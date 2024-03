Jak odsouzený šéf slovenské kontrarozvědky skončil v Bosně

18. 3. 2024

čas čtení 3 minuty

Bývalý šéf kontrarozvědky Slovenské informační služby Peter Gašparovič, odsouzený za korupci, uprchl před vynesením rozsudku do Bosny a Hercegoviny. Byl nalezen v bosenském Mostaru, kde může čekat, jak se jeho případ vyvine a jak se ho dotkne novela trestního zákoníku, kterou schválila Ficova vládní koalice, upozorňují Enes Hodžić, Nino Bilajac a Tomáš Madleňák. Bývalý šéf kontrarozvědky Slovenské informační služby Peter Gašparovič, odsouzený za korupci, uprchl před vynesením rozsudku do Bosny a Hercegoviny. Byl nalezen v bosenském Mostaru, kde může čekat, jak se jeho případ vyvine a jak se ho dotkne novela trestního zákoníku, kterou schválila Ficova vládní koalice,

Bylo to 29. listopadu loňského roku v 8:30 ráno, když vůz Škoda s bratislavskou poznávací značkou překročil hraniční přechod Bijaca a vjel do Bosny a Hercegoviny. V autě seděl Petr Gašparović, bývalý šéf kontrarozvědky slovenské zpravodajské služby SIS, který nepřijel na běžnou turistickou návštěvu. V té době byl na svobodě v podmínce poté, co si odpykal dvě třetiny z dvaadvacetiměsíčního trestu odnětí svobody za korupci.

Na začátku února našli novináři z BIRN a Investigativního centra Jana Kuciaka (ICJK) škodovku s bratislavskými poznávacími značkami identickými s těmi, se kterými Gasparović vjížděl do Bosny, zaparkovanou přímo před vchodem do obytného domu v ulici Blajburskih Zrtava v Mostaru.

Nájemníci budov a pracovníci okolních firem, kteří hovořili s novináři, vyjádřili zvědavost ohledně nového souseda, protože často nevidí mnoho návštěvníků ze Slovenska, ale uvedli, že se s majitelem vozu dosud nesetkali. "Viděl jsem, že se škodovka objevila před měsícem nebo dvěma, ale nevím, kdo to je," řekl jeden z nájemníků.

Slunečné únorové dny nezlákaly Gašparoviče na procházku po Mostaru během tří dnů, kdy na něj novináři BIRN a ICJK čekali před budovou, aby se ho zeptali, jak se mu daří a proč se rozhodl přijet do Mostaru poté, co byl odsouzen k trestu odnětí svobody a bylo mu nařízeno zaplatit pokutu ve výši 20 000 eur v konečném rozsudku vyneseném Nejvyšším soudem.

Přesto Gašparovič neopustil byt ve třetím patře budovy, která leží v blízkosti bosenské Státní vyšetřovací a ochranné agentury (SIPA) a Bezpečnostní a zpravodajské agentury (OSA). Nájemníci začali nesouhlasit s tím, aby novináři monitorovali jejich čtvrť a ptali se, koho hledají a proč. Po vysvětlení se odtáhli. Někteří nájemníci zavolali policii, která posádku BIRN vyslechla.

V té době už novináři navštívili desítky bytů v domě, než je u dveří bytu ve třetím patře přivítal šedivý vousatý muž s černými vlasy, jehož vzhled odpovídal Gašparovičově fotografii na slovenském policejním zatykači vydaném v prosinci 2023 poté, co již dorazil do Bosny.

"Dobrý deň, pán Gašparovič," pozdravil ho slovensky jeden z novinářů ICJK, načež mu úsměv zmizel z tváře a zamumlal odpověď, než zavřel dveře. Novináři se pak pokusili přes zavřené dveře položit několik otázek, ale nedostali žádnou odpověď.

Na základě dalších neoficiálních potvrzení od nejméně dvou bezpečnostních zdrojů – bezpečnostní zdroj BIRN nejprve potvrdil, že bývalý šéf kontrarozvědky vstoupil do Bosny ve vozidle Škoda koncem listopadu, a další nezávislý bezpečnostní zdroj potvrdil, že se Gašparovič usadil v Mostaru – a setkání u dveří, BIRN a ICJK mohou potvrdit, že Gašparovič nyní bydlí v Mostaru.

Dva týdny poté, co konfrontovali Gašparoviče v jeho bytě, novináři BIRN navštívili adresu znovu, ale auto se slovenskou poznávací značkou už neviděli a nikdo neotevřel dveře bytu.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0