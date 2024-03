USA očekávají chmurný průběh pro Ukrajinu, pokud návrh zákona o pomoci v Kongresu padne

15. 3. 2024

čas čtení 12 minut



Bidenova administrativa dospěla k přesvědčení, že bez větší americké vojenské podpory přijde letos o život "nespočet lidí", zatímco se Kyjev snaží odvrátit kolaps, varuje Washington Post.



Američtí představitelé předvídají celou řadu chmurných scénářů na Ukrajině, pokud nedojde k poskytnutí vojenské pomoci, o kterou požádal Kongres prezident Biden, včetně katastrofálního zhroucení ukrajinských linií v nejchmurnějším případě a pravděpodobnosti masových obětí v nejlepším případě.



I když Biden stupňuje tlak na Kongres, aby schválil jeho návrh na novou pomoc ve výši 60 miliard dolarů, který měsíce brzdí odpor republikánů, představitelé administrativy uznávají, že se musí připravit i na jiné výsledky.

"Bez americké pomoci to pro Ukrajinu časem nedopadne dobře a mohlo by to vést k jejímu potenciálnímu kolapsu," řekl jeden z vysokých amerických úředníků. "Ale tady je to podstatné: I kdyby se Ukrajina udržela, ve skutečnosti tím říkáme, že při tom přijde o nespočet životů."



Ředitel CIA William J. Burns tento týden v projevu k zákonodárcům varoval, že bez americké pomoci budou územní ztráty v tomto roce "značné" a že času je málo.



V naději, že se veřejnost bude nadále soustřeďovat na Kongres, se představitelé americké administrativy odmítli otevřeně zabývat jakoukoli alternativní realitou pro Ukrajinu. V soukromí se však rychle smiřují s vyhlídkou, že politická dysfunkce Washingtonu může zvítězit, a to buď tím, že balík pomoci bude zmařen, nebo bude přijat příliš pozdě na to, aby se zabránilo katastrofě pro vládu v Kyjevě.



Demokratické a dvoustranické skupiny zákonodárců ve Sněmovně reprezentantů ovládané republikány tento týden zahájily samostatné pokusy obejít odmítnutí předsedy Sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona (La.) uspořádat hlasování o obrovském balku týkajícím se národní bezpečnosti, který minulý měsíc s podporou obou stran prošel Senátem. Není však zdaleka jisté, zda se jim podaří překonat stranickou patovou situaci.



Ve čtvrtek Johnson v rozhovoru pro Politico uvedl, že očekává, že návrh zákona s další vojenskou pomocí Ukrajině schválí díky využití hlasů demokratů, čímž připustil, že k tomu možná nebude mít dostatečnou podporu republikánů. Dodatečná pomoc Ukrajině a izraelská válka v Gaze by podle něj mohly být vzneseny jako jeden nebo dva návrhy zákonů.





Bílý dům se bezprostředně nevyjádřil k vyhlídkám administrativy v případě, že se nadále nepodaří zajistit novou pomoc.





Výhody Ruska

Rusko, stejně jako Ukrajina, se snaží získat nová území a navzdory některým nedávným úspěchům není zdaleka zřejmé, že by se jeho armáda zlepšila v útoku. Kreml se soustavně potýká s problémy s morálkou svých vojáků, z nichž mnozí jsou odvedenci nebo špatně vycvičení dobrovolníci.





"Rusko může plýtvat lidskými zdroji šokujícím tempem, a tak je to obtížné," uvedl druhý vysoce postavený americký představitel."A tak je otázkou, jak v této době obstojí [ukrajinské] síly a jejich morálka."





V dohledu není žádné okamžité řešení sílícího problému s lidskými silami v Kyjevě.Vláda sice doufala v rozšíření branné povinnosti, ale návrh na její rozšíření se stále zasekl v ukrajinském parlamentu, což zvyšuje možnost, že se tyto síly letos neuskuteční.





V této chmurné situaci Bidenova administrativa povzbuzuje Kyjev, aby posílil svou obranu a pokračoval v tlaku na ruská vojenská aktiva na Krymu a v Černém moři.









Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že klesající zásoby raket protivzdušné obrany činí pravidelné letecké útoky Ruska smrtelnějšími. Na frontových liniích vojáci jen přídělově doplňují dělostřelecké granáty.Spojené státy jsou zdaleka největším vojenským podporovatelem Ukrajiny, od začátku války před dvěma lety věnovaly na pomoc více než 40 miliard dolarů. Zatímco Evropa se snaží o navyšování obranné výroby, poskytla na letošní rok pouze třetinu slíbených nábojů, uvedl Zelenskyj.Rusko mezitím kromě své obrovské převahy v počtu pracovních sil zaplavuje Ukrajinu bezpilotními letouny a podle Olhy Stefanišyny, náměstkyně ukrajinského premiéra pro evropskou a euroatlantickou integraci, je na cestě k výrobě 2,7 milionu nábojů, což daleko převyšuje krátkodobou produkci USA. Ve svém projevu minulý týden ve Washingtonu uvedla, že "každý den nerozhodnosti" Západu bude mít za následek větší ztráty na životech a sníží vojenské perspektivy její země."Odolnost Ukrajiny," dodala Stefanišyna, "by neměla být považována za samozřejmost."Přestože v prvních měsících po ruské invazi ukrajinské síly překonaly očekávání, snažily se rozbít to, co se stalo vleklou patovou situací - což často zdůrazňovali odpůrci Bidenovy žádosti o financování. Ukrajincům se v loňském roce nepodařilo dosáhnout svého cíle, kterým bylo ohrožení ruské pozemní cesty na okupovaný Krym, a minulý měsíc došlo k významnému ruskému průlomu.Američtí představitelé při popisu svých odhadů pro případ, že by financování Kyjeva ze strany USA bylo trvale přerušeno, uvedli, že to, kam by se Ukrajina v rámci jejich scénářů dostala, by záviselo mimo jiné na její schopnosti mobilizovat nové síly, na úspěchu západních výcvikových iniciativ a na morálce vojáků. Hovořili pod podmínkou zachování anonymity, aby mohli diskutovat o tom, co charakterizovali jako konsensus v rámci Bidenovy administrativy."Zda to skončí kolapsem nebo velkými ztrátami", zůstává předmětem interní debaty, uvedl vysoký úředník. "Bez doplňující a pokračující podpory USA však Ukrajinu nečeká žádná světlá budoucnost."Úředníci s jistým optimismem poznamenali, že Ukrajina má přirozenou výhodu v tom, že bojuje v obraně a že tak činí se značnými úspěchy. Její síly pracují na vybudování zpevněných opevnění, včetně zákopů a fyzických bariér, podobně jako to dělali Rusové, když Ukrajina připravovala loňskou protiofenzívu. Jejich cílem je vytvořit v některých oblastech tři obranné linie, tvrdí analytici.Ale i když Rusko čelí obrovské síti západních sankcí, jeho prezident Vladimir Putin dokázal nasměrovat zdroje na výrobu střel, tanků a dalšího vybavení. Využil také nabídky spojenců Íránu a Severní Koreje na letecké drony a další dodávky zbraní.V pátek Bidenova administrativa obvinila Írán, že se chystá rozšířit svou vojenskou spolupráci s Ruskem tím, že Moskvě poskytne vyspělé balistické rakety, které má použít na Ukrajině. Spojené státy a jejich partneři ze skupiny sedmi zemí vydali společné prohlášení, v němž Teherán varovali před rychlými důsledky, včetně možného zákazu přistávání letadel jeho státní letecké společnosti v Evropě.Samuel Charap, vědecký pracovník Rand Corp., poznamenal, že Ukrajina dokázala v prvních týdnech války odrazit Putinův pokus o dobytí Kyjeva a dalších velkých měst, přestože měla jen málo sofistikovaných zbraní, které později dostala od Západu. "Ukrajina byla schopna ubránit všechna tato města ... bez větší pomoci Západu," řekl.Putin si však také zachovává obrovskou převahu v oblasti lidských zdrojů. Přestože invazní síly utrpěly ohromující ztráty, Rusko má možnost sáhnout pro další rekruty do své mnohem početnější populace. Naproti tomu ztráty na ukrajinském bojišti - které podle nedávného vyjádření vlády dosahují přibližně 30 000 padlých v boji - jsou citelnější vzhledem k relativně menší velikosti kyjevských sil.Vysoce postavený poradce Zelenského souhlasil s tím, že existuje vysoká pravděpodobnost významných ruských územních zisků proti Ukrajině do léta, pokud nebude poskytnuta nová americká pomoc."Lidé nechápou, jak špatně na tom fronta nyní je," řekl poradce."Morálka je nízká, dynamika je nízká. Mladí muži se bojí, že budou mobilizováni na smrt kvůli nedostatku zbraní."Michael Kofman, vedoucí pracovník Carnegie Endowment for International Peace, uvedl, že nedostatek dostatečných lidských zdrojů, zejména pěších jednotek, a potřeba silnějších opevnění budou mít zásadní význam pro určení dalšího vývoje Ukrajiny."Pokud dodatek projde, ale Ukrajina nebude řešit problémy s lidskými silami, pak to jistě získá čas, ale strukturální problém zůstane," řekl Kofman.Ruské letecké útoky si také budou vybírat stále větší daň. Podle dvou představitelů, kteří se s Ukrajinci setkali minulý měsíc na bezpečnostní konferenci, ukrajinští politici sdělili evropským a americkým představitelům, že munice pro některé systémy protiraketové obrany může být do konce března téměř vyčerpána.Zatímco Ukrajina se snažila sestřelit 4 z každých 5 raket vypálených na její města, brzy bude možná schopna zaměřit pouze 1 z 5, uvedl jeden z těchto úředníků. To by mělo významný dopad na život v ukrajinských městských centrech, z nichž mnohá v posledním roce nabyla relativně normálního stavu, protože protiraketová obrana se obecně ukázala jako účinná.Stále znepokojivější situace na bojišti přiměla představitele ve Washingtonu a v celé Evropě, aby přehodnotili, jaká rizika jsou ochotni podstoupit pro svou bezpečnost, aby mohli nadále pomáhat Ukrajině.V úterý například Pentagon oznámil, že pošle Kyjevu další americké zbraně v hodnotě 300 milionů dolarů poté, co zjistil "neočekávané úspory nákladů" v nedávných zbrojních zakázkách. Balík zahrnuje kazetové střely středního doletu pro armádní taktický raketový systém neboli ATACMS, který má dolet asi 100 mil. Ukrajinské síly tento systém používají k cílení na ruská velitelství a vojenské formace.Washington také zkoumá, jak by Pentagon mohl pokračovat v poskytování darů a výcviku, pokud by dodatečné financování zůstalo na mrtvém bodě, uvedl americký představitel. To by mohlo zahrnovat využití pravomoci administrativy darovat zbraně ze zásob USA v hodnotě až 4 miliard dolarů, kterou by podle vyjádření představitelů nevyužili, pokud by Kongres neschválil finanční prostředky na doplnění těchto zásob.Tyto diskuse odrážejí proces, který probíhá v Evropě a jehož cílem je přehodnotit, s čím se její armády mohou rozloučit ze svých zásob a co jsou ochotny nakoupit pro Ukrajinu.Evropské státy například upouštějí od požadavku, aby nákupy zbraní probíhaly v Evropě, a spojují se v české iniciativě, aby si pořídily munici mimo kontinent. Dánsko nedávno oznámilo, že poskytne Ukrajině veškeré své zásoby dělostřelectva. Velká Británie přislíbila dalších 10 000 bezpilotních letounů a snaží se Kyjevu pomoci s vývojem nových bezpilotních prostředků."Bez ohledu na úroveň podpory, kterou USA poskytnou, se nechystáme odejít," uvedl jeden ze západních představitelů. "Možná přizpůsobíme náš přístup směrem k tomu, jak s nimi nejlépe spolupracovat, a budeme uvažovat trochu kreativněji."Francouzský prezident Emmanuel Macron, který razí stále více jestřábí pozici Francie, svolal minulý měsíc mimořádné zasedání o Ukrajině a nadnesl možnost vyslání personálu ze zemí NATO na Ukrajinu - potenciálně odborníků na údržbu nebo instruktorů -, aby uvolnil ukrajinské jednotky k boji.Francouzský představitel uvedl, že Francie, stejně jako ostatní podporovatelé Ukrajiny, zkoumá řadu možností, jak pomoci Kyjevu a "využít všech rezerv" pod hranicí přímého vměšování do války. Francie zadala objednávky na nové zbraně, včetně dělostřeleckých granátů, raket země-vzduch a systémů protivzdušné obrany, které mají Ukrajině pomoci v nejbližší době.Francie a další země procházejí "procesem řízení rizik", protože se snaží udržet vlastní bezpečnost a odvrátit to nejhorší pro Ukrajinu. "Tato podpora nemůže přestat," řekl úředník, "protože všichni víme, že si nemůžeme dovolit nechat Rusko vyhrát."