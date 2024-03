Netanjahu schválil plány útoku na Rafáh, do Gazy dorazila loď s pomocí

15. 3. 2024

čas čtení 7 minut



Podle pozorovatelů může být cílem rozhodnutí izraelského premiéra vyvinout na Hamás tlak při vyjednávání poté, co jeho kabinet projednal návrh příměří



Benjamin Netanjahu schválil plány na útok na Rafáh, nejjižnější město v Gaze, kde se snaží před izraelskými útoky chránit více než milion lidí vysídlených z jiných částí území, uvedli představitelé Izraele.

Rozhodnutí bylo učiněno v okamžiku, kdy k pobřeží Gazy v pátek připlula loď táhnoucí bárku naloženou potravinami. Jednalo se o testovací jízdu nové trasy pomoci po moři z Kypru na zničené palestinské území, kde po pěti měsících izraelské vojenské kampaně hrozí hladomor.

Jakýkoli útok na Rafáh pravděpodobně způsobí civilní oběti a zhorší již tak akutní humanitární krizi v celé Gaze. Jakýkoli útok na Rafáh pravděpodobně způsobí civilní oběti a zhorší již tak akutní humanitární krizi v celé Gaze.





Německá ministryně zahraničních věcí Annalena Baerbocková napsala na Twitteru: "Rozsáhlou ofenzívu v #Rafah nelze ospravedlnit. Více než milion uprchlíků tam hledá ochranu a nemá kam jít. Je třeba okamžitě uzavřít humanitární příměří, aby neumírali další lidé a rukojmí byla konečně propuštěna."





V první fázi Hamás navrhl, že propustí izraelské ženy, děti, staré a nemocné lidi, které drží jako rukojmí, výměnou za propuštění stovek palestinských vězňů, včetně některých odsouzených za několikanásobné vraždy Izraelců.

Pozorovatelé uvedli, že nové oznámení o plánech na útok na Rafáh mohlo mít za cíl vyvinout tlak na Hamás během případných rozhovorů.





Představitelé Hamásu vyzvali Palestince k masovým protestním pochodům během ramadánu a podle analytiků to může mít za cíl vyvinout tlak na Izrael, aby při jednáních o příměří nabídl ústupky.







Podrobnosti v angličtině ZDE

1

293

Netanjahu se tak rozhodl po zasedání izraelského válečného kabinetu, který projednával nový návrh Hamásu na příměří.Zdá se, že návrh, který přišel poté, co se rozhovory zhruba na 10 dní zastavily, umožňuje naplánovat definitivní ukončení nepřátelství až po prvním 40denním příměří, nikoliv před ním, což je ze strany Hamásu významný ústupek.Netanjahuův úřad označil nové požadavky za "nerealistické", ale uvedl, že izraelská delegace odjede do Kataru, klíčového zprostředkovatele jednání, aby projednala postoj Izraele k případné dohodě.Netanjahuův úřad uvedl, že izraelská armáda připravuje "operační záležitosti" a evakuaci civilního obyvatelstva z Rafáhu. Nebyl uveden žádný možný časový plán útoku. Příprava velkých sil potřebných k zásahu proti několika tisícům bojovníků Hamásu, kteří se podle izraelských představitelů ve městě nacházejí, by mohla trvat mnoho týdnů.Joe Biden označil útok na Rafáh za "červenou linii", pokud by byl podniknut bez dostatečných opatření na ochranu civilistů. Jen málo pozorovatelů přesvědčily sliby izraelských vojenských představitelů, že před případným útokem vytvoří chráněné zóny, v nichž se ukryje obrovské množství civilistů, kteří budou z města evakuováni.Izraelští představitelé opakovaně prohlašují, že zničení všech zbývajících sil Hamásu v Rafáhu je nezbytné pro dosažení jejich válečných cílů.Podle údajů izraelského ministerstva zdravotnictví izraelská vojenská ofenzíva v Gaze zabila nejméně 31 341 lidí, většinou žen a dětí.OSN varuje před hladomorem v Gaze a rostoucí humanitární nouze přiměla některé země k diverzifikaci tras pro dodávky pomoci, včetně letecké a námořní dopravy, protože pozemní přístup do Gazy přes Jordánsko, Izrael a Egypt zůstává omezený.V pátek začala španělská loď plující novým námořním koridorem z Kypru vykládat svůj náklad potravin na provizorním molu u pobřeží Gazy. Zatím není jasné, jak bude pomoc rozdělena. V některých částech severní a centrální Gazy, včetně okolí oblastí, kde bylo připraveno molo, pokračují boje.Představitelé území uvedli, že izraelská palba ve čtvrtek zabila 20 lidí čekajících na pomoc, což je ozvěna podobného incidentu z konce února, kdy byly zabity desítky Palestinců čekajících na nákladní auta s potravinami v severní části Gazy. Izraelská armáda tyto zprávy popřela a uvedla, že jsou součástí "pomlouvačné kampaně", jejímž cílem je podnítit násilí na jiných místech.Představitelé Gazy uvedli, že k útoku došlo ve chvíli, kdy se na kruhovém objezdu u Kuvajtu, který je klíčovou křižovatkou využívanou humanitárními konvoji převážejícími potraviny do severní Gazy, shromáždil dav lidí, kteří chtěli obdržet pomoc z nákladního automobilu. Dodali, že více než 150 lidí bylo zraněno.Předtím ve čtvrtek bylo při leteckém útoku na distribuční centrum pomoci v táboře Nuseirat v centrální části Gazy zabito osm lidí, uvedli zdravotníci.Konflikt v Gaze vyhnal z domovů většinu z 2,3 milionu obyvatel tohoto území a v posledních týdnech docházelo při distribuci pomoci k chaotickým scénám a smrtelným incidentům.Mohammed Ghurab, ředitel pohotovostní služby v nemocnici na severu Gazy, uvedl, že v případě incidentu na kruhovém objezdu v Kuvajtu došlo k "přímým střelám okupačních sil" na lidi čekající na nákladní auto s jídlem.V prohlášení Izraelských obranných sil se uvádí, že předběžná kontrola v noci zjistila, že "nebyla vedena žádná palba z tanku, letecký útok ani střelba směrem k gazanským civilistům u konvoje s humanitární pomocí", a z incidentu obvinila "ozbrojené Palestince".Ve zprávě se uvádí: "Přibližně hodinu před příjezdem konvoje [do] humanitárního koridoru zahájili ozbrojení Palestinci palbu, zatímco gazanští civilisté čekali na příjezd konvoje s humanitární pomocí. Palestinští ozbrojenci pokračovali ve střelbě, když dav Gazanů začal drancovat kamiony. Kromě toho bylo nákladními automobily přejeto několik gazanských civilistů."Zprostředkovatelé včetně Kataru, Egypta a USA doufali, že se jim podaří uzavřít dohodu o příměří před ramadánem, muslimským svatým měsícem, který začal v pondělí. V Jeruzalémě úřady rozmístily tisíce policistů kolem Starého města na páteční modlitby.Navzdory obavám ze střetů se do pozdního odpoledne odhadem 60 000 lidí zúčastnilo bohoslužeb bez incidentů. Izraelské úřady zavedly pro věřící řadu omezení, například vydávaly jednodenní povolení pouze pro ty, kteří přicestovali z okupovaného Západního břehu Jordánu, a uvedly, že někteří muži mladší 60 let nebudou smět na bohoslužbu.Třiašedesátiletá Hiyam Ashabová uvedla, že se bála cestovat ze svého domova ve východním Jeruzalémě. "Všichni jsme se cítili napjatí kvůli tragédii v Gaze. Předchozí roky byly lepší. Letos má být ramadán, ale nejsou tu žádná světla, žádná výzdoba, žádné slavnosti. Jsem z toho velmi smutná," řekla.Dvaačtyřicetiletá Jowdat Ašabová uvedla, že cesta z rodinného domu do Starého města trvala téměř tři hodiny. "Bála jsem se vzít s sebou svého patnáctiletého chlapce, protože by nás mohli zastavit... Naše duše je celou dobu v mešitě jako muslimové. Ale okupace je na nás od začátku války velmi tvrdá," řekl Ašabová.