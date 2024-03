Pravý střed vyhrál portugalské volby, posílila krajní pravice

13. 3. 2024

Lídr Demokratické aliance Luís Montenegro řekl svým stoupencům, že Portugalci hlasovali pro změnu, i když vítězství bylo méně než přesvědčivé.

Obě hlavní strany získaly kolem 29 % hlasů.

Pouze krajně pravicová strana Chega si mohla připsat jasný úspěch.

Pět let poté, co strana vedená bývalým fotbalovým komentátorem André Venturou pronikla do portugalské politiky, si zajistila 18 % hlasů a 48 křesel v dvěstětřicetičlenném parlamentu.

Političtí komentátoři tvrdí, že Portugalsko čelí nejroztříštěnějšímu parlamentu od konce diktatury před půl stoletím.

Deset milionů Portugalců mělo možnost odevzdat svůj hlas v nedělních předčasných volbách, čtyři měsíce poté, co socialistický premiér António Costa odstoupil kvůli obvinění z korupce, i když nebyl nikdy jmenován jako podezřelý.

Byl to právě Costa, kdo v neděli pozdě večer varoval portugalské televizní diváky, že by mohli směřovat k "možné remíze" mezi socialisty (PS) a středopravicovou Demokratickou aliancí, přičemž mimo Portugalsko ještě čekají jen čtyři křesla.

Ale nedlouho poté muž, který ho nahradil ve funkci vůdce socialistů, Pedro Nuno Santos, uznal porážku a oznámil: "Povedeme opozici, obnovíme stranu a pokusíme se získat zpět ty Portugalce, kteří jsou nespokojeni s PS."

Luís Montenegro řekl svým stoupencům, že je nyní přesvědčen, že prezident republiky svěří pravému středu úkol sestavit příští vládu.

"Vždycky jsem říkal, že vyhrát volby by znamenalo mít o jeden hlas více než kterýkoli jiný kandidát, a jen za těchto okolností bych přijal nabídku stát se premiérem."

Po sečtení všech hlasů kromě čtyř vnějších křesel měla jeho Demokratická aliance 79 křesel, o dvě více než jeho socialističtí soupeři.

Voliči podle něj dali jasně najevo, že chtějí novou vládu, změnu politiky a větší prioritu dialogu mezi politickými lídry.

Bývalý vůdce pravého středu Luís Marques Mendes řekl, že taková volební noc ještě nikdy nebyla: "Myslím, že na začátku příštího roku budeme mít nové volby."

Všechno to vypadalo mnohem jasněji, když průzkumy veřejného mínění přisoudily středopravicovým silám jasnější vítězství. Příznivci skandovali "Portugalsko, Portugalsko", když se tvář jejich lídra objevila na televizních obrazovkách.

Volební účast byla nejvyšší za poslední roky, 66 %, a to i přesto, že poslední volby se konaly teprve před dvěma lety.

Brzy se ukázalo, že krajně pravicová strana Chega (Dost) upevnila svou snahu stát se třetí silou v portugalské politice.

Strana Andrého Ventury získala 18 % hlasů po kampani zaměřené na korupci a imigraci.

Bývalý středopravicový radní a jeho strana upínají své naděje k tomu, že se stanou kingmakery, a přivítali "absolutně historickou" noc.

"Toto je noc, kdy v Portugalsku skončila vláda dvou stran," řekl jásajícím příznivcům. "Chega v Portugalsku historicky překonala jeden milion hlasů."

Luís Montenegro již odsoudil Venturu, bývalého stranického kolegu, jako xenofobního a rasistického a ve svém vítězném projevu dal jasně najevo, že s ním nebude uzavírat žádné dohody.

Populisté zaznamenali dramatické zisky, zejména na jihu včetně Algarve, ale méně se jim dařilo v severním pobřežním městě Porto.

Středopravicová strana se neobešla bez problémů. Sociálně demokratická strana, která dominuje Demokratické alianci, byla zapletena do regionálního skandálu na Madeiře.

Vůdce Chegy řekl, že jeho strana je připravena pomoci sestavit příští vládu. Ale i když zmírnil některé své politiky a upustil od požadavků na chemickou kastraci násilníků, zdá se, že je jen malá šance, že by v této fázi hrál nějakou roli.

Je také jasné, že tyto dvě velké strany mezi sebou nenajdou dostatek společné řeči, aby vytvořily vládu.

Středopravice tak vyhlíží měsíce menšinové vlády s obtížným úkolem zajistit podporu pro rozpočet na příští rok v říjnu.

Socialistický ministr financí Fernando Medina varoval před politickým obrazem "velké křehkosti a nestability".

Po letech ekonomických chmur mohou socialisté tvrdit, že loni vrátili Portugalsku růst o 2,3 %, i když prognózy na rok 2024 jsou méně růžové.

Platy jsou však nízké a nájmy prudce rostou, což vede ke zvýšené nespokojenosti s levým středem.

Bývalá prezidentská kandidátka Ana Gomesová naznačila, že mnoho voličů v Algarve možná podpořilo Chegu, protože vláda nedokázala reagovat na problémy lidí, jako je růst cen a omezení dodávek vody.

