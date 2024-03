Izraelská delegace navštíví Washington, a bude tam jednat o plánované ofenzivě na Rafáh

19. 3. 2024

čas čtení 5 minut





USA varují, že útok by byl "chybou", zatímco Biden a Netanjahu spolu hovořili telefonicky poprvé po více než měsíci



Bílý dům oznámil, že Izrael vyšle do Washingtonu tým úředníků, aby s ním projednal plánovanou ofenzívu na Rafáh, zatímco Bidenova administrativa trvá na tom, že útok by byl "chybou", a snaží se Izrael přesvědčit, aby umožnil přísun větší pomoci tváří v tvář hrozícímu hladomoru v Gaze.



Poradce pro národní bezpečnost USA Jake Sullivan oznámil návštěvu Izraele po pondělním telefonátu Joea Bidena s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, který se zaměřil na plánovaný útok na Rafáh, k němuž se Netanjahu zavázal.

Bílý dům oznámil, že Izrael vyšle do Washingtonu tým úředníků, aby s ním projednal plánovanou ofenzívu na Rafáh, zatímco Bidenova administrativa trvá na tom, že útok by byl "chybou", a snaží se Izrael přesvědčit, aby umožnil přísun větší pomoci tváří v tvář hrozícímu hladomoru v Gaze.Poradce pro národní bezpečnost USA Jake Sullivan oznámil návštěvu Izraele po pondělním telefonátu Joea Bidena s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, který se zaměřil na plánovaný útok na Rafáh, k němuž se Netanjahu zavázal.



Sullivan potvrdil, že izraelské síly při operaci minulý týden zabily Marwana Issu, zástupce velitele vojenského křídla Hamásu v Gaze a jednoho ze strůjců útoků ze 7. října, což je podle něj jeden z tisíců zabitých bojovníků Hamásu. Dodal však, že "vojenský plán nemůže uspět bez integrovaného humanitárního a politického plánu".



Sullivan uvedl, že je "především" povinností Izraele "zajistit, aby bylo učiněno více pro dodávky potravin hladovějícím lidem v severní Gaze", a to v návaznosti na varování organizací OSN, že v severní Gaze "hrozí hladomor", který může nastat kdykoli mezi polovinou března a květnem.



Sullivan znovu vyjádřil nesouhlas USA s plánovanou ofenzívou v Rafáhu a poukázal na to, že do nejjižnějšího města Gazy se uchýlil více než milion Palestinců, kteří uprchli z jiných měst zničených izraelským bombardováním.



"Izrael nepředložil nám ani světu plán, jak a kam by tyto civilisty bezpečně přemístil, natož aby je nakrmil a ubytoval a zajistil jim přístup k základním věcem, jako je hygiena," řekl Sullivan.



Poukázal také na to, že Rafáh je hlavním vstupním bodem pro malé množství pomoci, která se do Gazy dostává, a to by mohlo vážně ovlivnit vztahy Izraele s Egyptem na druhé straně hranice.



Sullivan popsal rozhovor mezi Bidenem a Netanjahuem, jejich první po více než měsíci, jako "věcný", ale uvedl, že americký prezident odmítl "slaměné panáky", které izraelský vůdce předložil.



"Prezident dnes znovu odmítl slaměného panáka, že vznášet otázky ohledně Rafáhu je totéž jako vznášet otázky ohledně porážky Hamásu. To je prostě nesmysl," řekl.



Sullivan připustil, že Izrael dosáhl vojenských úspěchů proti Hamásu, ale řekl: "Velká pozemní operace [v Rafáhu] by byla chybou." Vedla by k dalším úmrtím nevinných civilistů, zhoršila by již tak hrozivou humanitární krizi, prohloubila anarchii v Gaze a ještě více izolovala Izrael na mezinárodní úrovni."



V telefonátu Biden požádal Netanjahua, aby vyslal tým vojenských, zpravodajských a humanitárních činitelů, kteří by jednali o Gaze a hovořili o alternativách k útoku na Rafáh.



"Nyní je skutečně třeba přejít k věci a mít možnost, aby delegace z každé strany na integrovaném základě, všichni seděli u jednoho stolu a probírali další postup," řekl Sullivan. "Pošlete svůj tým do Washingtonu, promluvíme si o tom. Předložíme vám, co považujeme za lepší cestu."



Dodal, že Netanjahu pozvání přijal a schůzka by se měla uskutečnit koncem tohoto nebo začátkem příštího týdne.



"Očekáváme, že dokud neproběhne tento rozhovor, oni nepřistoupí k velké vojenské operaci v Rafáhu," dodal Sullivan.



Poradce pro národní bezpečnost uvedl, že v Dauhá rovněž pokračují rozhovory mezi Izraelem, Katarem a Egyptem, jejichž cílem je zajistit dohodu o rukojmích, a že pokud bude Hamás souhlasit s propuštěním starých, nemocných a ženských rukojmích "zítra", dojde k okamžitému šestitýdennímu příměří.



"Věříme, že tato jednání jsou velmi živá, že dohoda je možná, že bychom jí měli být schopni dosáhnout a že je to nejlepší způsob, jak dostat rukojmí domů i zmírnit utrpení civilistů v Gaze," řekl Sullivan.





Uvedl, že USA doufají, že se jim podaří překonat předpokládaný harmonogram 45 až 60 dnů pro vybudování plovoucího doku u Pásma Gazy pro doručování pomoci dodávané po moři. Plán je takový, že američtí vojenští inženýři sestaví dok na moři a poté bude připlaven ke břehu a zajištěn izraelskými jednotkami, řekl Sullivan. Humanitární agentury však varovaly, že jestliže by v době, kdy by bylo takové molo postaveno, již Gazu zachvátil hladomor, není jasné, jak by se potraviny distribuovaly, a nenahradilo by ani otevření dalších pozemních cest, po kterých by do obleženého pobřežního pásma proudilo více pomoci.







Zdroj v angličtině ZDE

0