi z celého světa o tom, jak se vyhnout otevřenému konfliktu, je to, že si to rozhodně neužívám."

"Nechci, aby moje děti bojovaly ve válce. Nechci žít na místě, kde není bezpečné jezdit do některých částí Evropy nebo Asie. Přivezl jsem svou rodinu na dva roky do Pekingu, kde chodili do školy a mluvili čínsky. Nechci, aby to byl svět, který je rozdělen podle těchto linií, ale smutným faktem je, že to je to, kam směřujeme, pokud nenajdeme způsob, jak se z toho dostat."

