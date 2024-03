Proč za to investoři reklamy platí?

15. 3. 2024 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 2 minuty

Také vás tak drrrrrtí televizní reklama? Když chcete konečně chvilku pokoukat na solidní film? Hlavně starší člověk si tu a tam film pustí, aby si vylepšil šedivý večer... třeba v době, kdy je v kinech přehlídka bacilů a kde kdo tam chrchle bez respirátoru. Chápu, že komerční televize někde peníze sehnat musí a reklama je důležitá. Ale proč si tvůrci reklamy myslí, že tupé, hloupé, někdy až slabomyslné scénky omílané kolem dokola v závratných smyčkách, často až do úplného umletí diváka (ze kterého se tím stává téměř psychiatrický pacient) přivedou klientovi mnoho nových (šťastných) zákazníků? To vypadá jako finální nesmysl.





Aspoň na mě to působí tak, že čím častěji mi nějaká reklama film ruší - až - zruší, a čím debilněji se při tom tváří, tím jsem si jistější, že i kdybych 100x tu věc z reklamy potřeboval – nekoupím! Možná to má někdo jinak, ale vsadil bych padesát půlmetrových sazenic douglasky (které jsem o víkendu vysázel, proto mě napadly :-), že dost lidí to má stejně. A třeba i jen podvědomí jim říká „To mě točí... to fakt ne-chci!“ Nebo raději rovnou přepnou na konkurenční kanál... nebo tu bednu vypnou úplně a jdou na procházku... nebo konečně otevřou „tu“ knihu :-)





Kdyby

reklam bylo řádově míň,

byly vysílány řádově méně často

a měly o řád lepší kvalitu (humor!),

pak by šlo mluvit o nějaké reklamní taktice,

o kvalitním „pí-ár“.





Takhle je to jen extenzivní zmatečný šum,

něco jako přeplakátovaná plakátovací plocha,

kde je jeden papír naplácaný přes druhý,

všude milion barevných odstínů,

ZMATEK.





Nalepte na takovou plochu velký jednobarevný papír,

nejlépe bílý - s krátkým vtipným výrazným nápisem,

bude z toho zmatku trčet,

bude INFORMOVAT.





V dokonalé jednoduchosti je nevytěžené zlato reklamy.





Nakonec obecný návodný slogan jednoho fakt dobrého folkáče: „Má-li být dílko k světu - musí být, ty vole, jak dyž kopne kůň!“

0