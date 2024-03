Proč by měl Olaf Scholz dělat to, co jeho lidé nechtějí

13. 3. 2024

čas čtení 3 minuty

Většina Němců je proti dodávce Taurusu na Ukrajinu. Člověk by si tedy mohl myslet, že Olaf Scholz jedná správně, když Kyjevu odepřel střely s plochou dráhou letu. Jsou však historické okamžiky, kdy kancléř musí dělat víc než jen naslouchat svým voličům, píše Alan Posener.

Většina Němců, 61 %, je proti dodávkám střel s plochou dráhou letu Taurus na Ukrajinu. Mezi příznivci proruských stran AfD a BSW je podíl odpůrců 84, respektive 85 %, mezi tradičními mainstreamovými stranami CDU a SPD je to 52 a 58 % a mezi stranami FDP a Zelenými jen 40, respektive 37 %.

Zjištění vyvolává otázky. Člověk si tedy klade otázku, zda FDP a Zelení nepředstavují téměř zapomenutou buržoazní ctnost, totiž totiž: Něco od sebe očekávat. Uprostřed sobeckého hluku těchto dnů – žádná továrna Tesla v našem lese! Žádné větrné turbíny v naší vesnici! Jaderná energie, ano, prosím, ale žádné úložiště! Žádná daň z motorové nafty! Ani o hodinu víc než 35 a ani o cent míň! A samozřejmě: Požitek bez výčitek svědomí! Neriskujte, abyste pomohli Ukrajině! – postoj voličů dvou stran s vyššími příjmy je malým paprskem naděje.

Kromě toho se však lze ptát, zda Olaf Scholz nedělá vše správně. Lidé nechtějí dodat Taurus, kancléř nechce dodat Taurus. Tak přece funguje demokracie, ne? Nebylo by pohrdáním vládou lidu, kdyby se kancléř sklonil před vůlí spojenců a přesto dodal střely s plochou dráhou letu?

Na druhou stranu, kde je svoboda bráněna v první linii? Kde je to všechno o celkovém obrazu, ne o pouhých nepříjemnostech, jako jsou povinné roušky nebo genderové hvězdy, naštvaní farmáři a lesní squatteři? Na Ukrajině. Dnes je Kreml baštou evropské reakce a jedná v alianci s oponenty systému z Číny a Íránu. Pokud Vladimir Putin nebude sražen na kolena, bude pokračovat v rozdmýchávání krizí v Evropě s cílem obnovit carské a sovětské impérium. To by znamenalo sklonit se před veřejným míněním v této zemi a zradit demokracii na mezinárodní scéně.

Věděl to Konrad Adenauer, který proti vůli většiny západních Němců prosadil znovuvyzbrojení; Helmut Schmidt, který prosazoval jaderné přezbrojení NATO, i když jeho vlastní strana hlasovala proti. Obecně platí, že historie je dobrým svědectvím o těch politických lídrech, kteří v rozhodujících okamžicích uplatňovali mandát, který jim dali voliči: Vést. Je pravda, že Alexandre Ledru-Rollin odkázal rčení: "Musím je následovat, jsem jejich vůdce"; Ale kdo by znal toho člověka, kdyby toto oportunistické krédo neformuloval tak elegantně? Nikdo.

Olaf Scholz si musí dávat pozor, aby nezmizel v podsvětí, v němž se ocitají politici, kteří si berou Ledru-Rollina jako vzor. Ukrajina musí získat zbraně, které potřebuje, aby porazila nepřítele demokracie. Dnes i zítra, kdy bude možná americký prezident Donald Trump ochoten dodávat zbraně jen tehdy, když za ně zaplatí ostatní – evropské demokracie, které jsou přímo ohroženy. Scholz musí dát jasně najevo, že svobody nelze dosáhnout bez impertinentních požadavků.

Zdroj v němčině: ZDE

