Krize na Blízkém východě: Izraelská armáda zahájila operaci v okolí největší nemocnice v Gaze

18. 3. 2024

Izraelská armáda tvrdí, že provádí "vysoce přesnou" operaci v nemocnici al-Šifa; palestinské zdravotnické úřady varují, že uvnitř uvízli civilisté



Izraelská armáda zahájila operaci v okolí největší nemocnice v Gaze, al-Šifa, a ve svém prohlášení uvedla, že je "založena na zpravodajských informacích, které naznačují, že nemocnici využívají vysoce postavení teroristé Hamásu". IDF rovněž označily operaci za "přesnou".



V návaznosti na zásah palestinské zdravotnické úřady uvedly, že v jedné z budov nyní zuří prudký požár.



Podle ministerstva zdravotnictví, které v Gaze řídí Hamás, vypukl požár u vchodu do komplexu a způsobil udušení vysídlených žen a dětí v nemocnici. Uvedlo, že komunikace s nemocnicí byla přerušena a lidé uvízli uvnitř chirurgických a pohotovostních jednotek jedné z budov.



"Jsou zde oběti, včetně mrtvých a zraněných, a není možné nikoho zachránit kvůli intenzitě požáru a zaměření na každého, kdo se přiblíží k oknům," uvedlo ministerstvo a obvinilo izraelské síly z "dalšího zločinu proti zdravotnickým zařízením".



Izraelská armáda podle agentury Reuters uvedla, že na vojáky vstupující do areálu byla vedena palba. "Vojáci odpověděli ostrou střelbou. Naše jednotky pokračují v operacích v oblasti nemocnice."



- Po útoku izraelské armády na nemocnici al-Šifa ve městě Gaza jsou hlášeny oběti na životech



Izraelská média informují, že izraelská armáda tvrdí, že při náletu na nemocniční komplex al-Šifa ve městě Gaza zatkla 80 osob.



Izrael tvrdí, že vojáci jsou ostřelováni z budov v nemocničním komplexu al-Šifa.



Na operačním brífinku krátce po deváté hodině v pondělí ráno místního času zveřejnila izraelská armáda videozáznam toho, co podle ní představuje "palbu teroristů směrem k nim z několika nemocničních budov".



V prohlášení IDF uvedly, že "pokračují v přesné operační činnosti s cílem zmařit terorismus v oblasti nemocnice al-Šifa".



Dodalo, že "v posledních několika hodinách vojáci identifikovali teroristickou palbu, která na ně směřovala z řady nemocničních budov. Jednotky se s teroristy utkaly a identifikovaly několik zásahů".





Tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena.





- 31 726 Palestinců bylo zabito během izraelského vojenského útoku na Gazu - ministerstvo



Počet mrtvých Palestinců v Gaze v důsledku izraelských vojenských akcí vzrostl na nejméně 31 726, uvedli tamní představitelé. Od 7. října bylo zraněno 73 792 lidí.



Podle agentury Reuters ministerstvo vedené Hamásem uvedlo, že za posledních 24 hodin bylo zabito 81 Palestinců a 116 jich bylo zraněno.



Novinářům se nepodařilo nezávisle ověřit údaje o počtu obětí, které byly v konfliktu vydány.



- Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v neděli potvrdil, že zahájí ofenzívu do města Rafáh na jihu země, přestože mezinárodní společenství je stále více znepokojeno osudem palestinských civilistů, kteří se tam ukrývají. Netanjahu prohlásil, že "žádný mezinárodní tlak nám nezabrání v uskutečnění všech cílů války".



Netanjahu rovněž uvedl, že civilisté prý budou moci odejít dříve, než vojáci vstoupí do Rafáhu. "Náš cíl zlikvidovat zbývající teroristické prapory v Rafáhu jde ruku v ruce s umožněním odchodu civilního obyvatelstva z Rafáhu," řekl Netanjahu na tiskovém vystoupení po boku při návštěvě německého kancléře Olafa Scholze. Scholz však stejně jako jiní vznesl otázku: "Kam půjdou?"



Německý kancléř po jednání s jordánským králem Abdulláhem varoval, že izraelský útok na Rafáh by "velmi ztížil" mír v regionu.



- Netanjahu reagoval na výzvu Chucka Schumera, předsedy amerického Senátu a spojence Joea Bidena, aby Izrael uspořádal nové volby. Schumer ve čtvrtek uvedl, že se domnívá, že Netanjahu "ztratil cestu, když dovolil, aby jeho politické přežití převážilo nad nejlepšími zájmy Izraele". Izraelský premiér v neděli reagoval prohlášením, že přerušení bojů, které by umožnilo konání voleb, by zemi ochromilo na několik měsíců. Netanjahu pro CNN uvedl, že Schumerův zásah byl podle něj "naprosto nevhodný".



Mluvčí Bílého domu John Kirby v neděli uvedl, že Biden se domnívá, že je na Izraeli, aby sám rozhodoval o své vnitřní politice. "Respektujeme suverenitu izraelského lidu," řekl Kirby v neděli televizi Fox News. "Prezident se domnívá, že je na izraelském lidu a izraelské vládě, aby určili, zda a kdy budou nové volby."



- Charitativní organizace Oxfam bojující proti chudobě v pondělí obvinila Izrael, že během války s Hamásem záměrně brání dodávkám pomoci do Gazy, čímž porušuje mezinárodní humanitární právo. Nevládní organizace ve své zprávě uvedla, že Izrael nadále "systematicky a záměrně blokuje a podkopává jakoukoli smysluplnou mezinárodní humanitární reakci" na palestinském území.







